Μαρινάκης για Τσίπρα: «Το πολιτικό θράσος του ξεπέρασε για πολλοστή φορά κάθε όριο»

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Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Best, στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης στην Καλαμάτα, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

«Επειδή ακούσαμε τον κ. Τσίπρα να απορεί, σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση, για το τι έχει κάνει η Κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στη μάχη κατά της διαφθοράς, τον καλούμε να παρακολουθήσει αύριο την εκδήλωση για τον απολογισμό δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Εκεί θα διαπιστώσει ότι η ΔΑΟΕ, που τόσο λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση, έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις, προχωρώντας σε 3.254 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 814 οδήγησαν σε προφυλακίσεις.

Παράλληλα, μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, αυτή η Κυβέρνηση ήταν που ενίσχυσε τον ρόλο της ΑΑΔΕ, η οποία διενεργεί κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους. Μόνο κατά τα έτη 2024 και 2025 πραγματοποίησε συνολικά περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, αυτή η Κυβέρνηση ήταν που άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα, αυστηροποιώντας τις ποινές για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά κακουργήματα.

Εμείς, πάλι, απορίες δεν έχουμε για τα “πεπραγμένα” του κ. Τσίπρα. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε, προφανώς επειδή ήταν απασχολημένος με το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, προκειμένου να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, μειώνοντας τις ποινές για ορισμένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, με αποτέλεσμα να αποφυλακιστούν νωρίτερα καταδικασμένοι για βαριά αδικήματα.

Τέλος, το πολιτικό θράσος του κ. Τσίπρα ξεπέρασε για πολλοστή φορά κάθε όριο στη σημερινή του συνέντευξη. Έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει την Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ναζιστικά μορφώματα που δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση. Και αυτό, όταν ο ίδιος, επί 4,5 χρόνια, δεν έβρισκε αίθουσα για να διεξαχθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής και, αργότερα, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο που εισηγήθηκε η Κυβέρνηση, βάσει του οποίου ο Άρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να αποκλείει από τις εκλογές όσους έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική. Το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

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