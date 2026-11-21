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Βολές κατά των ΗΠΑ για διπλά στάνταρντς στις κυρώσεις, αλλά και κατά του ελληνικού και ισραηλινού λόμπι εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του σε τουρκικό κανάλι.

Αναφερόμενος στις αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα για την αγορά των ρωσικών πυραύλων, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας διερωτήθηκε με νόημα:, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα. Σε ποιες από αυτές έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ βάσει του νόμου CAATSA;.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



There are a ton of countries that have purchased Russian defense systems. Which of them has the U.S. sanctioned under CAATSA?



But Türkiye's natural stance, determination, principles, and values it defends in the region are, of course, not… pic.twitter.com/aiaSpXAPrc — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, η εξήγηση κρύβεται στον ευρύτερο ρόλο της χώρας του. Η φυσική στάση της Τουρκίας, η αποφασιστικότητά της, οι αρχές και οι αξίες που υπερασπίζεται στην περιοχή δεν είναι, φυσικά, κάτι που ικανοποιεί τις μεγάλες δυνάμεις, και ιδιαίτερα το Ισραήλ σε αυτή τη φάση, τόνισε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για έναν πραγματικό “πόλεμο επιρροής” στην αμερικανική πρωτεύουσα, στρέφοντας τα βέλη του τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Αθήνα.

Το Ισραήλ ασκεί έντονες πιέσεις στην Ουάσιγκτον. Σε αυτό το πεδίο, θα δούμε μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που πρεσβεύουν το δόγμα “Πρώτα η Αμερική” (America First) και σε εκείνους που προτάσσουν το “Πρώτα το Ισραήλ” (Israel First)”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι μπαίνουν στο παιχνίδι, αναπτύσσουν διάφορες δράσεις και καταφέρνουν να επηρεάζουν την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Φιντάν

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