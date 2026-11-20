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Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τις τελευταίες μέρες βρίσκεται… στην άμυνα, μετά από της αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Έχοντας δεχθεί κριτική και από εξέχοντα μέλη της ΝΔ, ο Ά. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Mega, χαρακτήρισε «άσχετους και αγράμματους» όσους προκάλεσαν τη φετινή αντιπαράθεση. «Σε όλη μου τη ζωή έλεγα πάντα το ίδιο. Το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου έχει λυθεί από το πόρισμα Τσεβά. Δεν έχω πει τίποτα διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το πόρισμα αναφέρεται σε 18 επώνυμους νεκρούς και σε άλλες 16 περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν.

«Το πόρισμα Τσεβά αναγνωρίζει 18 επώνυμους νεκρούς και 16 που δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει. Βάσει αυτού έγινε η δίκη έναν χρόνο μετά και οι καταδίκες των εμπλεκομένων. Είναι έως σήμερα το επίσημο πόρισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι «όλη η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες για εμένα είναι δηλωτική της αγραμματοσύνης των ανθρώπων που μου επιτέθηκαν. Είναι παντελώς άσχετοι».

Ισχυρίστηκε ότι «εμένα λατρεύουν να με μισούν, είμαι ένας εύκολος στόχος για να μου επιτεθούν», και υποστήριξε ότι αναπαράγεται αποσπασματικά βίντεό του από το 2009, με αποτέλεσμα να δημιουργείται λανθασμένη εντύπωση για όσα είχε πει, λέγοντας ότι «το βίντεο που παίζουν κομμένο, σε ολόκληρη την εκπομπή μου και εκείνη την εποχή, το 2009, εξηγούσα το πόρισμα Τσεβά» και προσθέτοντας ότι «αν είναι να κριθώ για τις δηλώσεις μου τα τελευταία χρόνια, ας κριθούν και οι υπόλοιποι. Όχι μόνο εγώ».

Αναφερόμενος στις φετινές δηλώσεις του που ξεσήκωσαν και τις αντιδράσεις, ο Ά. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «η φασαρία έγινε για την τοποθέτησή μου στον σταθμό Παραπολιτικά. Η δήλωση ήταν ξεκάθαρη. Η φασαρία ήταν από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους», ενώ επανέλαβε την θέση του ότι «η Ελλάδα έμαθε το πόρισμα Τσεβά. Δεν υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο, υπήρχαν γύρω από το Πολυτεχνείο».

Πάντως, τοποθετούμενος πιο γενικά είπε ότι «υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο; Ναι. Τιμούμε το Πολυτεχνείο; Ναι. Ήταν αντίσταση κατά της χούντας; Ναι», και τόνισε ότι «δεν έκανα κανένα λάθος. Ό,τι έλεγα πάντα λέω και τώρα», ενώ σε πιο προσωπικό επίπεδο υπογράμμισε ότι «από όλα όσα άκουσα, με πείραξε η δήλωση του Λαλιώτη», ο οποίος και είπε: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ», προσθέτοντας: «Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη “το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο”».

Σημειωτέον, και ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης συντάχθηκε με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «ο Λαλιώτης, δυστυχώς, έχει δίκιο».

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