Κατσαφάδου: Οι επαφές με την Παιδική Χαρά και πώς τελικά δεν έπεσε θύμα της εγκληματικής οργάνωσης

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Πάνω από 2 εκατ. ευρώ, που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά, φαίνεται ότι υπεξαίρεσαν οι ιδρυτές της ΜΚΟ Παιδική Χαρά.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου και ο αδελφός της Νικόλας Μαλακοδήμος είχαν στείλει πάνω από 33.000 ευρώ σε παιδιά που συνδέονται με το σωματείο, ωστόσο, φρόντισαν πως το ποσό θα φτάσει ακέραιο στις οικογένειες.

Το επιχειρηματικό δίδυμο, που έχει διακριθεί για τη φιλανθρωπική του δράση, φροντίζει να έρχεται σε επαφή τις ίδιες τις οικογένειες. «Δεν πέσαμε θύματα γιατί εμείς έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό στην εταιρεία που πριν δώσουμε κάποια χρήματα, ζητάμε απευθείας επαφή με την οικογένεια. Δηλαδή, επειδή γνωρίζουμε πώς γίνεται το πράγμα μετά από 12 χρόνια και γι’ αυτό βγήκα για να μιλήσω – όχι για να κατηγορήσω κανέναν αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη και ελπίζω να τον κατηγορήσει όπως πρέπει – βγήκα να πω στον κόσμο, επειδή δίνει από το υστέρημά του λεφτά για τα παιδιά αυτά που έχουν ασθένεια και πραγματικά είναι πολύ ντροπιαστικό να εκμεταλλεύεσαι τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να κρίνει ότι εκεί που τα δίνει θα πιάσουν τόπο», είπε χαρακτηριστικά ο Νικόλας Μαλακοδήμος.

Ο Νικόλας Μαλακοδήμος είπε ότι ο ιδρυτής της Παιδικής Χαράς Κωνσταντίνος Φρινίδης, όταν ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια ωφελούμενης τους έδωσε λάθος νούμερο. «Εμείς λοιπόν ζητήσαμε, να έρθει σε επαφή η διευθύντριά μας η οποία έχει αναλάβει το πλαίσιο της κοινωνικής λειτουργού, με τις ίδιες της οικογένειες, για να δούμε ότι τα χρήματα θα πάνε στις οικογένειες. Εγώ έχω και μηνύματα για μια περίπτωση κοριτσιού όπου δεν ίσχυε ο αριθμός και του το είπε η διευθύντριά μου και της είπε “δεν έχω κάποιον άλλο“».

Εξήγησε ότι ο Κωνσταντίνος Φρινίδης στη συνέχεια κατηγορούσε τη διευθύντρια. «Είχε προσπαθήσει να ψέξει τη διευθύντριά μου, η οποία δεν είναι η δουλειά της αυτή. Αυτός άρχισε να μου την κατηγορεί την κοπέλα, στην ουσία ότι μιλάει με οικογένειες και δεν τις βοηθάει και ζήτησε επίτηδες τα χρήματα να πηγαίνουν μέσα από τον οργανισμό».

«Είναι ευκαιρία να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, τα χρήματα που έχουν μείνει – γιατί υπάρχει αποθεματικό- και προορίζονταν για παιδάκια να γυρίσουν στα παιδάκια», κατέληξε.

Η ανάρτηση της Κατσαφάδου

«Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ», έγραψε η Δήμητρα Κατσαφάδου.

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