Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ήταν ο ταχύτερος στα επίσημα δοκιμαστικά για το αυριανό (22/11, 06:00) γκραν πρι του Λας Βέγκας, αλλά ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την pole position, καθώς ο οδηγός της Mercedes έχει τιμωρηθεί με ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση.
Ο νεαρός Ιταλός σημείωσε την καλύτερη επίδοση στα δοκιμαστικά με χρόνο 1:33.893 στην τελευταία προσπάθειά του, αφήνοντας 258 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον Φερστάπεν.
Όμως, ο Αντονέλι έχει πάρει ποινή θέσεων στην εκκίνηση και θα εκκινήσει έκτος, με αποτέλεσμα ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull να «κληρονομεί» την πρώτη θέση.
Ο Ολλανδός θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes, ενώ από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι Λάντο Νόρις και Ιζάκ Ατζάρ.
Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ κατετάγη έκτος και ο Όσκαρ Πιάστρι έβδομος, αλλά ο οδηγός της McLaren θα εκτίσει ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση.
Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας έχει ως εξής:
Διαβάστε επίσης:
Ανατροπή στον ΚΟΚ: Τσουχτερά πρόστιμα αντί για αφαίρεση διπλώματος στο παράνομο παρκάρισμα – Τι αλλάζει για τις μηχανές
Με το Zeekr 9X η πολυτέλεια αποκτά νέα διάσταση
Το Opel Kadett και Astra έχουν 90 χρόνια επιτυχίας στην compact κατηγορία (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.