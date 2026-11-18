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Μεγάλες πλημμύρες προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Φλόριντα το βράδυ της Τρίτης, 17/11, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και αφήνοντας πίσω τους ζημιές σε κατοικίες.
Όπως μεταδίδει το CNN, δρόμοι καλύφθηκαν από νερό, με αυτοκίνητα και λεωφορεία να «βυθίζονται», ενώ αρκετά οχήματα εγκλωβίστηκαν ή ακινητοποιήθηκαν. Παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά εισροής υδάτων σε σπίτια στη νοτιοανατολική Φλόριντα.
Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρέθηκαν το Χόλιγουντ και άλλες περιοχές της κομητείας Μπρόουαρντ, βόρεια του Μαϊάμι. Κοντά στο Χόλιγουντ έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περισσότερα από 300 χιλιοστά βροχής. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Μαϊάμι κατέγραψε βορειοδυτικά της πόλης ρυθμούς βροχόπτωσης που έφτασαν τα 127 έως 203,2 χιλιοστά ανά ώρα.
Η υψηλή στάθμη των νερών οδήγησε στο κλείσιμο δρόμων, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία.
Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων ακραίων φαινομένων με την υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία, η οποία στη συνέχεια απελευθερώνεται με τη μορφή ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στη Φλόριντα, με την ανατολική ακτή της πολιτείας να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένου κινδύνου πλημμυρών επιπέδου 3 στα 4 για τρεις συνεχόμενες ημέρες, έως και την Παρασκευή.
Την Παρασκευή, μάλιστα, η ζώνη υψηλού κινδύνου θα επεκταθεί βορειότερα, κοντά στα σύνορα της Φλόριντα με την Τζόρτζια. Εκεί προβλέπονται βροχοπτώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τις δύο ίντσες ανά ώρα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού.
Το σύστημα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή αναμένεται να εξελιχθεί σε καταιγίδα έως την Παρασκευή και να παραμείνει στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών μέχρι το Σάββατο. Στη συνέχεια θα αρχίσει να κινείται προς βορρά, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής κατεύθυνσή του, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις.
Ορισμένα από αυτά προβλέπουν ότι η καταιγίδα θα κινηθεί κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Αγγλία, με βροχές και ισχυρούς ανέμους. Εφόσον ακολουθήσει αυτή την πορεία, δεν αποκλείονται καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις, ακόμη και σε τμήματα της πολυσύχναστης διακρατικής οδού 95.
Η εξέλιξη του φαινομένου προκαλεί ανησυχία ενόψει του σαββατοκύριακου πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς πολλοί Αμερικανοί αναμένεται να ταξιδέψουν από και προς την Ανατολική Ακτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της TSA, το αντίστοιχο σαββατοκύριακο του 2025 ήταν μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση κατά τη διάρκεια της εορταστικής εβδομάδας.
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