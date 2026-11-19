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Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον, τη Μόσχα και το Πεκίνο ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία επιχείρησε να στείλει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, φιλοξενώντας στο Βερολίνο τη σύνοδο κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με την ιστορική τριμερή σύνοδο των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας, με Γερμανούς αναλυτές να κάνουν λόγο για «αντι-σύνοδο» και «μονομαχία εξ αποστάσεως». Παρά την επίδειξη ευρωπαϊκής ενότητας, οι πληροφορίες για έντονη αντίδραση του Τραμπ απέναντι στα σχέδια περαιτέρω χρηματοδότησης της Ουκρανίας ανέδειξαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των συμμάχων.

Η «αντι-σύνοδος» του Μερτς και το μήνυμα προς τις τρεις πυρηνικές δυνάμεις

Παρά το κρύο και τη συνεχή βροχή στο Βερολίνο, ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11), υποδεχόμενος στην καγκελαρία περισσότερους από 40 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Γερμανός καγκελάριος, τον οποίο οι επικριτές του αποκαλούν «Καγκελάριο των Εξωτερικών» λόγω της έντονης ενασχόλησής του με τη διεθνή πολιτική, συνδιοργάνωσε τη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Κεντρικός στόχος της συνόδου ήταν η επαναβεβαίωση της δέσμευσης των συμμετεχόντων να συνεχίσουν τη στήριξη προς το Κίεβο, αλλά και η ανάδειξη του ευρωπαϊκού ρόλου σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία.

Παρότι δεν είναι βέβαιο ότι η συνάντηση στο Βερολίνο κατάφερε να επισκιάσει τη σύνοδο των ηγετών των τριών πυρηνικών δυνάμεων στην Κίνα, ανέδειξε με ιδιαίτερη έμφαση την κοινή ευρωπαϊκή θέση ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Μερτς: «Ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη»

Ο Φρίντριχ Μερτς άσκησε ευθεία κριτική στη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορούν να διεξάγονται αποκλειστικά μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Ένα σχήμα Γιάλτας δεν θα φέρει ειρήνη», δήλωσε, παραπέμποντας στη Διάσκεψη του 1945, κατά την οποία οι Συμμαχικές Δυνάμεις διαμόρφωσαν το πλαίσιο της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής τάξης.

Ο καγκελάριος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην τριμερή συνάντηση της Σεντζέν, την οποία χαρακτήρισε «απλώς ένα ραντεβού για φωτογραφία, μια εκδήλωση αποκλειστικά για εικονολήπτες και φωτογράφους».

Αντιπαρέβαλε στη συνάντηση της Κίνας τη σύνοδο του Βερολίνου, η οποία, όπως υποστήριξε, επιβεβαίωσε τόσο την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην ειρηνευτική διαδικασία όσο και τη δέσμευσή τους να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί».

Ο Μερτς εξήγησε ότι η συνέχιση της βοήθειας εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους: την προστασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του Κιέβου ενόψει ενδεχόμενων συνομιλιών με τη Μόσχα.

«Θέλουμε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «ειρήνη χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει».

«Πρόεδρε Πούτιν, τερματίστε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Σε μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της συνόδου, ο Γερμανός καγκελάριος απηύθυνε προσωπική έκκληση στον Ρώσο πρόεδρο.

«Πρόεδρε Πούτιν, τερματίστε τον πόλεμο στην Ουκρανία!», δήλωσε, παραφράζοντας τη γνωστή ιστορική φράση του πρώην Αμερικανού προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν προς τον τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: «Κύριε Πρόεδρε, γκρεμίστε αυτό το Τείχος!».

Ο Μερτς κρατούσε μάλιστα ένα κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου, αντίστοιχο με εκείνα που προσέφερε ως δώρα στους προσκεκλημένους της συνόδου.

«Δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά σε μια διχασμένη Ευρώπη. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και ειρηνικά, μαζί με την Ουκρανία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, απέρριψε τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου για την απόσυρση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς τες μαξιμαλιστικές.

Οι όροι της Ευρώπης για μια ειρηνευτική συμφωνία

Αναφερόμενος στο πλαίσιο πιθανών διαπραγματεύσεων, ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι, από ευρωπαϊκής πλευράς, σημείο εκκίνησης πρέπει να αποτελεί η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου και όχι οι απαιτήσεις της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις.

