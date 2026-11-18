Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Τραμπ θα έχει αύριο κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος, σηματοδοτώντας την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μετά από ένα χρόνο.

Η διμερής συνάντηση δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμα του Τραμπ για το ταξίδι του στην Ασία. Ο πρόεδρος έχει προγραμματίσει τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο, όπου οι ηγέτες σχεδιάζουν να συζητήσουν τον πυρηνικό αφοπλισμό, τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο και, όπως δήλωσε χθες ο Τραμπ, τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει, πριν από την επιβεβαίωση του Λευκού Οίκου, ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συναντηθεί προηγουμένως πρόσωπο με πρόσωπο στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025. Αυτή η σύνοδος κορυφής έληξε χωρίς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που ο Τραμπ επιδιώκει από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του.

Ο Τραμπ έχει συχνά καυχηθεί για την καλή σχέση του με τον Πούτιν, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας φαίνεται να έχουν επιδεινωθεί πρόσφατα.

Ο Τραμπ απέρριψε τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ το Κίεβο υπονομεύτηκε από τις διακοπές στην υποστήριξη των drones του από δορυφόρους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να μιλήσει με τον Σι και τον Πούτιν στην κοινή τους συνάντηση σχετικά με τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας. Οι αναλυτές δεν αναμένουν ουσιαστικές εξελίξεις παρά τον πρωτοφανή χαρακτήρα της συνάντησης.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως δεν έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις εφ’ όλης της ύλης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύριο 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του APEC, τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν είχαν ουσιαστική συνομιλία ούτε σήμερα, δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Κλασικό καντονέζικο dim sum στο μενού και μουσική από όλο τον κόσμο για το συμπόσιο του APEC

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι Δημοκρατικοί «ξεσκονίζουν» τα πεπραγμένα της στην Αθήνα – Στο στόχαστρο μέλη της οικογένειας Τραμπ και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Κατακραυγή για τιμητική έκθεση της ιταλικής βουλής σε νεοφασίστα ηγέτη – Την μάζεψαν άρον-άρον