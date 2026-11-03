Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Μάχη μέχρι τέλους για τον έλεγχο του Κογκρέσου – Οι πολιτείες-κλειδιά, η μεγάλη συμμετοχή και το στοίχημα Τραμπ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατομμύρια Αμερικανούς να προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα αναμένεται να καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί δίνουν σκληρή μάχη για την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Η αναμέτρηση αποτελεί, παράλληλα, μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, παρότι δεν διεκδικεί κάποια θέση στο ψηφοδέλτιο, έχει συνδέσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική του παρουσία με την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων της κυβέρνησής του, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.

Τι διακυβεύεται στις κάλπες – Το κρίσιμο στοίχημα για το Κογκρέσο

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τα 100 μέλη της Γερουσίας, ενώ παράλληλα διεξάγονται εκλογές για διάφορα πολιτειακά αξιώματα, μεταξύ των οποίων και θέσεις κυβερνητών.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν σήμερα τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών σωμάτων, με τη διαφορά δυνάμεων στη Βουλή να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες έδρες, ώστε να ανατρέψουν την υφιστάμενη ισορροπία και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν καθοριστικά τη νομοθετική ατζέντα.

Στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 53 έδρες έναντι 47 των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων που συνεργάζονται μαζί τους, η αναμέτρηση θεωρείται ακόμη πιο σύνθετη. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται σημαντικές εκλογικές επιτυχίες σε πολιτείες όπου οι διαφορές μεταξύ των υποψηφίων είναι οριακές.

Εάν καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θα μπορούν να μπλοκάρουν ευκολότερα νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ, να ενισχύσουν την εποπτεία της κυβέρνησης και να προχωρήσουν σε κοινοβουλευτικές έρευνες για τον πρόεδρο και στενούς συνεργάτες του.

Περισσότερα από 58 εκατομμύρια ψηφοδέλτια πριν από την εκλογική ημέρα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αυξημένη κινητοποίηση των ψηφοφόρων πριν ακόμη ανοίξουν οι κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, μέχρι τις 23:30 της Δευτέρας, ώρα Ανατολικής Ακτής, είχαν καταγραφεί συνολικά 58.677.062 πρόωρες ψήφοι.

Από αυτές, περίπου 31,9 εκατομμύρια κατατέθηκαν αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της πρόωρης ψηφοφορίας, ενώ σχεδόν 26,8 εκατομμύρια προήλθαν από επιστολική ψήφο.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά αισθητά τα περίπου 45,9 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που είχαν καταγραφεί συνολικά κατά την αντίστοιχη διαδικασία των ενδιάμεσων εκλογών του 2022, καταδεικνύοντας την έντονη κινητοποίηση σημαντικού μέρους του εκλογικού σώματος.

Η δυνατότητα πρόωρης ψηφοφορίας έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Center for Election Innovation & Research, περίπου το 97% των Αμερικανών που έχουν δικαίωμα ψήφου ζει σε περιοχές όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

Οι πολιτείες με την εντονότερη κινητοποίηση

Η αυξημένη συμμετοχή καταγράφεται και σε πολιτείες όπου διεξάγονται ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Τέξας: Περισσότεροι από 7,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ήδη συμμετάσχει στην πρόωρη διαδικασία.

Περισσότεροι από 7,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ήδη συμμετάσχει στην πρόωρη διαδικασία. Βόρεια Καρολίνα: Η συμμετοχή κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Η συμμετοχή κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022. Τζόρτζια: Οι πρόωρες ψήφοι ξεπέρασαν τα αντίστοιχα επίπεδα της προηγούμενης ενδιάμεσης εκλογικής αναμέτρησης.

Οι πρόωρες ψήφοι ξεπέρασαν τα αντίστοιχα επίπεδα της προηγούμενης ενδιάμεσης εκλογικής αναμέτρησης. Νότια Καρολίνα και Νέα Υόρκη: Καταγράφηκε επίσης αυξημένη προσέλευση.

