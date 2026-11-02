ALCO: Απογοήτευση και οργή νιώθουν οι πολίτες – Τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη δίνει το 23%, ελάχιστη μεταβολή στην ισορροπία ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ

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Την απογοήτευση και την επιθυμία για αλλαγή διακυβέρνησης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Alpha. H ΝