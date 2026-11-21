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Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό του επέστρεψε στην Αθήνα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, διακόπτοντας την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαμαράς ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του σε πάρτι νεολαίας και αναχώρησε με τη βραδινή πτήση για την Αθήνα.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, η αλλαγή του προγράμματός του οφείλεται σε έκτακτη συνάντηση που προέκυψε με ξένο αξιωματούχο στην Αθήνα.

Νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε σειρά επαφών στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», όπου έφτασε το μεσημέρι και παρέμεινε έως περίπου τις 20:00. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν γύρω στις 18:00-18:30 και μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα ο κ. Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να χαιρετήσει πολιτικούς του φίλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν η Βούλα Πατουλίδου, ο Γιώργος Ορφανός και ο Σάββας Αναστασιάδης. Το «παρών» έδωσαν επίσης οι Κώστας Κιλτίδης, Σάββας Καλεντερίδης και Κώστας Ζαχαράκης, ενώ από τον χώρο της πολιτικής βρέθηκαν οι πρώην βουλευτές Άρης Μουσιώνης και Γιώργος Αρβανιτίδης, καθώς και ο Απόστολος Αβδελάς.

Μεταξύ των αυτοδιοικητικών που συναντήθηκαν με τον πρώην πρωθυπουργό ήταν οι Μάκης Κυριζίδης, Σωκράτης Δημητριάδης, Δημήτρης Κίρλας, Πέτρος Αταμιάν, Πάρης Τσογκαρλίδης, Βίκυ Κανέλου, Θεόδωρος Αθανασάρος, Δημήτρης Βάνης, Χριστίνα Κελεσίδου, Πολυξένη Δρίτσα, Τάνια Κυριακίδου και Δημήτρης Καπλάνης.

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