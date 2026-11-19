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Νέο εμπόδιο στην προοπτική υποψηφιότητας του Εκρέμ Ιμάμογλου στις προεδρικές εκλογές του 2028 δημιουργεί απόφαση της τουρκικής Δικαιοσύνης, η οποία επικύρωσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, του στερεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τη διεκδίκηση της προεδρίας.

Απορρίφθηκε η προσφυγή των δικηγόρων του Ιμάμογλου

Ειδικότερα, το 8ο Τμήμα του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που είχαν καταθέσει οι δικηγόροι του Ιμάμογλου κατά της απόφασης ακύρωσης του πανεπιστημιακού του τίτλου.

Με την απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2026, επικυρώθηκε η ακύρωση του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ολοκληρώνοντας τη σχετική διαδικασία ενώπιον της διοικητικής Δικαιοσύνης.

Τι σημαίνει η απόφαση για τις εκλογές του 2028

Η εξέλιξη έχει άμεσες πολιτικές συνέπειες, καθώς η τουρκική νομοθεσία απαιτεί πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών για την υποβολή υποψηφιότητας στις προεδρικές εκλογές.

Κατά συνέπεια, η επικύρωση της ακύρωσης του πτυχίου στερεί από τον Ιμάμογλου μία από τις απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την προεδρία της Τουρκίας στις εκλογές του 2028.

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