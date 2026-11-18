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Μεγάλες πλημμύρες προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Φλόριντα το βράδυ της Τρίτης, 17/11, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και αφήνοντας πίσω τους ζημιές σε κατοικίες.

Όπως μεταδίδει το CNN, δρόμοι καλύφθηκαν από νερό, με αυτοκίνητα και λεωφορεία να «βυθίζονται», ενώ αρκετά οχήματα εγκλωβίστηκαν ή ακινητοποιήθηκαν. Παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά εισροής υδάτων σε σπίτια στη νοτιοανατολική Φλόριντα.

Insane flooding in Hollywood Florida after record rainfall. pic.twitter.com/KbWGXIVTrw — Breaking911 (@Breaking911) November 18, 2026

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκαν το Χόλιγουντ και άλλες περιοχές της κομητείας Μπρόουαρντ, βόρεια του Μαϊάμι. Κοντά στο Χόλιγουντ έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περισσότερα από 300 χιλιοστά βροχής. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Μαϊάμι κατέγραψε βορειοδυτικά της πόλης ρυθμούς βροχόπτωσης που έφτασαν τα 127 έως 203,2 χιλιοστά ανά ώρα.

Relentless rain flooded streets in Fort Lauderdale late Tuesday as a multiday flash flood threat continued along Florida’s Atlantic coast. Sections of I-95 near Fort Lauderdale-Hollywood International Airport are closed, and Broward County schools are canceled today.… — Breaking911 (@Breaking911) November 18, 2026

UPDATE: Broward County and the city of Hollywood, FL are now under a STATE OF EMERGENCY after more than 15 inches of rain fell on West Hollywood overnight.



> Cars left stranded at Sheridan St and State Road 7

> Hollywood officials urge residents to shelter in place as traffic… pic.twitter.com/cvDNYxt9Z1 November 18, 2026

Η υψηλή στάθμη των νερών οδήγησε στο κλείσιμο δρόμων, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων ακραίων φαινομένων με την υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία, η οποία στη συνέχεια απελευθερώνεται με τη μορφή ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων.

11/18 – Here's a preliminary look at 24-hour rainfall totals across the hardest hit parts of Broward County.



Peak values range between 12-15 inches of rain. pic.twitter.com/pYwRGxirvW November 18, 2026

Νέος κίνδυνος πλημμυρών και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στη Φλόριντα, με την ανατολική ακτή της πολιτείας να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου πλημμυρών επιπέδου 3 στα 4 για τρεις συνεχόμενες ημέρες, έως και την Παρασκευή.

Την Παρασκευή, μάλιστα, η ζώνη υψηλού κινδύνου θα επεκταθεί βορειότερα, κοντά στα σύνορα της Φλόριντα με την Τζόρτζια. Εκεί προβλέπονται βροχοπτώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τις δύο ίντσες ανά ώρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

Το σύστημα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή αναμένεται να εξελιχθεί σε καταιγίδα έως την Παρασκευή και να παραμείνει στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών μέχρι το Σάββατο. Στη συνέχεια θα αρχίσει να κινείται προς βορρά, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής κατεύθυνσή του, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις.

Ορισμένα από αυτά προβλέπουν ότι η καταιγίδα θα κινηθεί κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Αγγλία, με βροχές και ισχυρούς ανέμους. Εφόσον ακολουθήσει αυτή την πορεία, δεν αποκλείονται καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις, ακόμη και σε τμήματα της πολυσύχναστης διακρατικής οδού 95.

Η εξέλιξη του φαινομένου προκαλεί ανησυχία ενόψει του σαββατοκύριακου πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς πολλοί Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν από και προς την Ανατολική Ακτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της TSA, το αντίστοιχο σαββατοκύριακο του 2025 ήταν μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση κατά τη διάρκεια της εορταστικής εβδομάδας.

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