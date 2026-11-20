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Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, και ειδικά στην πολιτική. Η Βουλή αποφάσισε εξεταστική για τα funds και τους servicers, στο επίκεντρο βρίσκονται οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Τσίπρα, και ο κ. Πάνας διάλεξε αυτή ακριβώς τη στιγμή για να φύγει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ας μου επιτραπεί να το βρίσκω τουλάχιστον περίεργο.

Ο κ. Πάνας μίλησε για διεύρυνση, ενότητα και διάλογο. Ωραίες λέξεις, και θέλω να μάθω διάλογο με ποιον. Αν ο δρόμος καταλήγει στον κ. Τσίπρα, τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βγαίνει από το κόμμα ακριβώς όταν ο πρώην πρωθυπουργός πρόκειται να βρεθεί σε θέση απολογίας για τις πολιτικές επιλογές του απέναντι στα funds. Εγώ αυτό δεν το λέω διεύρυνση. Το λέω επιβεβαίωση όλων των σκοτεινών σεναρίων που κυκλοφορούν εδώ και καιρό.

Κοιτάζω και τη γενικότερη εικόνα. Έχουν καταγραφεί πολλές προσχωρήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στην ασυδοσία και ποιος μοιράζει ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα, ο κ. Τσίπρας έχει ζητήσει παραιτήσεις από όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν. Όποιος έχει μάτια βλέπει το μοτίβο. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να καταλάβει κανείς γιατί η παραίτηση συμπίπτει με το χρονικό σημείο που η κυβέρνηση Τσίπρα μπαίνει στο μικροσκόπιο.

Ελπίζω πραγματικά ότι η κίνηση δεν έχει καμία σχέση με έδρες, υποψηφιότητες και ισορροπίες στον νομό του. Μια τόσο μικρή εξήγηση θα ήταν υπερβολικά φτωχή για μια τόσο μεγάλη στιγμή. Αν όμως η διαδρομή οδηγήσει εκεί που λένε τα δημοσιεύματα, δεν θα χρειαστεί να πω τίποτα. Θα έχει απαντήσει ο ίδιος.

Για όποιον θέλει να δει, η εξεταστική δεν είναι τακτικός ελιγμός. Είναι η ευκαιρία να μάθει η κοινωνία ποιοι έστρωσαν το χαλί στα funds, ποιοι τα προστάτευσαν και ποιοι σήμερα ανακαλύπτουν τον θυμό. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι εκεί, με καθαρές θέσεις. Όποιος θέλει να παριστάνει τον διαλλακτικό ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, ας το κάνει. Οι πολίτες έχουν μνήμη και θα τον κρίνουν με βάση το πού στάθηκε όταν άνοιξαν οι φάκελοι.

*Ο Γιώργος Καρβουνιάρης είναι Δημοσιογράφος, Αν. Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας ΠΑΣΟΚ

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