ΕΛΑΣ: «Η λίστα με 7 χατίρια της ΝΔ στα funds και τους servicers»

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«Οι δανειολήπτες κρίνονται καθημερινά από τις υποχρεώσεις τους. Η κυβέρνηση πρέπει να κριθεί από τους νόμους της», αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης.
Παράλληλα, σημειώνει ότι «ο κ. Πιερρακάκης πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να προωθεί ακόμη ένα νομοθετικό δώρο στα funds και τους servicers. Για να αποφύγει τις απαντήσεις καταφεύγει στην τοξικότητα επιτιθέμενος στον Αλέξη Τσίπρα», καλώντας τον υπουργό Οικονομικών να δώσει εξηγήσεις και να απαντήσει σε τρία ερωτήματα.
Αναλυτικά:
«Ο κ. Πιερρακάκης πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να προωθεί ακόμη ένα νομοθετικό δώρο στα funds και τους servicers. Για να αποφύγει τις απαντήσεις καταφεύγει στην τοξικότητα επιτιθέμενος στον Αλέξη Τσίπρα.
Ας μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα.
Ακολουθεί μια λίστα με 7 συγκεκριμένες νομοθετικές αποφάσεις της κυβέρνησης που διευκολύνουν τα funds, τους servicers και τις τράπεζες. Μία αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις. Οι υπόλοιπες παραμένουν ενεργές.
Το 2019 είχαν προγραμματιστεί περίπου 29.100 πλειστηριασμοί ακινήτων. Το 2025 έφτασαν τους 67.309. Αύξηση 131%, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγνωρίζει το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Για χιλιάδες νοικοκυριά, όμως, η πραγματικότητα είναι η διαρκής απειλή απώλειας της στέγης τους.
Κύριε Πιερρακάκη, αντί να αλλάζετε τη συζήτηση, απαντήστε σε τρία απλά ερωτήματα:
• Ποιος εισηγήθηκε το άρθρο 23; Ποιος πρότεινε να μπορεί μια ιδιωτική συμφωνία ρύθμισης να χρησιμοποιείται για αναγκαστική εκτέλεση χωρίς προηγούμενη διαταγή πληρωμής;
• Γιατί αποσύρατε το άρθρο 23 αλλά διατηρείτε την αντίστοιχη ρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό; Αν οι αντιρρήσεις ήταν αρκετά σοβαρές για να αποσύρετε τη μία διάταξη, γιατί δεν επανεξετάζετε και την άλλη;
• Θα δώσετε στη δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία του «Ηρακλή»; Τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων, την πορεία των εισπράξεων και την εξέλιξη των κρατικών εγγυήσεων;
Γιατί στο τέλος το ερώτημα είναι απλό:
Όταν πρόκειται για τα κόκκινα δάνεια, πόσο ισχυρή είναι η προστασία του πολίτη και πόσο ισχυρά είναι τα δικαιώματα του πιστωτή;
Οι δανειολήπτες κρίνονται καθημερινά από τις υποχρεώσεις τους. Η κυβέρνηση πρέπει να κριθεί από τους νόμους της».
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