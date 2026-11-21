Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να σκεφτεί είναι για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη το γεγονός πως το τραγούδι της μπήκε στο GTA 6.

Το Grand Theft Auto VI κυκλοφόρησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και όπως έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, σε σχετικά πλάνα εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός με το όνομα Kaleidoscope FM, με τον τίτλο «OLA AFTA POU FOVAMAI» και το όνομα «ALKISTIS PROTOPSALTI», ενώ το τραγούδι ακούστηκε και σε απόσπασμα σε livestream του δημοφιλούς Αμερικανού YouTuber IShowSpeed.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου και εξομολογήθηκε πως αρχικά θεωρούσε πως κάποιος της έκανε φάρσα: «Το πιο δυνατό συναίσθημα είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Ήμουν στην πρόβα και μετά μόλις γύρισα στο σπίτι δέχθηκα ένα μήνυμα και μετά ήρθε καταιγισμός μηνυμάτων και μετά αντιλήφθηκα τελικά ότι αυτό που είχε προτείνει ο CEO της Heaven, ο Σπύρος Σταμούλης, στην εταιρεία που έχει το παιχνίδι, προκρίθηκε και το “Όλα αυτά που φοβάμαι” μπήκε σε αυτό το συγκλονιστικό παγκόσμιο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Είναι πολλά πράγματα που θα συμβούν τώρα. Εγώ είμαι πολύ ψύχραιμη και πολύ κουλ. Έχω χαρεί πάρα πολύ και για την προσπάθεια του ομίλου ΑΝΤ1 και για την προσπάθεια της Heaven και ότι τελικά προκρίθηκε ένα τραγούδι σε μία γλώσσα που δεν είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό, είναι μόνο τα αγγλικά και τα ισπανικά και ξαφνικά ξεπετάγεται και ένα τραγούδι με ελληνικά. Αυτό για μένα είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να σκεφτώ, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται. Έχω χαρεί πραγματικά πάρα πολύ, απλώς δεν το έχω συνειδητοποιήσει 100%».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της. «Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», έγραψε στη λεζάντα φωτογραφίας της την οποία διαμόρφωσε ώστε να ταιριάζει στην αισθητική του παιχνιδιού.

Δείτε τα σχετικά αποσπάσματα από το GTA 6

Διαβάστε επίσης:

Κάτια Δανδουλάκη: «Δεν μου αρέσουν οι ρυτίδες» – Οι αισθητικές παρεμβάσεις και οι φόβοι που αποκάλυψε (Video)

Miley Cyrus και Maxx Morando παντρεύονται το Σαββατοκύριακο στη Νότια Καλιφόρνια

Ο viral Κορεάτης «ξαναχτυπά» – Μετά τη Λιόλου τραγουδά Μαζωνάκη και «ρίχνει» το διαδίκτυο! (Video)