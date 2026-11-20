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Γράφει ο Γιάννης Σαρακιώτης – Δικηγόρος – Βουλευτής Φθιώτιδας

Κατά τα 7 και πλέον έτη διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ., η Ελλάδα δεν έχει αφήσει αρνητικό δείκτη στον οποίο να μην… «πρωτεύσει»! Παρά την έξοδο από τα μνημόνια το 2018, τα 37 δισ. ευρώ που βρήκε στα δημόσια ταμεία ο κ. Μητσοτάκης το 2019, το ρυθμισμένο χρέος και τα δεκάδες δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, η επιστροφή στην κανονικότητα εξακολουθεί να αποτελεί «όνειρο θερινής νυκτός» για τους πολίτες. Δυστυχώς, η ελληνική κοινωνία βιώνει μια πρωτοφανή συρρίκνωση εισοδημάτων και εν γένει κοινωνικοοικονομική οπισθοδρόμηση, που οδηγεί στη διεύρυνση τόσο των εσωτερικών ανισοτήτων όσο και της απόστασης από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά ο δείκτης της ενεργειακής φτώχειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, με ποσοστό 18,1%, τη στιγμή που ο μέσος όρος σε επίπεδο Ε.Ε. ανέρχεται στο 8,8%. Μάλιστα, το εν λόγω «επίτευγμα» σημειώνεται σε ένα κράτος της Μεσογείου με σχετικά ήπιο χειμώνα σε σχέση με τις χώρες του Βορρά, ενώ πρόσφατη επιστημονική μελέτη υπογραμμίζει ότι πίσω από το πρόβλημα υποκρύπτονται ακόμη και σοβαρά ζητήματα Δημόσιας Υγείας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές μέσω της δημοσίευσής τους υπό τον τίτλο «Energy poverty, health and social well-being: empirical evidence from Greece» στο επιστημονικό περιοδικό «Energy and Buildings», οι συνθήκες ανεπαρκούς θέρμανσης συνδέονται με 1.552 έως 1.726 επιπλέον θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ενώ διαπιστώνεται και διπλάσια πιθανότητα καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Έναντι της ως άνω συνθήκης, η οποία ενέχει και σαφείς ανθρωπιστικές προεκτάσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προτάσσει την «αυτορρύθμιση της αγοράς»! Μνημειώδης παραμένει η ρήση του τότε υπουργού Ενέργειας κ. Χατζηδάκη όταν, μετά την απώλεια του δημόσιου ελέγχου στη Δ.Ε.Η., διαβεβαίωνε ότι «δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο τρισεκατομμύριο να αυξηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος»! Ως «άριστος τεχνοκράτης» ο κ. Χατζηδάκης «έπεσε μέσα» και σε αυτή την πρόβλεψή του, καθώς η αύξηση ανέρχεται «μόλις» στο 88% στη χονδρική αγορά ενέργειας σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019!

Τα κυβερνητικά πεπραγμένα στον τομέα των Α.Π.Ε. μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Η Ν.Δ. πανηγυρίζει για τον τριπλασιασμό των Α.Π.Ε. από το 2019, όταν η εγκατεστημένη ισχύς υπολογιζόταν στα 6,3 GW, και την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, αλλά αποφεύγει να εξηγήσει γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αναφέρει λέξη για τη συγκέντρωση των εν λόγω έργων σε 3-4 μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, οι οποίοι αναπτύσσονται εις βάρος του κοινού οφέλους. Στην ελληνική περιφέρεια, σε λίγα χρόνια, δεν θα υπάρχει γη υψηλής παραγωγικότητας χωρίς φωτοβολταϊκά, στα οποία αντικατοπτρίζεται η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, και μάλιστα τη στιγμή που εξακολουθούμε να πληρώνουμε πολύ ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το επίτευγμα της κυβέρνησης είναι μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά: Ραγδαία ανάπτυξη της φθηνής παραγόμενης ενέργειας από Α.Π.Ε. και ταυτόχρονη εκτόξευση της ενεργειακής φτώχειας!

Όταν κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενόψει της δύσκολης περιόδου για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου, επέλεγαν να διατηρήσουν τον δημόσιο έλεγχο στις εταιρείες ηλεκτροδότησης, με ορισμένες χώρες να προχωρούν ακόμη και σε επανακρατικοποιήσεις, και όταν ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας πρότασσαν τη διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επέλεγε τον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Εγκατάλειψη του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, ο οποίος εξελίχθηκε με νόμο του 2018, προκειμένου να εμπλακούν στην ηλεκτροπαραγωγή δήμοι, ομάδες παραγωγών και αγρότες, απουσία στρατηγικού σχεδίου για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας και προκλητική στήριξη των ενεργειακών ολιγοπωλίων.

Η κυβερνητική ένδεια επέφερε την ενεργειακή φτώχεια και οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, ενώπιον ενός δύσκολου χειμώνα, ανοχύρωτοι και εγκαταλελειμμένοι. Θέσφατα παλαιότερων εποχών, όπως το «κεραμίδι πάνω από το κεφάλι» και η δυνατότητα θέρμανσης του σπιτιού, τίθενται πλέον εν αμφιβόλω από μια κυβέρνηση που έχει φέρει τον «βαρύ χειμώνα» στη χώρα εδώ και 7 χρόνια.

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