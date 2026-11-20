Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Λασπολογία» και «χαλασμένο» τηλέφωνο χαρακτήρισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Νίκος Τσάφος, τα όσα γράφονται και λέγονται στον δημόσιο διάλογο για την κατοχή ομολόγων της ExxonMobil, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτή της Πλεύσης ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ούτε για την κατοχή ομολόγων τα οποία πούλησε όταν έγινε υφυπουργός, ούτε για τη θέση του ως σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας, ενώ είχε εργαστεί στις ΗΠΑ σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις που είχαν πελάτες επιχειρήσεις όπως η ExxonMobil.

Ειδικότερα, σημείωσε πως τα ομόλογα της ExxonMobil που τα είχε αγοράσει τον Μάιο του 2017 «τα οποία τα πούλησα λίγες μέρες αφού έγινα υφυπουργός για λόγους ηθικής τάξης» στις 25 Μαρτίου 2025, (ανέλαβε καθήκοντα στο υπουργείου στις 15 Μαρτίου). Ξεκαθαρίζοντας ζητήματα γύρω από το βιογραφικό του σημείωσε πως έζησε στις ΗΠΑ για πάνω από 20 χρόνια όπου για κάποιο διάστημα εργάστηκε σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις που είχαν πελάτες μεγάλες επιχειρήσεις όπως η ExxonMobil.

Σε σχέση με τα ομόλογα σημείωσε πως «δεν είναι μετοχές, η αξία τους δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρείας, τα ομόλογα σημαίνουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα», ενώ πρόσθεσε πως είχαν ετήσια απόδοση 535 δολάρια.

Οπότε, είπε, «η οποιαδήποτε επίκληση σύγκρουσης συμφερόντων από ένα επενδυτικό προϊόν με μια σταθερή απόδοση δεν υπάρχει»

Μάλιστα ανέφερε πως στον δημόσιο διάλογο «εξελίσσεται ένα χαλασμένο τηλέφωνο» καθώς όπως είπε «τα ομόλογα της ExxonMobil έχουν γίνει μετοχές, οι μετοχές της ExxonMobil έχουν γίνει μετοχές σε ενεργειακούς κολοσσούς, οι τελευταίοι έχουν γίνει ενεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στον κάθετο διάδρομο της Τουρκίας και αυτό το χαλασμένο τηλέφωνο έχει ξεφύγει εντελώς από την πραγματικότητα».

Ανέφερε επίσης ότι τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία του φαίνονται και στην αρχική δήλωση πόθεν έσχες την οποία έκανε και είναι στην κρίση του ελληνικού λαού.

«Η λασπολογία είναι καμιά φορά το τίμημα που κανείς πληρώνει όταν ασχολείται με τα κοινά» σημείωσε.

«Οι γνώσεις μου στην ενέργεια με έφεραν σε αυτή τη θέση»

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας του αντέτεινε πως δεν πρόκειται για «λασπολογία» όταν ακόμη και παράγοντες της ΝΔ έχουν δηλώσει πως πρόκειται για σοβαρό ζήτημα. Ζήτησε την ακριβή ημερομηνία ρευστοποίησης, ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε ότι ασκεί πολιτική «άμεσα υποστηρικτική προς το φυσικό αέριο» ρωτώντας αν σταμάτησε την αποθήκευση ενέργειας για να στηρίξει το αέριο. Πρόσθεσε ακόμη ότι την ευθύνη για την επιλογή του την έχει ο πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως είπε, «δεν πατάει στη Βουλή».

Στη δευτερολογία του ο κ. Τσάφος διευκρίνισε ότι η αναφορά του σε «λασπολογία» δεν αφορούσε τη βουλευτή, αλλά τον δημόσιο διάλογο. Απέρριψε επίσης τη θέση ότι η προηγούμενη συνεργασία του με εταιρείες τον υποχρεώνει να απέχει από τις συζητήσεις με την ExxonMobil σημειώνοντας ότι έχει εργαστεί 16 χρόνια σε συμβουλευτικές εταιρείες.

«Οι γνώσεις μου στην ενέργεια είναι αυτές που με έφεραν πίσω στην Ελλάδα και με έφεραν σε αυτή τη θέση», ανέφερε. Όπως είπε για την εμπειρία του από τον ιδιωτικό τομέα, δίνει «τα εφόδια να κάθομαι απέναντι από οποιαδήποτε εταιρεία και να υπερασπίζομαι στο έπακρο τα συμφέροντα του καταναλωτή».

Διάβαστε επίσης:

Γεραπετρίτης για καλώδιο: Δεν ζητήθηκε καμία άδεια – Κανένα τετελεσμένο, το Abeille Marengo βρίσκεται εντός Τουρκολιβυκού με ελληνική navtex

«Μπαλωθιές» από τον Γιώργο Βλάχο: «Συντριβή» για τη ΝΔ ποσοστό 25% – Ο Καραμανλής ποτέ δεν υπερβάλει και ποτέ δεν μιλάει για να δημιουργήσει φοβίες

Η μακρά προεκλογική περίοδος προκαλεί τελικά προβλήματα και στη Νέα Δημοκρατία