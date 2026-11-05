Συντελεστής δόμησης: Επιπλέον 584.000 τετραγωνικά τσιμέντο στην Αττική – Σε ποιους 11 δήμους γίνεται η μεταφορά, 40% στο Χαλάνδρι

Takeaways by to pontiki AI Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποίησε τον θεσμό της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, επιτρέποντας τη δημιουργία Ζωνών Υποδοχής σε έντεκα δήμους του βόρειου τομέα της Αττικής.

Η πρωτοβουλία εισάγει την αγορά άυλων τίτλων οικοδόμησης, με τις προτεινόμενες ζώνες να καθορίζουν τους όρους και τις περιοχές όπου θα επιτραπεί η πρόσθετη δόμηση.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σε είκοσι πέντε ζώνες αναμένεται να επιφέρουν συνολική αύξηση της δόμησης κατά 584.404 τετραγωνικά μέτρα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η απόφαση του υπουργείου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις δημοτικές αρχές των περιοχών που επηρεάζονται από την προβλεπόμενη οικιστική επιβάρυνση.

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Σφοδρές αντιδράσεις αναμένονται από τους δήμους του βόρειου τομέα της Αττικής, μετά την απόφαση του ΥΠΕΝ να «ξεπαγώσει» τον θεσμό της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και να προσθέσει πάνω από μισό εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα τσιμέντο.

Οι πρώτες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) για την Αττική βρίσκονται σε διαβούλευση και αφορούν σε πρώτη φάση 11 δήμους του βόρειου τομέα.

Η κίνηση αυτή του ΥΠΕΝ, είναι, παράλληλα, και το πρώτο βήμα για να ανοίξει η αγορά για το «άυλο real estate» όπου το δικαίωμα οικοδόμησης αποκτά τίτλο, χρηματική αξία και δυνατότητα μεταβίβασης.

Οι Ζώνες Υποδοχής καθορίζουν πού και με ποιους όρους θα ανοίξει το παιγνίδι του «άυλου real estate»με το οικονομικό όφελος να κατευθύνεται στους συναλλασσομένους και την πρόσθετη οικιστική επιβάρυνση να αφορά όλους τους κατοίκους του δήμου.

Στα 2.124.633 τετραγωνικά μέτρα η δυνητική δόμηση

Η πρώτη μελέτη που τέθηκε σε διαβούλευση για την Αττική αφορά 11 δημοτικές ενότητες όπου προτείνεται η καθιέρωση 25 Ζωνών Υποδοχής σε Ψυχικό, Νέο Ψυχικό και Φιλοθέη, Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, Χολαργός και Παπάγου, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση και Λυκόβρυση.

Οι 25 προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή στις 11 δημοτικές κοινότητες καταλαμβάνουν συνολική έκταση περίπου 2,29 εκατ. τ.μ.

Από αυτήν, περίπου 1,75 εκατ. τ.μ. αντιστοιχούν σε δομήσιμη γη, μετά την αφαίρεση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και του οδικού δικτύου.

Η αύξηση των συντελεστών στις ζώνες αυτές δημιουργεί δυνατότητα για 584.404 τ.μ. πρόσθετης δόμησης.

Δηλαδή, το σύνολο της δυνητικής δόμησης με την αύξηση των συντελεστών φτάνει τα 2.124.633 τετραγωνικά μέτρα!

Πόσα τετραγωνικά τσιμέντο θα φορτωθεί κάθε δήμος

Χαλάνδρι: Σύμφωνα με τις ΖΥΣ που είναι σε διαβούλευση, το Χαλάνδρι προτείνεται να απορροφήσει σχεδόν το 40% των επιπλέον τετραγωνικών τσιμέντου που προβλέπεται συνολικά και για τις 11 δημοτικές ενότητες. Συγκεκριμένα προτείνονται 7 ΖΥΣ, εκ των οποίων οι έξι είναι σε περιοχές αμιγούς ή γενικής κατοικίας και μία σε ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης. Η προτεινόμενη αύξηση συντελεστή είναι από 0,20 έως 0,50 που μεταφράζεται σε επιπλέον δόμηση 217.300 τ.μ.

Νέα Ερυθραία: Προτείνεται μία ζώνη σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, επί της λεωφόρου Αγίων Σαράντα, με αύξηση κατά 0,10 και επιπλέον δόμηση 6.680 τ.μ.

Παλαιό Ψυχικό: Προτείνεται μία ζώνη κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας, η οποία έχει σήμερα συντελεστή 0,6 και προβλέπεται αύξηση συντελεστή κατά 0,20 και θα οδηγήσει σε επιπλέον δόμηση 7.570 τ.μ.

Φιλοθέη: Προτείνεται μία ζώνη σε συνέχεια του Παλαιού Ψυχικού που θα οδηγήσει στη δόμηση επιπλέον 15.200 τ.μ.

Νέο Ψυχικό: Προτείνεται μία ζώνη σε περιοχή αμιγούς και γενικής κατοικίας που έχει σήμερα συντελεστή 1,2. Προτείνεται αύξηση συντελεστή κατά 0,10-0,23 που θα οδηγήσει σε επιπλέον δόμηση 7.500 τ.μ.

Παπάγου: Προτείνεται μία ζώνη σε περιοχή αμιγούς κατοικίας που έχει σήμερα συντελεστή 1. Η προτεινόμενη αύξηση είναι 0,20 και θα οδηγήσει σε επιπλέον δόμηση 6.000 τ.μ.

Χολαργός: Προτείνονται πέντε ζώνες που θα οδηγήσουν σε επιπλέον δόμηση 64.500 τ.μ.

Νέα Ιωνία: Προτείνονται τρεις ζώνες: Η πρώτη από το σταθμό του Περισσού και κατά μήκος της λεωφόρου Ηρακλείου προς τη Ριζούπολη, μέχρι και την Κολούμπια. Η δεύτερη στην παλαιά βιομηχανική περιοχή. Η τρίτη, στη συμβολή των λεωφόρων Κύμης και Σπύρου Λούη. Στις περιοχές ο συντελεστής δόμηση είναι σήμερα 2 και αναμένεται αύξηση κατά 0,60 οδηγώντας στην ανέγερση μεγαθηρίων. Η επιπλέον δόμηση υπολογίζεται σε 23.800 τ.μ.

Μεταμόρφωση: Προτείνονται δύο ζώνες κατά μήκος της εθνικής οδού όπου προτείνεται σημαντική αύξηση συντελεστή κατά 0,60 που θα οδηγήσει σε επιπλέον δόμηση 148.700 τ.μ.

Λυκόβρυση: Προτείνεται μία ζώνη σε γειτνίαση με τη βιομηχανική περιοχή Μεταμόρφωσης. Προτείνεται αύξηση κατά 0,20 που θα οδηγήσει σε επιπλέον δόμηση 3.500 τ.μ.

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