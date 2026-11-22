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Σαφή προειδοποίηση για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, Σπύρος Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του ERTnews, «ό,τι είναι ευάλωτο αυτή τη στιγμή θα χτυπηθεί γρήγορα», επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανατρέψει τα δεδομένα, καθώς επιτρέπει στους εισβολείς να εντοπίζουν εύκολα κενά ασφαλείας και να αυτοματοποιούν τις επιθέσεις τους.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο στοχοποίησης συστημάτων ψύξης σε σούπερ μάρκετ, ο κ. Παπαγεωργίου παραδέχθηκε ότι «η ανησυχία υπάρχει».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως δεν υφίσταται απόλυτη ασφάλεια. «Αν υπήρχε, δεν θα μιλάγαμε τώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η απειλή μπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, συμφώνησε πως οι σύγχρονες συγκρούσεις θα κρίνονται ολοένα και περισσότερο μέσω υπολογιστών, αφού ακόμη και τα οπλικά συστήματα βασίζονται σε λογισμικό και παραμένουν εκτεθειμένα σε ψηφιακά πλήγματα.

Οι κρατικοί δρώντες ως η μεγαλύτερη απειλή

Ο Γενικός Γραμματέας διαχώρισε τους επιτιθέμενους σε δύο βασικές ομάδες:

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι κοινοί κυβερνοεγκληματίες, που κινούνται με κίνητρο το οικονομικό όφελος.

Από την άλλη, και σαφώς πιο επικίνδυνοι, είναι οι κρατικοί δρώντες.

Αυτοί αξιοποιούν παρόμοια εργαλεία και μεθόδους, αλλά με διαφορετικό σκοπό: να διεισδύσουν σε κρίσιμα συστήματα, να υποκλέπτουν δεδομένα και να διατηρούν τον έλεγχο ώστε να τα θέσουν εκτός λειτουργίας σε μια στιγμή κρίσης ή πολέμου.

«Δεν εντοπίζονται εύκολα», υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου, εξηγώντας την ανάγκη για το λεγόμενο «κυνήγι της κυβερνοαπειλής», δηλαδή τον εντοπισμό εισβολέων που ενδέχεται να έχουν ήδη παραβιάσει ένα δίκτυο και να παραμένουν αθέατοι στο εσωτερικό του.

Ερωτηθείς αν οι κυβερνοεπιθέσεις συνδέονται με τις ενεργές πολεμικές εστίες διεθνώς, σημείωσε ότι «συνήθως η κυβερνοεπίθεση προηγείται του πολέμου», καθώς βάζει στο στόχαστρο τις κρίσιμες υποδομές που στηρίζουν την άμυνα και τη λειτουργία μιας χώρας.

Περιγράφοντας το πώς δρουν οι χάκερ, ανέφερε ότι τα χτυπήματα δεν γίνονται στην τύχη, αλλά έπειτα από σχολαστική προετοιμασία: χαρτογραφούν εκτεθειμένα συστήματα, καταγράφουν λογισμικά, ανιχνεύουν ευπάθειες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζουν τη διείσδυσή τους. «Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι επιτιθέμενοι», τόνισε, υποδεικνύοντας ως λύση τον έγκαιρο εντοπισμό, την αναβάθμιση, την απόκρυψη και τη συνεχή επιτήρηση των ευάλωτων υποδομών.

Μείωση επιθετικής επιφάνειας, ελάχιστα προνόμια και συνεχής επιτήρηση

Εστιάζοντας στα περιστατικά με τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι το αδύναμο σημείο («επιθετική επιφάνεια») ήταν η απομακρυσμένη πρόσβαση, η οποία έδινε πλήρη έλεγχο στον εισβολέα. Πρότεινε οι εφαρμογές αυτές να μην είναι εκτεθειμένες στο διαδίκτυο και να επανεξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας τους. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη χρήση προσωρινών κωδικών ημέρας («code of the day») από τους συντηρητές, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές πρέπει να συνοδεύονται από αυστηρά περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης.

Κατά τον ίδιο, το κλειδί παραμένει η αδιάλειπτη παρακολούθηση: «Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς συγκεκριμένα μέτρα, είναι μια σειρά μέτρων, μεταξύ αυτών και η συνεχής επιτήρηση», ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα κάθε ύποπτη δραστηριότητα.

Πρόληψη και εθνική ανθεκτικότητα

Όπως ανέλυσε ο Γενικός Γραμματέας, η στρατηγική προστασίας στηρίζεται σε δύο πυλώνες: την πρόληψη, που στοχεύει στην αποτροπή του χτυπήματος, και την ανθεκτικότητα, η οποία προϋποθέτει ότι μια επίθεση μπορεί να περάσει, αλλά υπάρχει σχέδιο ώστε η υπηρεσία να συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα με την αποκατάσταση. «Αν αντέξει ο οργανισμός, αντέχει και η χώρα», είπε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα διαθέτει τόσο το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία όσο και καλή οργάνωση στον τομέα της ανθεκτικότητας.

Τι ορίζεται ως κρίσιμη οντότητα

Κλείνοντας, διευκρίνισε ότι η Γενική Γραμματεία κατέγραψε αρχικά τις βασικές υπηρεσίες, όπως ενέργεια, νερό, μεταφορές, υγεία και τρόφιμα, και κατόπιν τους φορείς που τις παρέχουν σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καλύπτοντας συνολικά 12 τομείς. Ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα, ακόμα και ένα σούπερ μάρκετ σε ένα νησί χαρακτηρίζεται κρίσιμη οντότητα, καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων.

Η Γενική Γραμματεία εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση έναντι όλων των κινδύνων (φυσικών και τεχνολογικών), δίνοντας προτεραιότητα στις κυβερνοεπιθέσεις επειδή αποτελούν τον πιο άμεσο και «εύκολο» κίνδυνο. Με καθημερινό συντονισμό ανάμεσα στα υπουργεία και τους φορείς, στόχος είναι η προστασία της καθημερινότητας των πολιτών. «Είμαστε κομμάτια του ίδιου παζλ. Τον συντονισμό τον κάνει η Γενική Γραμματεία», κατέληξε.

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