Τα στοιχεία για την κομματική εγγραφή των ψηφοφόρων σε 27 πολιτείες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Περίπου 43% των πολιτών που έχουν ήδη ψηφίσει είναι εγγεγραμμένοι στους Δημοκρατικούς, έναντι 32% στους Ρεπουμπλικανούς, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά ανεξάρτητους και μέλη μικρότερων κομμάτων.

Ωστόσο, οι αριθμοί δεν αποτελούν ασφαλή πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα. Η κομματική εγγραφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας ψηφοφόρος στηρίζει τον υποψήφιο του κόμματός του, ενώ τα διαθέσιμα δεδομένα δεν καλύπτουν το σύνολο των πολιτειών. Επιπλέον, η αυξημένη πρόωρη συμμετοχή μπορεί να αντανακλά αλλαγή στον χρόνο που επιλέγουν οι Αμερικανοί να ψηφίσουν και όχι απαραίτητα αύξηση της συνολικής συμμετοχής.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς – Αμφίρροπη η μάχη της Γερουσίας

Το δημοσκοπικό σκηνικό ευνοεί τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εμφανίζονται με αυξημένες πιθανότητες να ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αντίθετα, η έκβαση της αναμέτρησης για τη Γερουσία παραμένει αβέβαιη, καθώς αρκετές κρίσιμες πολιτείες αναμένεται να κριθούν με μικρές διαφορές.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Reuters καταγράφει προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων για τους Δημοκρατικούς, μειωμένο σε σχέση με τις 11 μονάδες που καταγράφονταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Σημαντικό ρόλο στην εκλογική συμπεριφορά φαίνεται να διαδραματίζει η οικονομία, με την ακρίβεια και το κόστος ζωής να βρίσκονται στην κορυφή των προβληματισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που παρατίθενται, το 78% των Αμερικανών ψηφίζει με βασικό κριτήριο την ακρίβεια.

Παράλληλα, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με τις σχετικές μετρήσεις να την τοποθετούν περίπου στο 32%. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες εμφανίζονται διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους ως μέσο πολιτικής αποδοκιμασίας της κυβέρνησης.

Στο οικονομικό πεδίο, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις τιμές των καυσίμων, καθώς το κόστος της βενζίνης αναφέρεται ότι έχει φτάσει τα 6,52 δολάρια ανά γαλόνι, έχοντας διπλασιαστεί σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές επισημαίνουν έναν παράγοντα που ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ των Ρεπουμπλικανών: τη χαμηλότερη παραδοσιακά συμμετοχή νέων, Αφροαμερικανών και ισπανόφωνων ψηφοφόρων στις ενδιάμεσες εκλογές, σε σύγκριση με τις προεδρικές αναμετρήσεις.

Οι πολιτείες-κλειδιά που θα κρίνουν την πλειοψηφία στη Γερουσία

Η προσοχή των δύο κομμάτων είναι στραμμένη σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου οι εκλογικές αναμετρήσεις ενδέχεται να καθορίσουν ποιος θα έχει τον έλεγχο της Γερουσίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τέξας: Η αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα

Το Τέξας αποτελεί μία από τις πλέον πολυσυζητημένες πολιτικές μάχες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο και του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, με τον δεύτερο να απολαμβάνει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ταλαρίκο, πρώην εκπαιδευτικός και πολιτικός με παρουσία στο πολιτειακό κοινοβούλιο του Τέξας, επιχειρεί να ανατρέψει τις παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες μιας πολιτείας που αποτελεί διαχρονικό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών. Ο Πάξτον, από την πλευρά του, διαθέτει ισχυρά ερείσματα στο συντηρητικό ακροατήριο.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρείται καθοριστική για τις φιλοδοξίες των Δημοκρατικών να διευρύνουν την εκλογική τους επιρροή στον αμερικανικό Νότο.

Μίσιγκαν: Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέν διεκδικεί μια ιστορική νίκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Μίσιγκαν, όπου ο Δημοκρατικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ-Σαγιέν, αιγυπτιακής καταγωγής, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς.

