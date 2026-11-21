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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην Περιφερειακή Υμηττού, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διόδια, στο ύψος της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας, καθώς έχουν προκληθεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

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