Συνέδεσε επίσης το ενδεχόμενο υπό όρους άρσης των κυρώσεων κατά της Μόσχας, μετά από μια εκεχειρία και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία και την ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιχειρηματολογώντας υπέρ της συνέχισης της πίεσης στη Ρωσία, ο Μερτς υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν μόνο τον προηγούμενο μήνα περισσότερους από 50.000 στρατιώτες, συγκρίνοντας τον αριθμό με τις αμερικανικές απώλειες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του πολέμου στο Βιετνάμ.

Αναφέρθηκε ακόμη στο ουκρανικό πλήγμα κατά της Γέφυρας του Κερτς, εκτιμώντας ότι ανέδειξε τις αδυναμίες της ρωσικής πλευράς.

«Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Ρωσία ότι ήρθε η ώρα να καταθέσει τα όπλα της», δήλωσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε επίσης την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες επί ρωσικού εδάφους.

«Θα πρέπει να είναι προφανές ότι αναζητούμε τοποθεσίες σε ουδέτερο έδαφος», ξεκαθάρισε.

Μακρόν: Περισσότερα αντιπυραυλικά συστήματα και ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τους συμμάχους να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προμήθεια νέων αντιπυραυλικών συστημάτων και συστημάτων αναχαίτισης.

«Οι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν το παν για να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πόρους για την άμυνα και την προστασία των Ουκρανών πολιτών πρέπει να το κάνουν τώρα», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, ζήτησε την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενος τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας.

Μπέρναμ: «Η Ευρώπη είναι πιο ενωμένη και αποφασιστική από ποτέ»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τη σύνοδο του Βερολίνου «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», εκτιμώντας ότι ενισχύει την προοπτική ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Όπως δήλωσε, η Ευρώπη διαθέτει πλέον μια «σαφή, συνεπή και ενιαία διαπραγματευτική θέση», ενώ οι συνομιλίες ανέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, μεγαλύτερη ενότητα και αποφασιστικότητα από ποτέ.

Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία θα αυξηθεί περαιτέρω, τονίζοντας ότι από το Βερολίνο εκπέμπεται ένα «μήνυμα που θα ακουστεί σε όλον τον κόσμο».

Ζελένσκι: Δάνεια 45 δισ. ευρώ από την ΕΕ και αίτημα για ενίσχυση της αεράμυνας

Την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των συμμάχων εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλύψει μέσω δανεισμού 45 από τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζεται η Ουκρανία για το 2027.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, ενώ έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Όπως υπογράμμισε, «οι Ουκρανοί σκοτώνονται» εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων και αμάχων.

Παράλληλα, επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν την επιρροή τους στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Κούσνερ: Ο Τραμπ δεν επιδιώκει να επιβάλει μονομερώς συμφωνία

Στη σύνοδο συμμετείχαν επίσης οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο τελευταίος επιχείρησε να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους σχετικά με τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, διαβεβαιώνοντας ότι ο Τραμπ «δεν θέλει να επιβάλει οτιδήποτε μονομερώς».

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να συνεργαστεί με την Ουκρανία και την Ευρώπη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο ίδιος εξήρε την ενότητα και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, δηλώνοντας ότι θα μεταφέρει προσωπικά τις εντυπώσεις του στον Τραμπ.

Politico: Έντονη αντίδραση Τραμπ για την οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία

Παρά τις διαβεβαιώσεις των Αμερικανών απεσταλμένων, διαφορετική εικόνα για το κλίμα των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον μεταφέρουν πληροφορίες του Politico.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά στη σύνοδο του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν εν πτήσει από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πρόσωπα που ήταν παρόντα στη συνομιλία και επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο Τραμπ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας από τους Ευρωπαίους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε έντονο ξέσπασμα, επικρίνοντας το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων συμμάχων να διαθέσουν συνολικά 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του Κιέβου.

Κατά τις πληροφορίες του Politico, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και ότι, αντί να δίνεται προτεραιότητα στη διάθεση πρόσθετης οικονομικής βοήθειας, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι αναφορές αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, αποτυπώνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων συμμάχων ως προς τον τρόπο άσκησης πίεσης στη Ρωσία.

Βάντεφουλ: «Η ευκαιρία για ειρήνη δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη»

Παρά τις διαφωνίες και την αβεβαιότητα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, αναφέρθηκε τόσο στη σύνοδο του Βερολίνου όσο και στην τριμερή συνάντηση της Σεντζέν, εκτιμώντας ότι οι διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες δημιουργούν περιθώρια προόδου.