Μια επικράτηση του Ελ-Σαγιέν θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, ενώ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εκλογή του πρώτου μουσουλμάνου γερουσιαστή στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, παραμένει αβέβαιο.

Ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις εναντίον του.

Κάνσας: Μια πιθανή ανατροπή έπειτα από 94 χρόνια

Στο Κάνσας, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και Μεθοδιστής πάστορας Άνταμ Χάμιλτον επιχειρεί να επικρατήσει απέναντι στον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Μια νίκη των Δημοκρατικών θα είχε ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό, καθώς η τελευταία φορά που η πολιτεία εξέλεξε Δημοκρατικό γερουσιαστή ήταν το 1932. Η αναμέτρηση θεωρείται μία από τις εκπλήξεις της φετινής εκλογικής περιόδου.

Μέιν: Η δύσκολη δοκιμασία της Σούζαν Κόλινς

Στο Μέιν, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς διεκδικεί την έκτη θητεία της, αντιμετωπίζοντας τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον.

Η συγκεκριμένη πολιτεία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Δημοκρατικούς, καθώς αποτελεί μία από τις περιπτώσεις όπου Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής διατηρεί έδρα σε πολιτεία που στις προεδρικές εκλογές του 2024 ψήφισε υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

Βόρεια Καρολίνα και Οχάιο: Οι έδρες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες

Στη Βόρεια Καρολίνα, οι δημοσκοπήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποσπάσουν έδρα που μέχρι σήμερα ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί.

Στο Οχάιο, αντίστοιχα, οι Δημοκρατικοί γνωρίζουν ότι μια νέα ήττα θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία. Η τελευταία φορά που κέρδισαν έδρα της Γερουσίας στην πολιτεία ήταν το 2008.

Αϊόβα: Μια αναμέτρηση με αβέβαιη έκβαση

Στην Αϊόβα, οι Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν ανησυχία για την εξέλιξη της μάχης της Γερουσίας. Η Ρεπουμπλικανή Άσλει Χίνσον βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζος Τούρεκ, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Αλάσκα: Η τελευταία μάχη και η δικαστική διάσταση

Στην Αλάσκα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στη Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και στον ανεξάρτητο υποψήφιο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν.

Η αναμέτρηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας της παρουσίας δύο υποψηφίων με το ίδιο επώνυμο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να παρέμβει στη διαδικασία επικύρωσης του αποτελέσματος. Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την προσφυγή που είχε στόχο να εμποδίσει την πολιτεία να επικυρώσει ενδεχόμενη ήττα του εν ενεργεία γερουσιαστή, εφόσον οι ψήφοι υπέρ του συνωνύμου αντιπάλου του μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική έκβαση.

Η προεκλογική αντεπίθεση Τραμπ και οι σκληρές επιθέσεις στους Δημοκρατικούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα, πραγματοποιώντας 25 προεκλογικές εμφανίσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει την εκλογική του βάση.

Στην τελευταία προεκλογική του ομιλία πριν από το άνοιγμα των καλπών, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε έκκληση στους υποστηρικτές του να προσέλθουν μαζικά στην ψηφοφορία, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι ένα κόμμα που, όπως ανέφερε, «μισεί την Αμερική» δεν μπορεί να κυβερνά τους πολίτες που έχτισαν τη χώρα, ενώ επανέλαβε τις επιθέσεις του εναντίον του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν «έναν τζιχαντιστή στη Γερουσία».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν νέες αντιδράσεις, καθώς εντάσσονται σε μια προεκλογική εκστρατεία με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και έντονη πόλωση.

Παράλληλα, επανέρχονται στο προσκήνιο οι μνήμες από τις εκλογές του 2020, όταν ο Τραμπ είχε ανακηρύξει πρόωρα τη νίκη του πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση σε κρίσιμες πολιτείες και είχε ζητήσει να σταματήσει η διαδικασία. Τελικά ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει έκτοτε τους ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας.

