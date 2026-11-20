Takeaways by to pontiki AI Μια μυστική επιχείρηση κυβερνοασφάλειας πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία για την προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυκτικών συστημάτων σε επιχειρήσεις τροφίμων από πιθανές επιθέσεις χάκερ.

Ειδικοί ασφαλείας και κρατικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν μετά τον εντοπισμό σοβαρής ευπάθειας στα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει οικονομικές ζημιές και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, χιλιάδες συσκευές αποσυνδέθηκαν από το διαδίκτυο, ενώ πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν σε χειροκίνητη παρακολούθηση της θερμοκρασίας των προϊόντων τους.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε αντίστοιχα κύματα κυβερνοεπιθέσεων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε αλλοίωση τροφίμων και σημαντικές απώλειες.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των συστημάτων ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας, ενώ συνεργάζεται με τις Αρχές για την παροχή ενημερώσεων ασφαλείας και την προστασία των πελατών της.

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Μια μεγάλης κλίμακας, μυστική επιχείρηση κυβερνοασφάλειας πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία, με στόχο την προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων και καταψυκτών σε σούπερ μάρκετ, αποθήκες τροφίμων, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων και αθλητικές εγκαταστάσεις από πιθανές επιθέσεις χάκερ.

Σύμφωνα με το BBC, ειδικοί κυβερνοασφάλειας, τεχνικές ομάδες μεγάλων επιχειρήσεων και οι βρετανικές Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά τον εντοπισμό σοβαρής ευπάθειας σε συστήματα ελέγχου της ψύξης, η εκμετάλλευση της οποίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ζημιές και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Tens of thousands of UK fridges secured from hackers in secret nationwide operation https://t.co/A5gyUcFYEQ — BBC News (UK) (@BBCNews) November 20, 2026

Η ευπάθεια εντοπίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία διαδοχικά κύματα κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη είχαν ήδη οδηγήσει στην αλλοίωση τόνων τροφίμων σε εκατοντάδες καταστήματα, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων λιρών.

Αρχικά εκτιμάτο ότι η Βρετανία είχε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχες επιθέσεις, καθώς ο κλάδος της ψύξης στη χώρα χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα από εκείνα που είχαν στοχοποιηθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι και τα βρετανικά συστήματα παρουσίαζαν ευπάθεια.

Το BBC επέλεξε να μη δημοσιοποιήσει νωρίτερα την επιχείρηση, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο εκμετάλλευσης της ευπάθειας από χάκερ.

Χιλιάδες συσκευές αποσυνδέθηκαν από το διαδίκτυο

Η ευπάθεια εντοπίστηκε αρχικά από στελέχη της εταιρείας συμβούλων συστημάτων ψύξης Omega Solutions και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και διερευνήθηκε περαιτέρω από ειδικούς της Pen Test Partners.

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης του κινδύνου συμμετείχαν το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας (NCSC), το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) και η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους του κλάδου και ανέθεσαν σε ομάδες να επικοινωνήσουν με δεκάδες επιχειρήσεις που ενδέχεται να επηρεάζονταν.

Χιλιάδες συσκευές ελέγχου, οι οποίες διαχειρίζονται τη λειτουργία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων και καταψυκτών, αποσυνδέθηκαν από το δημόσιο διαδίκτυο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, ενώ σε άλλες χρειάστηκε φυσική αποσύνδεση καλωδίων δικτύου. Παράλληλα, εργαζόμενοι ανέλαβαν να παρακολουθούν χειροκίνητα τις θερμοκρασίες.

Οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας κινητοποίησαν προσωπικό πληροφορικής για την αντιμετώπιση του κινδύνου.

Εργαζόμενος μεγάλης αλυσίδας ανέφερε στο BBC ότι οι τεχνικές ομάδες αποσύνδεαν εκατοντάδες συσκευές καθημερινά, επί μία εβδομάδα.