«Αυτές τις μέρες, αυτές οι ώρες και στις δύο πλευρές του κόσμου έδειξαν ότι έχουμε καλές πιθανότητες να σημειώσουμε πρόοδο. Τώρα μένει να δούμε αν ο ηγέτης του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος για ειρήνη. Αλλά πιστεύω ότι η ευκαιρία δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα», δήλωσε.

Ο Βάντεφουλ εκτίμησε μάλιστα ότι μια συνάντηση για την ειρήνη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Γερμανοί αναλυτές: Η συμβολική σημασία της συνόδου και οι αμφιβολίες για τις ΗΠΑ

Η σύνοδος του Βερολίνου, με τη συμμετοχή σχεδόν 40 κρατών, προκάλεσε εκτενή σχολιασμό στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με αναλυτές να εξετάζουν τόσο τη σημασία της ευρωπαϊκής κινητοποίησης όσο και τις πραγματικές προοπτικές των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Στέφαν Μάιστερ, ειδικός σε θέματα Ανατολικής Ευρώπης στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (DGAP), υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας του Φρίντριχ Μερτς.

«Το γεγονός ότι ο Μερτς κατάφερε να συγκεντρώσει έναν τόσο μεγάλο συνασπισμό υποστηρικτών της Ουκρανίας έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Χάρη στις νέες δεσμεύσεις βοήθειας από τους Ευρωπαίους αυτή την εβδομάδα, η συνάντηση έχει και πρακτική αξία για την Ουκρανία», δήλωσε.

Ωστόσο, μιλώντας στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών διπλωματικών προσπαθειών.

«Δεν πρόκειται για γνήσιες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Αντιθέτως, οι συζητήσεις αφορούν μόνο παλιές ρωσικές θέσεις που έχουν πλέον υιοθετήσει οι Γουίτκοφ και Κούσνερ και τις οποίες απορρίπτουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά», υποστήριξε.

Ο Μάιστερ διατύπωσε ακόμη την εκτίμηση ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τη διαπραγματευτική διαδικασία για να κερδίσει χρόνο.

«Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι μια εκστρατεία παραπληροφόρησης από τους Ρώσους και ο Πούτιν τη χρησιμοποιεί για να κερδίσει χρόνο και να συνεχίσει τον πόλεμό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Der Spiegel: Ο «χειμώνας της αλήθειας» για τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel περιγράφει την περίοδο που ακολουθεί ως «χειμώνα της αλήθειας», θέτοντας το ερώτημα κατά πόσον όλα τα κράτη θα τηρήσουν τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το περιοδικό, πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μερτς, καθώς η συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο απαιτεί τη διατήρηση της ευρωπαϊκής συνοχής και την υλοποίηση των αποφάσεων.

Το Der Spiegel επισημαίνει ότι η σύνοδος είχε και έναν ευρύτερο πολιτικό στόχο: να στείλει μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, να αναδείξει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και να καταστήσει σαφές σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά όχι με τους όρους της Μόσχας.

Χόισγκεν: «Κοινοτοπίες» στη Σεντζέν – Ο Σι ενίσχυσε τη διεθνή εικόνα του

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην τριμερή συνάντηση της Κίνας εμφανίστηκε και ο βετεράνος Γερμανός διπλωμάτης Κρίστοφ Χόισγκεν, πρώην σύμβουλος της Άνγκελα Μέρκελ.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα WELT, υποστήριξε ότι η σύνοδος Τραμπ, Πούτιν και Σι «δεν παρήγαγε πολλή ουσία, αλλά μόνο κοινοτοπίες».

Κατά την εκτίμησή του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενίσχυσε περισσότερο από κάθε άλλον τη διεθνή εικόνα του μέσα από τη συνάντηση.

«Παρουσιάστηκε ως η νέα παγκόσμια δύναμη», σχολίασε ο Χόισγκεν.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποκόμισε πολιτικό όφελος από τη συμμετοχή του, καθώς η παρουσία του σε μια τόσο υψηλού επιπέδου διεθνή συνάντηση περιορίζει την εικόνα της διπλωματικής απομόνωσής του.

«Αλλά και ο Πούτιν κέρδισε, στον βαθμό που του επιτρέπεται να εμφανίζεται ξανά σε τέτοιες συναντήσεις και δεν είναι πλέον απομονωμένος», ανέφερε.

Οι διαφορετικές αποτιμήσεις των δύο συνόδων αναδεικνύουν το κεντρικό ζήτημα που παραμένει ανοικτό: ποιοι θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και με ποιους όρους θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

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