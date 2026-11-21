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Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας, ηλικίας 33 και 51 ετών, oi οποίoi διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σωλήνων χαλκού από οικίες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και για παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή του Καματερού έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, σουγιάς, καθώς και πολυεργαλείο και οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή του Καματερού, εντοπίστηκε λίγο μετά και το 51χρονο μέλος της εγκληματικής ομάδας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το όχημα, το οποίο η συμμορία χρησιμοποιούσε ως μέσο τέλεσης των διακεκριμένων κλοπών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι από τον Ιανουάριο του 2026, προέβαιναν σε κλοπές σωλήνων χαλκού, για να τις μεταπωλήσουν στη συνέχεια σε κλεπταποδόχους, με το συνολικό μήκος των αφαιρεθέντων σωλήνων χαλκού να υπερβαίνει συνολικά τα 50 μέτρα.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα σωλήνων χαλκού, σε τρεις περιπτώσεις διέπραξαν και δεύτερη κλοπή από τις ίδιες οικίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από τη συνεργασία αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών από οικίες στις περιοχές του Καματερού, της Πετρούπολης και του Ιλίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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