Η αμφισβήτηση της εκλογικής αξιοπιστίας εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της πολιτικής του ρητορικής, προκαλώντας ανησυχίες για το κλίμα που θα επικρατήσει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Εκλογές υπό τη σκιά δικαστικών προσφυγών και πολιτικών αντιπαραθέσεων

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης, με διαφωνίες για τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την επιστολική ψήφο και την εποπτεία των εκλογών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Associated Press, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει να διευρύνει την ομοσπονδιακή παρέμβαση σε ζητήματα που παραδοσιακά υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτειών. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί δικαστικές προσφυγές σχετικά με την αποδοχή επιστολικών ψηφοδελτίων, την παρουσία ομοσπονδιακών παρατηρητών και τους ισχυρισμούς περί συμμετοχής μη Αμερικανών πολιτών στην εκλογική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης για την εξαίρεση περίπου 20.000 ψηφοδελτίων στην Καλιφόρνια.

Οι δικαστικές διαμάχες, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για καθυστερήσεις στην ταχυδρομική διακίνηση των επιστολικών ψήφων, ενδέχεται να επηρεάσουν την ταχύτητα καταμέτρησης και επικύρωσης των αποτελεσμάτων σε ορισμένες πολιτείες.

Πότε κλείνουν οι κάλπες στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα σε ώρα Ελλάδας

Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, καθώς οι πολιτείες βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας. Τα πρώτα εκλογικά τμήματα κλείνουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης για την Ελλάδα, ενώ η ψηφοφορία ολοκληρώνεται αρκετές ώρες αργότερα στις δυτικές πολιτείες.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

01:00: Κλείνουν οι πρώτες κάλπες στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι.

Κλείνουν οι πρώτες κάλπες στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι. 02:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Τζόρτζια.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Τζόρτζια. 02:30: Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και στο Οχάιο.

Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και στο Οχάιο. 03:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν και του Τέξας, καθώς και κατά κανόνα στο Κάνσας.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν και του Τέξας, καθώς και κατά κανόνα στο Κάνσας. 04:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα, στη Νέα Υόρκη και στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στη δυτικότερη ζώνη ώρας.

Κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα, στη Νέα Υόρκη και στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στη δυτικότερη ζώνη ώρας. 05:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Νεβάδα.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Νεβάδα. 06:00: Αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στις δυτικότερες περιοχές της Αλάσκας.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στις δυτικότερες περιοχές της Αλάσκας. 07:00 και μετά: Στις 07:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, με την ψηφοφορία να ολοκληρώνεται στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Η Αλάσκα αναμένεται να βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων πολιτειών που θα ολοκληρώσουν την εκλογική διαδικασία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των διαφορετικών ζωνών ώρας.

Πότε θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα – Γιατί μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ημέρες

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την έκβαση των εκλογικών αναμετρήσεων αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστές μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, τα αρχικά δεδομένα δεν θα δίνουν απαραίτητα σαφή εικόνα για τη συνολική έκβαση της μάχης του Κογκρέσου.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι πρώτες ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως πολιτείες και περιφέρειες όπου το αποτέλεσμα θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμο.

Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη συνέχεια σε πολιτείες όπως το Οχάιο και το Μέιν, όπου οι κάλπες κλείνουν στις 02:30 και στις 03:00 αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις ενδέχεται να προσφέρουν τις πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις για τις διαθέσεις των ψηφοφόρων σε πολιτείες όπου η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ανοιχτή.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναμένεται να αξιοποιήσουν στατιστικά μοντέλα, exit polls και τα πρώτα καταμετρημένα ψηφοδέλτια, προκειμένου να διαμορφώσουν προβλέψεις για την έκβαση επιμέρους αναμετρήσεων.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η τελική εικόνα να καθυστερήσει σημαντικά, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπου η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι πολύ μικρή ή όπου μεγάλο μέρος της επιστολικής ψήφου καταμετράται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα επικρατήσει στις περισσότερες αναμετρήσεις, αλλά ποιο θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες έδρες για να ελέγξει τη Βουλή και τη Γερουσία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών έως το τέλος της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

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