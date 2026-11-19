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Πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους του Θησείου και των Πετραλώνων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 19/11, με τους διαδηλωτές να περνούν έξω από το σπίτι στην οδό Αίθρας, όπου δολοφονήθηκε η 61χρονη γυναίκα.

Στην πορεία έλαβαν μέρος φεμινιστικές και τοπικές συλλογικότητες, καθώς και η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου, με κεντρικό αίτημα την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα όπως «δεν είναι οι δολοφόνοι ράτσα ειδική, είναι άνδρες, γείτονες καθημερινοί», «σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία» και «το σώμα μας ανήκει σε εμάς».

Στο κείμενο που μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι συλλογικότητες υπογράμμισαν τη σημασία της αλληλεγγύης και καταδίκασαν την ενοχοποίηση των θυμάτων (victim blaming).

Γυναικοκτονία στο Θησείο: Ξυλοκόπησε και στραγγάλισε τη σύζυγό του ενώ επικαλείται ΚΑΡΠΑ για τα τραύματά της

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 61χρονης γυναίκας στο Θησείο, με βασικά σημεία της έρευνας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, τα τραύματα που έφερε στο σώμα της, αλλά και τους ισχυρισμούς που προβάλλει ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι τη σκότωσε.

Σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από στραγγαλισμό, ενώ στο σώμα της εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις, μώλωπες και κατάγματα στα πλευρά, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που φέρεται να δέχθηκε. Από την πλευρά του, ο 63χρονος φέρεται να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι τα τραύματα στην περιοχή των πλευρών προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να την επαναφέρει στη ζωή όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, πριν από τον στραγγαλισμό είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός της 61χρονης, ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις κατέγραψαν και κακώσεις που ενδέχεται να είχαν προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές Αρχές περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, όπου και ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τον σύζυγό της, στην οδό Αίθρας, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε ο ίδιος ο 63χρονος στην Αστυνομία, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικοινωνία με τις Αρχές έγινε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν ο άνδρας φέρεται να ανέφερε στο τηλεφωνικό κέντρο: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι βρήκαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Ωστόσο, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν έφτασαν οι διασώστες, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε στο διαμέρισμα και δεν είχε επιχειρήσει να απομακρυνθεί.

Στραγγαλισμός και πολλαπλές κακώσεις – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η εικόνα που προκύπτει από τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο διαμέρισμα περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα διαπίστωσε ότι η 61χρονη έφερε πολλαπλές κακώσεις στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, εκτεταμένους μώλωπες, καθώς και τραύματα στην περιοχή του θώρακα.

Παράλληλα, στον λαιμό της εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά σημάδια στραγγαλισμού, με τον στραγγαλισμό να εξετάζεται ως η πιθανότερη αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 63χρονος φέρεται να έπνιξε τη σύζυγό του χρησιμοποιώντας τα χέρια του, αφού προηγουμένως είχε ασκήσει βία σε βάρος της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν προέρχονται όλες οι κακώσεις από το τελευταίο περιστατικό. Ορισμένοι μώλωπες και τραυματισμοί φαίνεται να είχαν προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πότε ακριβώς συνέβη αυτό.

Για τα ευρήματα είχε μιλήσει στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας:

«Επί τόπου κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος μακροσκοπικά αναγνώρισε κάποια σημάδια στραγγαλισμού, που είναι και η πιθανότερη αιτία θανάτου, κάποιες μώλωπες και σημάδια κακοποίησης τα οποία μπορεί να τοποθετούνται σε προγενέστερο χρόνο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου».

Ο ισχυρισμός για την ΚΑΡΠΑ και ο «βρασμός ψυχής»

Από την πλευρά του, ο 63χρονος επιχειρεί να αποδώσει μέρος των τραυμάτων της συζύγου του στην προσπάθεια που, όπως υποστηρίζει, έκανε για να την επαναφέρει στη ζωή.

Ειδικότερα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι κακώσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή των πλευρών της 61χρονης προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αφού εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας επικαλέστηκε επίσης «βρασμό ψυχής», ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, παρουσίαζε έντονα ξεσπάσματα και παρακολουθούνταν από ψυχίατρο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για το τι ακριβώς προηγήθηκε της φονικής επίθεσης. Όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Ακόμα ο δράστης δεν έχει εξηγήσει στους αστυνομικούς που χειρίζονται αυτή την υπόθεση για ποιο λόγο αφαίρεσε την ζωή της γυναίκας. Αρχικά παραδέχτηκε ότι υπήρχε ένταση μεταξύ τους και να ασκήσει βία σε βάρος της. Δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε χάσει τη ζωή της. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί ο ίδιος ανέφερε ότι προσπάθησε να την επαναφέρει μέσω ΚΑΡΠΑ».

Τι λένε οι γείτονες – «Δεν τσακώνονταν ποτέ»

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν το ζευγάρι προκαλούν προβληματισμό, καθώς περιγράφουν μια σχέση για την οποία, τουλάχιστον προς τα έξω, δεν είχαν αντιληφθεί ενδείξεις έντονων συγκρούσεων ή περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Γειτόνισσα, η οποία υποστήριξε ότι γνώριζε το ζευγάρι εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν τσακώνονταν ποτέ, τόσα χρόνια τους ήξερα, μπορεί να σου πω και 25-30 χρόνια».

Μια άλλη κάτοικος της περιοχής αναφέρθηκε στην εικόνα της 61χρονης, λέγοντας ότι την είχε δει αρκετές φορές να κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού της εμφανώς στενοχωρημένη.

Όπως δήλωσε:

«Δεν είχαν παιδιά. Πολλές φορές είχαμε δει τη γυναίκα να είναι θλιμμένη στο μπαλκόνι, αλλά ποτέ κανείς δεν κάλεσε τις αρχές, γιατί πιστεύαμε πως είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μου είχε πει κάτι για προβλήματα με τον σύζυγό της».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ούτε το ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, σημείωσε:

«Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά βίας. Δεν είχε απασχολήσει το ζευγάρι την αστυνομία. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να μας δείχνει ότι υπήρχε κακοποίηση κατά το παρελθόν. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε διαπιστώσει ότι όταν έχουμε τον θάνατο μιας γυναίκας, υπήρχε συστηματική κακοποίηση, κάτι που σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι παλαιότερες κακώσεις συνδέονται με προηγούμενα περιστατικά βίας που δεν είχαν καταγγελθεί.

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