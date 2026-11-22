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Σε βάρκες, κολυμπώντας ή μέσα στο νερό ως τη μέση, οι κάτοικοι των νησιών Γκαλαπάγκος σώζουν ό,τι μπορούν από τις πλημμύρες, οι οποίες προκάλεσαν την απομάκρυνση τουλάχιστον 100 ανθρώπων χθες, Σάββατο, από τα σπίτια τους στο αρχιπέλαγος αυτό του Ισημερινού.

Μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που συνδέονται με το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, η τοπική υπηρεσία αρωγής ανακοίνωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στο νησί Σάντα Κρους, το οποίο έχει τους περισσότερους κατοίκους στο αρχιπέλαγος, δημοσιεύοντας εικόνες από διανομή τροφίμων και παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τον Οκτώβριο παρόμοιες πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ χιλιάδες επλήγησαν στο νησιωτικό αυτό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τις ακτές του Ισημερινού και έχει γύρω στους 28.500 κατοίκους, που βρίσκονται μοιρασμένοι σε τέσσερα από τα πολυάριθμα νησιά του.

El Gobierno activó este sábado 21 de noviembre, la atención a las familias afectadas por las inundaciones en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, Galápagos. El ECU 911 reportó anegamientos en La Cascada, Matazarnos, El Edén, Arrayanes y zonas cercanas a Pelikan Bay. El COE… pic.twitter.com/51St6LAPtb — SUCRE NOTICIAS (@sucrenoticiasec) November 21, 2026

Συνολικά από τις 29 Αυγούστου, την ημέρα κατά την οποία ο Ισημερινός κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του Ελ Νίνιο, οι πληγέντες από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες που συνδέονται με το φαινόμενο αυτό ανέρχονται σε 7.425 στα Γκαλαπάγκος, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες είναι κάτι το επαναλαμβανόμενο εν μέσω της περιόδου του Ελ Νίνιο, το οποίο προκαλεί άνοδο των θερμοκρασιών σε ορισμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού και ακραίες αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων και των πιέσεων και βροχοπτώσεις ανά τον κόσμο.

«Έχασα σχεδόν τα πάντα»

Η Πάουλα Καλντερόν, οικιακή βοηθός στο νησί Σάντα Κρους, άφησε το σπίτι της το Σάββατο το ξημέρωμα μαζί με τον σύζυγό της αφού οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν από μεγάφωνα ότι είναι επείγον να απομακρυνθούν.

«Βρίσκομαι σε μια πραγματικά πολύ σκληρή κατάσταση (…), έχασα σχεδόν τα πάντα καθώς το σπίτι μου πλημμύρισε τελείως», δήλωσε στο AFP κλαίγοντας, ενώ συνέχιζε να βρέχει.

‼️#URGENTE

Las lluvias vuelven a golpear a Galápagos. El barrio La Cascada, ubicado en la parte alta de Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, se inundó nuevamente tras aproximadamente 10 horas de precipitaciones.

EN pic.twitter.com/nrCVKOegyO November 21, 2026

«Μόλις είχαμε ξεκινήσει από το μηδέν και πρέπει πάλι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο να χάνεις για άλλη μια φορά τα λίγα που είχες αρχίσει να ανακτάς», δήλωσε παράλληλα η 23χρονη Μαρία Κόμπος, υπάλληλος καθαριστηρίου.

Στο σπίτι της σε τριώροφο κτίριο, το νερό είχε φτάσει στον δεύτερο όροφο. «Ήταν απίστευτο, ακόμη δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω», πρόσθεσε.

🚨 ¡DRAMÁTICA SITUACIÓN EN GALÁPAGOS!



La isla Santa Cruz vuelve a sufrir los estragos de las intensas lluvias. Familias tienen sus viviendas inundadas, calles están bajo el agua y varios tramos de la vía Puerto Ayora–Bellavista quedaron destruidos. pic.twitter.com/hVWOCiMiAl November 21, 2026

Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο Ε Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να είναι από τα εντονότερα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Από τις 29 Αυγούστου, η Εθνική Γραμματεία διαχείρισης κινδύνων έχει καταγράψει 22 θανάτους και πάνω από 105.947 πληγέντες σε όλη τη χώρα.

Τα Γκαλαπάγκος -ηφαιστειακής προέλευσης αρχιπέλαγος- αποτελούν φυσικό καταφύγιο της βιόσφαιρας και φυσικό εργαστήριο έρευνας για μοναδικά στον κόσμο είδη της χλωρίδας και της πανίδας.

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