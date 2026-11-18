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Δεν είχε μόνο… λόγια η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, στη συζήτηση για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής», αλλά και… σχηματική απεικόνιση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίστηκε κρατώντας ένα μαύρο κοράκι, το οποίο όπως είπε της δώρισε η Ενωτική Πρωτοβουλία Κατά των Πλειστηριασμών.

«Θα ξεκινήσω εξηγώντας γιατί έχω φέρει μαζί μου εκτός από τα χαρτιά μου και άλλα υλικά. Και πρώτα από όλα θα σας ξαναδείξω και θα σας επανασυστήσω το κοράκι, εσείς το ξέρετε καλά. Το κοράκι που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών και θέλει να πάρει τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν, το κοράκι που θέλει να πάρει τα σπίτια, θέλει να πάρει τις περιουσίες».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είχε εμφανίσει ξανά το κοράκι και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό το 2024.

Στην ομιλία της η κ. Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε εμφανίζονται ως «σωτήρες» αλλά «αυτό που έκαναν ήταν η διάσωση του πολιτικού και τραπεζικού συστήματος, αλλά και η καταδίκη των απλών ανθρώπων σε υπερχρέωση, σε αγωνία, σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις».

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