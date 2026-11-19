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Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Καλιφόρνια, καθώς ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο. Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους ευάλωτων περιοχών να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση από τα σπίτια τους.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το πρωί το Λος Άντζελες, προκαλώντας σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλούς δρόμους της πόλης. Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα προβλήματα στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, με τη συνοικία του Βόρειου Χόλιγουντ να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, βόρεια του Λος Άντζελες, πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν για να διασώσουν οδηγό που είχε παγιδευτεί μέσα στο όχημά του, καθώς η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα.

Heavy rain is bringing flooding to parts of Los Angeles County as a powerful storm moves through Southern California. Swipe through for video from across the region, where flooded streets and high water are creating hazardous conditions for drivers. pic.twitter.com/fvaX8DJVBY — KTLA (@KTLA) November 19, 2026

Την έκταση των πλημμυρών αποτυπώνουν εικόνες που δημοσίευσαν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία σε πλημμυρισμένους δρόμους, με το νερό να φτάνει μέχρι τις πόρτες τους.

Heavy rain flooded several streets across the San Fernando Valley Thursday morning, leaving multiple vehicles stranded and prompting water rescues by Los Angeles City Fire Department crews.



Assignment Manager Mark Liu takes a look at the flooding across the valley. pic.twitter.com/RgjsVe1gAF November 19, 2026

Σαν Φρανσίσκο: Σχεδόν 7 εκατοστά βροχής και σπάνια ένταση φαινομένων

Ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα στο Σαν Φρανσίσκο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους.

Φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν ρομποτικά ταξί και οχήματα διανομής να κινούνται μέσα σε ορμητικούς χειμάρρους διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Nov 18_6⃣

Climate Awareness🆘



🌊Heavy rains & thunderstorms caused flooding in several areas of #Serbia

🌊Heavy rains, sudden flood and mudslide in Manteigas, #Portugal

🌊Powerful storm caused widespread flooding in San Francisco Bay Area

🚨The moment of M5.7 quake in #Romania https://t.co/ENO3a0q8vb pic.twitter.com/Mx07iYUU5S November 19, 2026

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο καταγράφηκαν σχεδόν 7 εκατοστά βροχής μέσα σε μία ημέρα.

Ο Ντάνιελ Σουάιν, ειδικός στα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), επισήμανε ότι η ωριαία ένταση της βροχόπτωσης έφτασε σε επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί λιγότερες από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980.

CEILING LEAKS AT CALIFORNIA TECH CONFERENCE: Water was pouring through a ceiling at a Microsoft tech conference in San Francisco on Wednesday, as storms ravished California with heavy rain and flash flooding. Video shows trash cans in place to collect the water, which only part… pic.twitter.com/kMe0oMPxES November 19, 2026

Σε επιφυλακή περιοχές που είχαν καταστραφεί από τις πυρκαγιές

Στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανές εκκενώσεις, ζητώντας από τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και στις πόλεις Μαλιμπού και Αλταντένα, οι οποίες είχαν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου του 2025, που στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν με τη μέγιστη σοβαρότητα τις προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία.

«Κάθε κάτοικος του Λος Άντζελες πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτόν τον καιρό», τόνισε.

Torrential rain Thursday morning triggered severe flooding in North Hollywood, leaving drivers stranded in submerged vehicles. A flash flood warning was issued for Los Angeles County as rainfall rates topped 1 inch per hour in some areas. pic.twitter.com/PGwyJ8TEJH — KTLA (@KTLA) November 19, 2026

Όπως προειδοποίησε, «έχουμε δεχθεί πολλή βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που θα συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες στους δρόμους, δέντρα να ξεριζώνονται, όπως και πιθανές κατολισθήσεις λάσπης και φερτών υλικών».

Ο συναγερμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως την επόμενη ημέρα, με τις αρχές να διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

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