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Η Miley Cyrus και ο Maxx Morando ετοιμάζονται ανταλλάξουν γαμήλιους όρκους αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πηγές δήλωσαν στο TMZ την Πέμπτη ότι οι μουσικοί θα παντρευτούν σε μια τελετή στη Νότια Καλιφόρνια αυτό το Σαββατοκύριακο.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αναφερόμενο γάμο, σύμφωνα με το μέσο, ​​παραμένουν «κρυφές».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μήνες αφότου η μητέρα της Cyrus, Tish, υπαινίχθηκε ότι το ζευγάρι μπορεί να είναι ήδη παντρεμένο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κατά τη διάρκεια της τελετής της Miley στο Hollywood Walk of Fame τον Μάιο, η 33χρονη τραγουδίστρια του “Flowers” πόζαρε για φωτογραφίες με την Tish και τη μικρότερη αδερφή της Brandi Cyrus, όταν η Tish φέρεται να είπε: “Θα φέρουμε τον σύζυγο”.

Η Miley και ο Morando — οι οποίοι ερμήνευσαν το νέο της κομμάτι «Let’s Get Married» στο Hollywood Bowl τον περασμένο μήνα — γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στη Vogue το 2023.

Δημοσιοποίησαν τη σχέση τους με μια κοινή φωτογραφία στο Instagram σε μια εκδήλωση της Gucci τον Νοέμβριο του 2021, και τον επόμενο μήνα εθεάθησαν μαζί στο «Miley’s New Year’s Eve Party» στο Μαϊάμι.

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