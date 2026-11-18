Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αν τελικώς συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, φαίνεται ότι ένας από τους κεντρικούς στόχους θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας καθώς ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, μεταξύ άλλων, εξαπέλυσαν πυρά κατά του πρώην πρωθυπουργού και της διακυβέρνησής του σε σχέση με την είσοδο των funds και την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες.

Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολομέλεια και η ονομαστική ψηφοφορία θα γίνει στις 17:30 όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης. Η ΝΔ θα ψηφίσει «παρών», ενώ το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα υπερψηφίσουν την πρόταση. Ωστόσο, καθώς οι ψήφοι των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν επαρκούν για να πιαστεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ψήφων, δηλαδή το 120, το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα στην ψήφο των ανεξάρτητων βουλευτών κυρίως εκείνων που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ (28 στον αριθμό) και όσων ειδικότερα είχαν υπηρετήσει σε κομβικές υπουργικές θέσεις.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πάντως πως θα «περάσει» άνετα η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

Σε πολιτικό επίπεδο, ήδη από την τρέχουσα συζήτηση επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει κεντρικό στόχο όλων των κομμάτων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο μόνος που υπερασπίζεται την περίοδο 2015 – 2019, αλλά παραδεχόμενος λάθη (όπως είπε ο Νίκος Παππάς) και προτείνοντας ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Πέτσας: «Θα συμμετέχουμε ενεργά, δε θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι καταστροφικές συνέπειες του 2015 -2019»

Είναι ενδεικτικό πως ο εισηγητής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας σημείωσε πως η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει «παρών» για λόγους θεσμικούς – αφού η ίδια έδωσε τη δυνατότητα να συστήνονται τέτοιες επιτροπές από την μειοψηφία – αλλά και για λόγους ουσίας. «Θα συμμετέχουμε ενεργά στις διαδικασίες» είπε, «αναδεικνύοντας τις κρίσιμες παρεμβάσεις της τελευταίες 7ετίας για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και μην αφήνοντας να ξεχαστούν οι καταστροφικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα την περίοδο 2015 – 2019».

Στην αρχή δε της ομιλίας του πέταξε το «καρφί» – κατά του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ – πως προκαλεί έκπληξη η «γενναία» αυτοκριτική του στην πρόταση που κατέθεσε, για τα πεπραγμένα 2015-2019. «Γιατί πράγματι οι επιπτώσεις της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ ήταν καταστροφικές για την τραπεζική πίστη, την οικονομία, το Δημόσιο και φυσικά τους οφειλέτες». Και, πρόσθεσε με νόημα «αν δεν υπήρχε η φράση για το πρόγραμμα Ηρακλής, εύλογα, οποιοσδήποτε θα πίστευε ότι η διερεύνηση που ζητά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αφορούσε την δική του περίοδο διακυβέρνησης».

Κατά τα λοιπά εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την συγκεκριμένη πρόταση αναζητώντας ένα «δημοσκοπικό σωσίβιο» καθώς σήμερα βρίσκεται στην αφάνεια, με ποσοστά χαμηλότερα από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Κουκουλόπουλος: Ψηφίζουμε «ναι», δεν συμμετέχουμε σε κανένα παιχνίδι πολιτικού ξεπλύματος

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρης Κουκουλόπουλος σημείωσε πως το κόμμα του υπερψηφίζει την πρόταση για λόγους «αξιακούς» πόσο μάλλον «όταν σχετίζεται με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους που ιεραρχούμε ως κορυφαίο κοινωνικό και εν τέλει αναπτυξιακό ζήτημα της Χώρας, καθώς αφορά τέσσερα εκατομμύρια ΑΦΜ». Έκανε λόγο για απώλεια 27,5 δις από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που όπως είπε «βαρύνει αποκλειστικά την αλλοπρόσαλλη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ιδιαίτερα στο καταστροφικό πρώτο εξάμηνο του 2015». Σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να συζητήσει για «την επέλαση των funds και των servicers, γιατί η παρουσία τους θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η ασυδοσία τους έγινε καθεστώς με τη σημερινή Κυβέρνηση ΝΔ». Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση με διερεύνηση από το 2015 και μετά σημείωσε πως «δεν ξέρω εάν χρησιμοποιεί την Εξεταστική Επιτροπή για να ξεπλύνει τις δικές του κυβερνητικές αμαρτίες» διευκρινίζοντας πως αναφέρεται «στον όλο ΣΥΡΙΖΑ, και στη σημερινή Κοινοβουλευτική Ομάδα και στους ανεξάρτητους και σε αυτούς που περιφέρονται “ανά τις οδούς και τας ρύμας της πόλης” παριστάνοντας ότι δεν ξέρουν τίποτα για όλα αυτά γιατί έφταιγαν όλοι οι άλλοι εκτός από τους ίδιους». Όμως, πρόσθεσε, «το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε κανένα παιχνίδι πολιτικού ξεπλύματος» αλλά ψηφίζει «ναι» στην Εξεταστική, όχι για να χαϊδέψει αυτιά αλλά «διότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει συνολικά, για όλη την περίοδο από το 2015 έως σήμερα, αποδίδοντας ευθύνες σε όσους κυβέρνησαν και απέτυχαν».

