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Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί μια πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση, που αποκαλύπτεται σήμερα, με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο μαθητή. Το αγόρι, το οποίο βίωνε συστηματικό εκφοβισμό από εξωσχολική παρέα, αναζητούσε οπλισμό με σκοπό να εισβάλει σε σχολεία και να εκδικηθεί όσους τον βασάνιζαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», το σχέδιο αποτράπηκε έπειτα από κινητοποίηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ξένη υπηρεσία πληροφοριών ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές ότι χρήστης της εφαρμογής Telegram είχε εκφράσει πρόθεση να πραγματοποιήσει ένοπλη μαζική επίθεση. Από την ιχνηλάτηση του τηλεφωνικού αριθμού, ο οποίος συνδεόταν και με λογαριασμό στο Snapchat, προέκυψε ότι επρόκειτο για ανήλικο που διέμενε στην επαρχία.

Η σταδιακή αλλαγή στη συμπεριφορά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα, ο 14χρονος μαθητής γυμνασίου προέρχεται από οικογένεια χωρισμένων γονιών, οι οποίοι ωστόσο διατηρούν άριστες σχέσεις και έχουν καθημερινή επαφή μαζί του. Μέχρι πρότινος, τίποτα δεν προϊδέαζε για όσα θα ακολουθούσαν.

Ωστόσο, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ο πατέρας του παρατήρησε μια απότομη μεταστροφή: το παιδί ήταν διαρκώς εκνευρισμένο, κλεισμένο στον εαυτό του, κολλημένο στην οθόνη του κινητού και χωρίς διάθεση για καμία δραστηριότητα. Το τελευταίο εξάμηνο η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά, καθώς κοιμόταν την ημέρα και ξενυχτούσε. Κάποια στιγμή έγινε γνωστό στην τοπική κοινωνία ότι ο ανήλικος είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα για να του προμηθεύσει όπλο, πέφτοντας όμως θύμα απάτης.

Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε, ο 14χρονος το παραδέχθηκε, υποστηρίζοντας ότι ήθελε το όπλο για σκοποβολή στην ύπαιθρο. Παράλληλα, στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου του φύλασσε ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει διαδικτυακά με το πρόσχημα ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.

Η προσφυγή στην Αστυνομία και οι αποκαλύψεις

Πριν ακόμη φτάσουν στα ίχνη του οι αρχές μέσω του Telegram, ο πατέρας είχε οδηγήσει τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια. Όταν αργότερα αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας, ο 14χρονος εξομολογήθηκε ότι επί μακρόν δεχόταν άγριο μπούλινγκ από μια ομάδα 10 έως 15 ανηλίκων, οι οποίοι στοχοποιούσαν και άλλα παιδιά. Κάθε φορά που τον συναντούσαν, τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και του πετούσαν αντικείμενα για να τον εξευτελίσουν, με οπαδικά -όπως υποστήριξε- κίνητρα.

Θέλοντας να τους τιμωρήσει με ακραίο τρόπο, συγκέντρωσε πληροφορίες για τα σχολεία και τις τάξεις όπου φοιτούσαν, ενώ άρχισε να αναζητά στο διαδίκτυο ταινίες και βίντεο με θεματολογία «school-shooting» (ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία).

Το πλάνο της επίθεσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος είχε σχεδιάσει να αποκτήσει ένα πιστόλι, ένα ημιαυτόματο όπλο, στολή μάχης και κράνος με κάμερα, προκειμένου να μεταδώσει ζωντανά ή να ανεβάσει την επίθεση στο διαδίκτυο πριν παραδοθεί.

Ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε εξετάσει διάφορα σενάρια δράσης, είτε εντός των σχολικών μονάδων είτε στον δρόμο. Είχε μάλιστα υπολογίσει ότι, επειδή οι στόχοι του βρίσκονταν σε διαφορετικά σχολεία, ο χρόνος μετακίνησης ενδεχομένως θα οδηγούσε στον εντοπισμό του πριν προλάβει να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Ερωτηθείς αν ήταν ψυχικά έτοιμος να φτάσει μέχρι τέλους, φέρεται να απάντησε πως ίσως τελικά υπαναχωρούσε, ή πως στην χειρότερη περίπτωση είτε θα τους απειλούσε είτε θα τους πυροβολούσε στα πόδια.

Τα ψηφιακά ίχνη στο κινητό και το ChatGPT

Στην κατάθεσή του εξήγησε ότι παρότι υποψιαζόταν πως ο άνδρας στον οποίο έδωσε χρήματα για πιστόλι θα τον εξαπατούσε, αποφάσισε να ρισκάρει. Στη συνέχεια έψαξε για οπλισμό στο διαδίκτυο, ακολουθώντας συνδέσμους στο Telegram που τον οδήγησαν σε μια ξενόγλωσση ομάδα με πολεμικό περιεχόμενο. Εκεί ρώτησε πώς μπορεί να βρει όπλα στην Ελλάδα, εισπράττοντας όμως χλευασμό και αποδοκιμασίες από τους χρήστες —με την τελευταία σχετική συνομιλία να καταγράφεται τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η εργαστηριακή εξέταση του κινητού του επιβεβαίωσε τις συνομιλίες, ενώ αποκάλυψε ότι ο 14χρονος είχε υποβάλει ερωτήματα και στο ChatGPT σχετικά με παλαιότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, τους δράστες και τον εξοπλισμό τους, αντλώντας πληροφορίες παρά τις δικλίδες ασφαλείας της πλατφόρμας.

Η Αστυνομία διαβίβασε τη δικογραφία στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τον 14χρονο.

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