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05.11.2026 11:19

Στη Μεσσηνία ο Πρωθυπουργός – Επισκέφτηκε οικοτροφείο για άτομα στα φάσμα του αυτισμού και πρότυπα θερμοκήπια

05.11.2026 11:19
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Στη Μεσσηνία βρίσκεται από το πρωί για επίσκεψη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν το Οικοτροφείο τύπου Α4 για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το μοναδικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του οικοτροφείου και συνομίλησε με το προσωπικό για ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη του.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας του νομού, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου .

Η δυναμικότητα του οικοτροφείου είναι 15 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης έως 20 (το κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις). Σήμερα φιλοξενούνται 12 άτομα.

Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.

Στο οικοτροφείο εργάζονται 19 άτομα: κοινωνικός λειτουργός που είναι και επιστημονικά υπεύθυνος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, 7 νοσηλευτές, 7 φροντιστές και γενικών καθηκόντων και ένας διοικητικός υπάλληλος.

Σε πρότυπα θερμοκήπια στη Μεγαλόπολη και την Οιχαλία

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα ντομάτας στην Οιχαλία.ενω προηγουμένως είχε βρεθεί και σε θερμοκήπιο στη Μεγαλόπολη.

Το θερμοκήπιο ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των κλιματικών συνθηκών στο χώρο καλλιεργείας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις ο CEO της εταιρείας Δημήτρης Μπαλτάκος και ο διευθυντής του έργου Στέλιος Διαμαντόπουλος.

«Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να σπρώξουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας.

Πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί. Και βέβαια, να τονίσω και πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε διακόσιες θέσεις εργασίας σε αυτή την περιοχή και τη στήριξη την οποία θα πάρετε από το ΔΑΜ.

Για μας η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα.

Το έχουμε κάνει και στη Βόρεια Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, για την περιοχή της Μεγαλόπολης.

Θα βρεθώ εξάλλου και το απόγευμα να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή.

Αλλά, πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι όλοι οι συνεργάτες σας είναι ελληνικές εταιρείες και αναπτύσσετε κι εσείς μια τεχνογνωσία, την οποία στη συνέχεια θα μπορείτε πολύ εύκολα να την επεκτείνετε» είπε ο πρωθυπουργός.

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