Κουτσούμπας: «Δεν ξεπλένεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη βρώμικη δουλειά που έκανε το 2015»

Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτικές επιλογές «όλων των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από την περίοδο της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα», που «έγιναν με κριτήριο αρχικά την έξοδο του κεφαλαίου από την κρίση, τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης στη συνέχεια, τη δημοσιονομική σταθερότητα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους». Σημείωσε πως το ΚΚΕ συμφωνεί «να διερευνηθεί, να ψαχτεί όσο γίνεται περισσότερο όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η λειτουργία και η δράση των servicers» αλλά ταυτόχρονα δεν έχει και δεν καλλιεργεί «καμία αυταπάτη ότι αυτή η διερεύνηση μπορεί να αλλάξει τελικά τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα, ούτε να αναιρέσει την αρπακτική τους λογική. Και υπογράμμισε πως «για να συνεννοούμαστε, για όλα τα παραπάνω δεν ξεπλένεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τα υπηρέτησε κάνοντας τότε τη βρώμικη δουλειά του συστήματος, με επικεφαλής τον κ. Τσίπρα. Δεν ξεπλένονται οι ευθύνες σας, κυρίες και κύριοι, επειδή τώρα φέρνετε αυτή την πρόταση».

«Έγιναν λάθη» παραδέχθηκε ο Παππάς, «αλλά υπήρξε προστασία της πρώτης κατοικίας»

Νωρίτερα πάντως, στην έναρξη της διαδικασίας ο Νίκος Παππάς απάντησε προκαταβολικά για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «έγιναν λάθη» υπήρξε όμως προστασία της πρώτης κατοικίας με τρεις παρεμβάσεις: την παράταση του νόμου Κατσέλη, τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και τον νόμο Φλαμπουράρη (στον τελευταίο μάλιστα έκανε εκτεταμένη αναφορά για τη συμβολή του). Όσον αφορά τους λόγους που προτείνει την διερεύνηση από το 2015 και μετά, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε πως το αντίθετο «θα ήταν πολιτικά ανήθικο». Σχετικώς, η Ρένα Δούρου ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την πρόταση αυτή γιατί άκουσε τους πολίτες, καταφεύγοντας σε μια «φωτογραφική» αιχμή κατά Τσίπρα, που συχνά χρησιμοποιεί απαξιωτικούς τόνους για τη Βουλή, με την αναφορά «για να το πω σε κάποιους που δεν είναι στην αίθουσα ότι αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς….».

Σημειώνεται πως στην πρότασή του ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για να ερευνηθεί πώς πέρασαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα funds, σε τι τιμή πουλήθηκαν και πώς τα διαχειρίστηκαν οι servicers.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», με το ερώτημα ποιος ωφελήθηκε και τι κίνδυνο ανέλαβε το Δημόσιο. Η πρόταση ζητά επίσης να ελεγχθεί αν οι αρμόδιες αρχές άσκησαν επαρκή εποπτεία, αν οι δανειολήπτες είχαν πρόσβαση σε βιώσιμες ρυθμίσεις και πώς προχώρησαν οι πλειστηριασμοί, με έμφαση στην πρώτη κατοικία.

Διαβάστε επίσης:

Κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας – Κύπρου: Στρατηγική σύμπλευση με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Πολιτική Προστασία – Οι τρεις πυλώνες συνεργασίας

Live η ομιλία Τσίπρα στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής

4η Διακυβερνητική Ελλάδας – Κύπρου: Διαρκής συντονισμός για το καλώδιο, λέει ο Χριστοδουλίδης, ξεπεράσαμε σκοπέλους, υποστηρίζει ο Μητσοτάκης (Video)











