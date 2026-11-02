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02.11.2026 17:49

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

02.11.2026 17:49
thessaloniki

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Πολίτες απέτρεψαν την έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού 77 και 75 ετών από το σπίτι τους στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Το ζευγάρι είχε μπει εγγυητής σε δάνειο που πήρε ο γιος τους. Το πρωί συνοδεία αστυνομικών οι δικαστικές επιμελήτριες επιχείρησαν να εκτελέσουν την εντολή, ωστόσο το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί τις απέτρεψε.

«Ήρθαν σήμερα για να αλλάξουν κλειδαριά και να κατασχέσουν το σπίτι. Μας ειδοποίησαν ότι πωλήθηκε. Πρέπει λένε να βγουμε σε τρεις ημέρες. Είναι ανένδοτοι. Δεν δίνουν χρόνο ούτε να μαζέψουμε τα πράγματα μας», είπε ο γιος του ζευγαριού, που είναι πυροσβέστης.

Εξήγησε ότι το δάνειο το είχε πάρει ο αδελφός του για άλλο σπίτι που έχει κατασχεθεί.«Το σπίτι ήρθε χέρια του ιδιοκτήτη με 85.000 ευρώ. Είναι ιδιοκτήτης real estate. To χρέος προέκυψε από την αγορά σπιτιού από τον αδελφό μου. Το σπίτι το κατέσχεσαν στην ίδια τιμή με το δάνειο. Δεν έχει μείνει οφειλή, αλλά κυνηγάνει και αυτό σπίτι. Γιατί το άλλο σπίτι δεν το πούλησαν για να κλείσει ο λογαριασμός. Θέλουν να πάρουν πρώτα αυτό στην τιμή των 85.000 ευρώ. Μετά να πουλήσουν και το άλλο. Ώστε με ένα δάνειο να πάρουν δύο σπίτια».

Ο γιος του ζευγαριού ευχαρίστησε τον κόσμο που συγκεντρώθηκε νωρίς το πρωί έξω από το σπίτι των γονιών του για να τους βοηθήσει να προστατέψουν το σπίτι τους. «Είμαι πυροσβέστης, βοηθάω όποιον βρω. Μπορεί να έχω βοηθήσει και εσάς. Νιώθω περήφανος για εσάς. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Με καρκίνο και άνοια ο πατέρας του πυροσβέστη

Οι γονείς του είχαν πάει στο σπίτι οικογενειακής φίλης, προκειμένου να μην συναντήσουν τους αστυνομικούς και τις δικαστικές επιμελήτριες. Ο πατέρας του πυροσβέστη έχει διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ έχει και άνοια. «Ήρθε την περασμένη Πέμπτη ο μεσίτης, ανοίγω την πόρτα. “Το σπίτι πουλήθηκε” μου λέει. “Σε τρεις μέρες βγαίνεις“. Έτσι ξερά. Έχω τον άντρα μου με εγκεφαλικό, με καρκίνο και με άνοια. Έχει κι έναν καθετήρα. Ποιος θα τον φροντίσει, αν πάθω κάτι; Ήρθαμε να μην τα δει ο άνδρας μου και πάθει χειρότερα», », εξήγησε η 75χρονη.

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