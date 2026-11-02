MagentaTV: Οι «μάχες» στο UEFA Champions League συνεχίζονται με τα ματς ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα

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Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 3-4/11, με τη MagentaTV να μεταδίδει ζωντανά την 4η αγωνιστική της League Phase. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Τετάρτη 4/11 τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Magenta Sport 2 & 4K), με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δύο εκτός έδρας ήττες από Μάντσεστερ Σίτι και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει τη «βασίλισσα» για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002-2003, στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League, με τα δύο ματς να λήγουν ισόπαλα. Από το πρόγραμμα της Τρίτης 3/11, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα (22:00, Magenta Sport 4), με τους Καταλανούς να προέρχονται από ήττα με 4-2 κόντρα στην Παρί Σεζ Ζερμέν και τους Άγγλους να στοχεύουν για το «4 στα 4» στη φετινή διοργάνωση. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Από τα ματς της Τρίτης 3/11, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου (22:00, Magenta Sport 2 & 4K), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα (22:00, Magenta Sport 3 & Start) και Βιγιαρεάλ-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Magenta Sport 5). Από το πρόγραμμα της Τετάρτης 4/11 έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ματς Φενέρμπαχτσε-Λίβερπουλ (19:45, Magenta Sport 5), Πόρτο-Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4) και Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Magenta Sport 7).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Όπως σε κάθε αγωνιστική, η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών, πριν και μετά τη λήξη των αγώνων, για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 4η Αγωνιστική)

Τρίτη 3/11

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45, Magenta Sport 2)

Γαλατάσαραϊ-Στουτγκάρδη (19:45, Magenta Sport 3)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Μπαρτσελόνα-Άστον Βίλα (22:00, Magenta Sport 4)

Βιγιαρεάλ-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Magenta Sport 5)

Φέγενορντ-Ίντερ (22:00, Magenta Sport 7)

Μπόντο Γκλιμτ-Λιλ (22:00, Magenta Sport 8)

Λίντσερ-Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 4/11, 00:05, Magenta Sport 1)

Τετάρτη 4/11

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Magenta Sport 2 & 4K)

Φενέρμπαχτσε-Λίβερπουλ (19:45, Magenta Sport 5)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Postgame ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης» (21:50, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Ντόρτμουντ-Μπέτις (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Πόρτο-Νάπολι (22:00, Magenta Sport 4)

Σλάβια Πράγας-Άρσεναλ (22:00, Magenta Sport 5)

Λειψία-Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Magenta Sport 7)

Λανς-Κόμο (22:00, Magenta Sport 8)

PSV Αϊντχόφεν-Κλαμπ Μπριζ (22:00, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 5/11, 00:05, Magenta Sport 1)