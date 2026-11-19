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Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Καλιφόρνια, καθώς ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο. Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε χειμάρρους, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους ευάλωτων περιοχών να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση από τα σπίτια τους.
Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το πρωί το Λος Άντζελες, προκαλώντας σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλούς δρόμους της πόλης. Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα προβλήματα στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, με τη συνοικία του Βόρειου Χόλιγουντ να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
Κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, βόρεια του Λος Άντζελες, πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν για να διασώσουν οδηγό που είχε παγιδευτεί μέσα στο όχημά του, καθώς η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα.
Την έκταση των πλημμυρών αποτυπώνουν εικόνες που δημοσίευσαν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία σε πλημμυρισμένους δρόμους, με το νερό να φτάνει μέχρι τις πόρτες τους.
Ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα στο Σαν Φρανσίσκο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους.
Φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν ρομποτικά ταξί και οχήματα διανομής να κινούνται μέσα σε ορμητικούς χειμάρρους διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο καταγράφηκαν σχεδόν 7 εκατοστά βροχής μέσα σε μία ημέρα.
Ο Ντάνιελ Σουάιν, ειδικός στα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), επισήμανε ότι η ωριαία ένταση της βροχόπτωσης έφτασε σε επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί λιγότερες από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980.
Στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανές εκκενώσεις, ζητώντας από τους κατοίκους να είναι προετοιμασμένοι να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και στις πόλεις Μαλιμπού και Αλταντένα, οι οποίες είχαν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου του 2025, που στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους στην περιοχή του Λος Άντζελες.
Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν με τη μέγιστη σοβαρότητα τις προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία.
«Κάθε κάτοικος του Λος Άντζελες πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτόν τον καιρό», τόνισε.
Όπως προειδοποίησε, «έχουμε δεχθεί πολλή βροχή σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που θα συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες στους δρόμους, δέντρα να ξεριζώνονται, όπως και πιθανές κατολισθήσεις λάσπης και φερτών υλικών».
Ο συναγερμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως την επόμενη ημέρα, με τις αρχές να διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων.
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