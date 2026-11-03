CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να συμφιλιωθεί με τον Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντας για ακόμη μία φορά «ηλίθιο» τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να τα βρω μαζί του. Εκείνος νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, κι εγώ ξέρω ότι είναι ηλίθιος», δήλωσε ο Ιρλανδός CEO σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Όπως αποκάλυψε, νωρίτερα μέσα στη χρονιά αξιοποίησε τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Μασκ, προχωρώντας στη δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας με την ονομασία «Big Idiot Seat Sale» (Μεγάλη Προσφορά Εισιτηρίων για… Ηλίθιους). Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, η αεροπορική εταιρεία διέθεσε 100.000 εισιτήρια, με τις τιμές να ξεκινούν από 16,99 στερλίνες, σατιρίζοντας τον δισεκατομμυριούχο.

«Μας προσέφερε δωρεάν δημοσιότητα αξίας περίπου 30-40 εκατ. δολαρίων, ενώ οι κρατήσεις μας αυξήθηκαν για διάστημα δύο με τριών εβδομάδων», ανέφερε ο Ο’ Λίρι, προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση: «αν καταφέρουμε να τον εκνευρίσουμε ξανά, ακόμα καλύτερα!».

Πώς άρχισε το… beef

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε όταν η Ryanair απέρριψε την εγκατάσταση του συστήματος δορυφορικού διαδικτύου Starlink του Έλον Μασκ στα αεροσκάφη της, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο.

Η αεροπορική εταιρεία αιτιολόγησε την απόφασή της, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα. Από την πλευρά του, ο Μασκ αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη Ryanair «κακώς πληροφορημένη» αναφορικά με τους υπολογισμούς της για την κερδοφορία της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η κόντρα των δύο πλευρών πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις στις 15 Ιανουαρίου, όταν ο O’Leary χαρακτήρισε τον Μασκ «ηλίθιο». Μία ημέρα αργότερα, ο ιδρυτής της SpaceX απάντησε αποκαλώντας τον Ιρλανδό CEO «εντελώς ηλίθιο» και ζητώντας την απομάκρυνσή του από τη θέση του.

Διαβάστε επίσης:

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τι θα συμβεί αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο – Οι νόμοι και οι… έρευνες

Τζορτζ Στεφανόπουλος για ενδιάμεσες εκλογές: Θα δούμε αποτελέσματα που ούτε οι πιο αισιόδοξοι Δημοκρατικοί θα περίμεναν (video)

Εκνευρίστηκε ο Μπαχτσελί με την ΕΕ: «Μην μας κουνάτε το δάχτυλο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο»