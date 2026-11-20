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Αιχμές για ρηχότητα στη κυβερνητική πολιτική άφησε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή βίντεο του πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα όπου, όπως αναφέρει σε σχόλιο το γραφείο Τύπου του κόμματος, «διαφημίζει το επίδομα στους συνταξιούχους απευθυνόμενος στα εγγόνια τους, που πια θα μπορούν να ζητήσουν δώρο το Grand Theft Auto, όπως λέει».

«Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι», επισήμανε το ΠΑΣΟΚ στο σχόλιό του .

Σημείωσε πως η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στρέφεται κατά του Άδωνι Γεωργιάδη τονίζοντας ότι «έξαλλος αναφωνούσε προ ημερών πως “το ΠΑΣΟΚ άφησε απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα στους κινδύνους του διαδικτύου”, γιατί πρότεινε ηλικιακή αναλογικότητα στην απαγόρευση των ανηλίκων από τη χρήση των social media, πώς νιώθει για τον πρωθυπουργό του, που διαφημίζει εμμέσως αυτό το βιντεοπαιχνίδι απλά και μόνο για να ακολουθήσει το trend;», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

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