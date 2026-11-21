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Μετά και από την τελευταία διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο UEFA Nations League, η Super League επιστρέφει με τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής. Ναι μεν δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι, ωστόσο τα ματς κρύβουν παγίδες για τους πρωτοπόρους.
Αρχής γενομένης από το παιχνίδι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Η «Μαύρη Θύελλα» έχει δείξει τις ικανότητές της, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το 3-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ η Ένωση μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ζορίζεται. Κι ακολουθεί για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς το ταξίδι στο Κόμο (24/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του UEFA Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
19:30 Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, Καλαμάτα – ΑΕΚ
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026
16:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Ατρόμητος
17:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Βόλος
17:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
19:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ηρακλής
19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Κηφισιά
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026
17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Άρης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παναθηναϊκός 27
2. Ολυμπιακός 23
3. ΑΕΚ 20
4. ΠΑΟΚ 19 (3)
5. Άρης 19 (0)
6. ΟΦΗ 17
7. ΑΕ Κηφισιά 14
8. Καλαμάτα 12
9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Αστέρας Τρίπολης 7
12. Ατρόμητος 6 (0, -3)
13. Λεβαδειακός 6 (0, -9)
14. Βόλος ΝΠΣ 0
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