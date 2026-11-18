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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση της ΕΕ να διακόψει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία οδήγησε σε μια «ταπεινωτική» πτώση του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη, καθώς έρευνα που διεξήγαγε μια γερμανική ομάδα λόμπι διαπίστωσε ότι τα μέλη της τάχθηκαν υπέρ της ανανέωσης του εφοδιασμού.

Η ΕΕ έχει σταδιακά καταργήσει την ρωσική ενέργεια από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον πόλεμό της στην Ουκρανία το 2022 και σχεδιάζει να σταματήσει όλες τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2026 και τις εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο Πούτιν, σε ομιλία του προς τους διευθύνοντες συμβούλους στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Σενζέν, δήλωσε ότι οι φθηνές και σταθερές προμήθειες ρωσικών ενεργειακών πόρων έχουν διασφαλίσει την ευημερία της ΕΕ εδώ και δεκαετίες.

Το μπλοκ χάνει τώρα τη βιομηχανική του δυναμική και την ανταγωνιστική του θέση, είπε, επισημαίνοντας τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το υψηλό χρέος και τον πληθωρισμό.

«Όλα αυτά επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες, των οποίων το βιοτικό επίπεδο μειώνεται σταθερά, με έναν ταπεινωτικό τρόπο», πρόσθεσε ο Πούτιν, ο οποίος έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τους προέδρους της Κίνας και των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των ισχυρισμών της Ρωσίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΕ, η οικονομία της ευρωζώνης άντεξε καλύτερα από το αναμενόμενο φέτος χάρη στην εξωτερική ζήτηση και αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,2%, σε σύγκριση με την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% στη Ρωσία.

Η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επανέναρξη των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, αν και μια έρευνα από ομάδα συμφερόντων, το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, έδειξε ότι από τις 750 εταιρείες-μέλη που συνεργάζονται με τη Ρωσία, το 65% τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης του ενεργειακού εφοδιασμού το συντομότερο δυνατό.

Η έρευνα, την οποία είδε το Reuters ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο αυτή την εβδομάδα, έδειξε ότι ένα επιπλέον 31% τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης μετά το τέλος του πολέμου.

«Το πρόσθετο φυσικό αέριο μέσω αγωγών θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανακούφιση, ιδιαίτερα για την ενεργοβόρα βιομηχανία της Γερμανίας», δήλωσε ο Thomas Baier, ειδικός σε θέματα ενέργειας στον όμιλο, ο οποίος δεν συνδέεται με τη γερμανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ομίλου, με βάση την προθεσμιακή τιμή φυσικού αερίου το 2027 και τα επίπεδα κατανάλωσης του 2025, η επανέναρξη των παραδόσεων μέσω του αγωγού Nord Stream θα μπορούσε να εξοικονομήσει στη Γερμανία 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνομιλίες τους τελευταίους μήνες σχετικά με την προσέλκυση Αμερικανού επενδυτή και την επανέναρξη των προμηθειών μέσω των αγωγών Nord Stream, οι οποίοι παρείχαν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το σύστημα αγωγών Nord Stream περιλαμβάνει δύο διπλούς αγωγούς που διασχίζουν τη Βαλτική Θάλασσα προς τη Γερμανία και ήταν η μεγαλύτερη διαδρομή εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ικανή να παρέχει 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Οι συζητήσεις, στις οποίες συμμετείχε επίσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν στην υπέρβαση της απαγόρευσης της ΕΕ για το ρωσικό φυσικό αέριο.

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