«Ήταν πραγματικά ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο, καθώς αναμέναμε ένα νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων στα συστήματα ψύξης», δήλωσε, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Όπως εξήγησε, οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, με διακοπή δραστηριοτήτων και σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Οι αποθήκες μας περιέχουν τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων λιρών, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αλλοιωθεί εάν οι χάκερ ανακάλυπταν αυτή τη μέθοδο επίθεσης», πρόσθεσε.

Τρία κύματα κυβερνοεπιθέσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Τρία κύματα κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας ψυκτικών εγκαταστάσεων έχουν καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2026.

Τον Αύγουστο επηρεάστηκαν ψυγεία σε μικρό αριθμό αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων στη Γαλλία δέχθηκαν επιθέσεις, με στόχο συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας της εταιρείας Danfoss.

Ακολούθησε νέο κύμα την 1η και 2α Νοεμβρίου, όταν επλήγησαν δεκάδες σούπερ μάρκετ σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο να καταγράφουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις. Επηρεάστηκε επίσης μικρός αριθμός εγκαταστάσεων τραπεζών αίματος στη Γαλλία.

Η Γαλλία έχει αποδώσει στο Ιράν την ευθύνη για ένα από τα κύματα επιθέσεων που έπληξαν τα σούπερ μάρκετ της, κατηγορία την οποία η Τεχεράνη αρνείται.

Η ευπάθεια στα βρετανικά συστήματα ψύξης

Οι επιθέσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη οδήγησαν ειδικό της Omega Solutions να εξετάσει την ασφάλεια των δημοφιλέστερων συστημάτων ελέγχου ψύξης στη Βρετανία, τα οποία κατασκευάζει η βρετανική εταιρεία Resource Data Management (RDM).

Οι ερευνητές εντόπισαν πρόβλημα που σχετίζεται με αδύναμους κωδικούς πρόσβασης, παρόμοιο με εκείνο που είχε αξιοποιηθεί σε προηγούμενες επιθέσεις.

«Έπρεπε να ενημερώσουμε τον κλάδο το συντομότερο δυνατόν και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε το ζήτημα μυστικό», δήλωσε ο Κεν Μάνρο (Ken Munro) της Pen Test Partners.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ήταν πιθανό να χρειάζονταν μόλις λίγες ημέρες για να ανακαλύψουν την ευπάθεια εγκληματίες του κυβερνοχώρου ή χάκερ που δρουν για λογαριασμό κρατών.

Πέρα από τα σούπερ μάρκετ, προειδοποιήσεις απευθύνθηκαν σε καταστήματα ψιλικών, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, αλυσίδες γρήγορου φαγητού, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και αποθηκευτικούς χώρους ψύξης.

Τι απαντά η κατασκευάστρια εταιρεία

Η RDM αμφισβητεί ότι οι ευπάθειες ήταν τόσο κρίσιμες όσο υποστηρίζουν οι ερευνητές, επισημαίνοντας ότι η εκμετάλλευσή τους θα απαιτούσε πρόσβαση σε συγκεκριμένο εξοπλισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η εταιρεία απέσπασε θετικά σχόλια για τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν.

Οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας αντιτείνουν ότι ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να αγοραστεί σε χαμηλή τιμή από διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το eBay.

Ο διευθύνων σύμβουλος της RDM, Γκεντ Έβανς (Ged Evans), υποστήριξε ότι η ευπάθεια εντοπίστηκε σε δοκιμαστικό περιβάλλον και ότι οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις συνήθεις διαδικασίες, καθώς περιλάμβαναν ακόμη και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εταιρεία κινήθηκε γρήγορα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, διαθέτοντας ήδη τις πρώτες διορθωτικές ενημερώσεις ασφαλείας και ενημερώνοντας τους πελάτες της για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η RDM ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας στα συγκεκριμένα συστήματα ελέγχου ψύξης, ενώ συνεχίζει τη συνεργασία της με το NCSC και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης.

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