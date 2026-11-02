Κακοκαιρία Agneta: Red code σε 7 περιοχές, πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα

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Συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας AGNETA, που επηρεάζει τη χώρα μας έως και αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα, καθώς και η ετοιμότητα του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Ο κ. Τουρνάς, τόνισε την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας του μηχανισμού και έγκαιρης ανάπτυξης δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Επιπλέον ο υπουργός, ζήτησε συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και διαρκή συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ώστε να εκδίδονται έγκαιρα οι αναγκαίες προειδοποιήσεις εφόσον απαιτηθούν, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδίως τις απαγορεύσεις διέλευσης από επικίνδυνα σημεία.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι περιοχές στις οποίες τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα (κόκκινη προειδοποίηση) είναι οι ακόλουθες:
Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, σήμερα και αύριο , Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 τις εξής περιοχές:
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.
Στο πλαίσιο των παραπάνω οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr) .
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr
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