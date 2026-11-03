search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 14:54

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

03.11.2026 14:54
o-leary-ryanair

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να συμφιλιωθεί με τον Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας για ακόμη μία φορά «ηλίθιο» τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να τα βρω μαζί του. Εκείνος νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, κι εγώ ξέρω ότι είναι ηλίθιος», δήλωσε ο Ιρλανδός CEO σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Όπως αποκάλυψε, νωρίτερα μέσα στη χρονιά αξιοποίησε τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Μασκ, προχωρώντας στη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας με την ονομασία «Big Idiot Seat Sale» (Μεγάλη Προσφορά Εισιτηρίων για… Ηλίθιους). Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, η αεροπορική εταιρεία διέθεσε 100.000 εισιτήρια, με τις τιμές να ξεκινούν από 16,99 στερλίνες, σατιρίζοντας τον δισεκατομμυριούχο.

«Μας προσέφερε δωρεάν δημοσιότητα αξίας περίπου 30-40 εκατ. δολαρίων, ενώ οι κρατήσεις μας αυξήθηκαν για διάστημα δύο με τριών εβδομάδων», ανέφερε ο Ο’ Λίρι, προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση: «αν καταφέρουμε να τον εκνευρίσουμε ξανά, ακόμα καλύτερα!».

Πώς άρχισε το… beef

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε όταν η Ryanair απέρριψε την εγκατάσταση του συστήματος δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Έλον Μασκ στα αεροσκάφη της, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο.

Η αεροπορική εταιρεία αιτιολόγησε την απόφασή της, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα. Από την πλευρά του, ο Μασκ αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη Ryanair «κακώς πληροφορημένη» αναφορικά με τους υπολογισμούς της για την κερδοφορία της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η κόντρα των δύο πλευρών πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις στις 15 Ιανουαρίου, όταν ο O’Leary χαρακτήρισε τον Μασκ «ηλίθιο». Μία ημέρα αργότερα, ο ιδρυτής της SpaceX απάντησε αποκαλώντας τον Ιρλανδό CEO «εντελώς ηλίθιο» και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη θέση του.

Διαβάστε επίσης:

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τι θα συμβεί αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο – Οι νόμοι και οι… έρευνες

Τζορτζ Στεφανόπουλος για ενδιάμεσες εκλογές: Θα δούμε αποτελέσματα που ούτε οι πιο αισιόδοξοι Δημοκρατικοί θα περίμεναν (video)

Εκνευρίστηκε ο Μπαχτσελί με την ΕΕ: «Μην μας κουνάτε το δάχτυλο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει»

Pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Δεκαπλασιασμός προστίμων στους servicers και σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις με εξωδικαστικό, μετά την κατακραυγή για το άρθρο 23

warsaw-Chopin-Airport_0311_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε Βαρσοβία, Σόφια και Μούρθια: Τέσσερις πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

elections-usa-214234
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Μάχη μέχρι τέλους για τον έλεγχο του Κογκρέσου – Οι πολιτείες-κλειδιά, η μεγάλη συμμετοχή και το στοίχημα Τραμπ

synenetyxi foto
ΥΓΕΙΑ

Από σήμερα στα χέρια των πολιτών ο έλεγχος του ασφαλιστικού τους φακέλου – Πώς μπορούν να αξιολογούν τους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

kal-tu
ΚΑΛΧΑΣ

Τα «40άρια» μόνο στον πυρετό, η διπλή εντολή Μητσοτάκη, οι περίεργες κινήσεις στο ΠΑΣΟΚ, η φυγή του Βαρεμένου και ο Χαρίτσης ως … πολύφερνη νύφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 15:48
samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να ταΐσει τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει»

Pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Δεκαπλασιασμός προστίμων στους servicers και σταθερό επιτόκιο 3% για ρυθμίσεις με εξωδικαστικό, μετά την κατακραυγή για το άρθρο 23

warsaw-Chopin-Airport_0311_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε Βαρσοβία, Σόφια και Μούρθια: Τέσσερις πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

1 / 3