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Δέκα ημέρες χρειάστηκαν για να επιστρέψει στο τραπέζι ένα σενάριο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποκλείσει δημοσίως. Και το επανέφερε ένας δικός του βουλευτής. «Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά;» αναρωτήθηκε χθες το βράδυ, σε τηλεοπτική εκπομπή στο MEGA, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Ο βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών, που πρόσφατα είχε σχολιάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο με το πολυσυζητημένο «τον ήπιαμε», αυτή τη φορά έθιξε το πιο ευαίσθητο σημείο της εκλογικής στρατηγικής του πρωθυπουργού.

Στις 10 Νοεμβρίου, στο συνέδριο Greece Talks, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξηγήσει γιατί αποκλείει συνεργασία με τα μικρά κόμματα στα δεξιά της ΝΔ. Είχε μιλήσει για «ιδεολογική άβυσσο» στην εξωτερική πολιτική και στον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Εφόσον η κάλπη δεν δώσει αυτοδυναμία, μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα διερευνούσε τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αντίστοιχα σαφής ήταν και ο Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε ονομαστικά για τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να συμπράξει με τη ΝΔ συμπληρώνει το επιχείρημα με το οποίο ο πρωθυπουργός ζητεί αυτοδυναμία. Ο κ. Καλογερόπουλος επικαλείται την ίδια ακριβώς άρνηση για να προτείνει άλλη λύση.

Υπήρχε μάλιστα και προηγούμενο. Τον Οκτώβριο, ο Θόδωρος Καράογλου είχε ήδη θέσει θέμα συνεργασίας προς τα δεξιά, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αποκλείσει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. Έναν μήνα αργότερα, η χθεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δίνει μια εξήγηση για την επιμονή της συζήτησης. Η ΝΔ βρίσκεται στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου και το 64% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα χρειαστούν νέες εκλογές. Όταν σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες περιμένουν δεύτερη κάλπη, οι βουλευτές θα ακούν όλο και συχνότερα στις περιφέρειές τους την ερώτηση με ποιον θα κυβερνήσουν.

Η επιλογή του πρωθυπουργού να εξαντλήσει την τετραετία είχε ένα πολιτικό πλεονέκτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού θα έπρεπε να κρατήσουν για μήνες το ενδιαφέρον όσων τους πλησίασαν στο ξεκίνημα, να επιλέξουν στελέχη και να λογοδοτούν για τις δηλώσεις τους. Στην περίπτωση της Καρυστιανού η φθορά αποτυπώνεται καθαρά. Στις μετρήσεις της Opinion Poll για το Action 24, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχώρησε από το 12,6% τον Ιούνιο στο 4,5% τον Νοέμβριο. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση αλλά με μειωμένα ποσοστά, και σήμερα βρίσκεται στο 15,9%. Στο μεταξύ, ο πρώην πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει αποχωρήσεις στελεχών και επισπεύδει τις διαδικασίες για ιδρυτικό συνέδριο.

Ο Αντώνης Σαμαράς ακολουθεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Μίλησε στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής, προγραμματίζει επισκέψεις από τη Φθιώτιδα και τη Λάρισα έως τη Θεσσαλονίκη, κρατά όμως σε εκκρεμότητα την επίσημη ίδρυση του κόμματός του. Η καθυστέρηση του προσφέρει μια πρακτική ευχέρεια. Μπορεί να επιλέγει ο ίδιος πότε και για ποιο θέμα θα παρεμβαίνει, προτού αποκτήσει εκπροσώπους και υποψηφίους που θα μιλούν καθημερινά εξ ονόματός του.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο αυτή η ευχέρεια έχει προ πολλού χαθεί. Στις 12 Νοεμβρίου ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης μετά τις καταγγελίες για την αθλητική μοριοδότηση της κόρης του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκείνη δεν έκανε χρήση επιπλέον μορίων για να εισαχθεί σε πανεπιστημιακή σχολή. Οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς από το Μαξίμου και ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτησή του.

Μέσα σε μία εβδομάδα, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε να αντικαταστήσει έναν υφυπουργό και άκουσε έναν βουλευτή του να εισηγείται μπροστά στις κάμερες συνεργασίες που ο ίδιος θεωρεί πολιτικά αδύνατες. Η αναμονή μέχρι τις κάλπες έδωσε πράγματι στους ψηφοφόρους χρόνο να κρίνουν τα νέα κόμματα στην πράξη. Δίνει όμως και στα στελέχη της ΝΔ μήνες για να αναπτύξουν τη δική τους εκδοχή για την επόμενη ημέρα. Κι αυτή, όπως φάνηκε στο MEGA, μπορεί να απέχει αρκετά από εκείνη που περιγράφει ο πρωθυπουργός.

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