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Με εμφατικό τρόπο πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ τη νίκη στο πρώτο ντέρμπι της νέας εποχής, επικρατώντας του Άρη με 99-77 στο PAOK Sports Arena. Ο Δικέφαλος του Βορρά κυριάρχησε απέναντι σε έναν μέχρι πρότινος αήττητο και ιδιαίτερα φορμαρισμένο αντίπαλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι.

Παρά τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετώπισε, με τους Φόστερ, Αλεξάντερ και Μουρ να μην βρίσκονται στο 100%, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, έλεγξε τον ρυθμό και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση, έχοντας σταθερά το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ταϊρί με 19 πόντους, ενώ ο Φόστερ πρόσθεσε 18. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του Νικ Καλάθη, ο οποίος με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, οργανώνοντας ιδανικά το παιχνίδι της ομάδας του.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ντέρμπι, πραγματοποιώντας μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις του. Οι Μόργκαν (17 πόντοι) και Τολιόπουλος (16 πόντοι) προσπάθησαν να περιορίσουν τη ζημιά στην τελευταία περίοδο, όμως η διαφορά είχε ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως οι «κίτρινοι» γνώρισαν ακόμη μία ήττα στην έδρα του ΠΑΟΚ, όπου έχουν να πανηγυρίσουν νίκη εδώ και δέκα χρόνια.

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με τον Φόστερ να βρίσκει γρήγορα στόχο από την περιφέρεια και τον Ταϊρί να συνεισφέρει επιθετικά για το αρχικό 9-3. Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +7 (23-16).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι βρήκαν καλύτερο ρυθμό και πλησίασαν στους δύο πόντους (30-28). Ωστόσο, ο Καλάθης και ο Μήτρου-Λονγκ έδωσαν ξανά λύσεις στον Δικέφαλο, ο οποίος διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι την ανάπαυλα, με το σκορ στο 40-35.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική. Παρά την προσπάθεια του Άρη να επιστρέψει, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε σημαντικά καλάθια με τους Γκρέι και Μουρ. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 12 πόντους, με τον Καλάθη να δίνει το σύνθημα και τους γηπεδούχους να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 64-52.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Άρης επιχείρησε την αντεπίθεσή του, με τους Μόργκαν και Τολιόπουλο να ευστοχούν από την περιφέρεια. Η αντίδραση, ωστόσο, δεν είχε συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με διαδοχικά τρίποντα των Χουγκάζ, Φόστερ και Ταϊρί, εκτοξεύοντας ξανά τη διαφορά και μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το τελικό 99-77 επισφράγισε έναν απόλυτο ασπρόμαυρο θρίαμβο.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 40-35, 64-52, 99-77.

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