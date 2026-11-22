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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό φορτηγό πλοίο «Sparta II» έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Κόλπο της Φινλανδίας, στη Βαλτική Θάλασσα.

Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις «βλέπουν» πίσω από το «χτύπημα» την Ουκρανία, αν και -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- το Κίεβο δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη.

Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό το Καλίνινγκραντ, χτυπήθηκε ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, δυτικά του νησιού Γκόγκλαντ. Λόγω των ζημιών, έμεινε ακυβέρνητο και παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα, όπου τελικά αγκυροβόλησε ανοιχτά της πόλης Λοβίισα.

Τα 16 μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν εγκαίρως το φλεγόμενο πλοίο επιβιβαζόμενα σε σωσίβιες λέμβους και περισυνελέγησαν σώα από παραπλέοντα σκάφη.

Η πυρκαγιά παρέμενε ενεργή και την Κυριακή, παρά την ευρεία επιχείρηση κατάσβεσης με τη συνδρομή φινλανδικών, εσθονικών και ρωσικών δυνάμεων, με το Ελσίνκι να διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Αδιευκρίνιστο παραμένει το φορτίο

Το «Sparta II», το οποίο τελεί υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, συνδέεται με τη ρωσική εταιρεία Oboronlogistika που εξυπηρετεί μεταφορικές ανάγκες του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Οι αρχές της Φινλανδίας διευκρίνισαν ότι δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη τι μετέφερε το πλοίο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε στρατιωτικό υλικό στα αμπάρια του.

Στον απόηχο του συμβάντος, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στις πτήσεις και τη θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας. Την ίδια ώρα, ερευνάται καταγγελία για ενδεχόμενη παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο εν μέσω της επιχείρησης διάσωσης.

Από την πλευρά του, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο προειδοποίησε ότι ο πόλεμος «επεκτείνεται στις γειτονικές μας περιοχές», υπογραμμίζοντας ωστόσο το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν οι εσθονικές αρχές, ενώ σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν για τη θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας της Φινλανδίας και της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

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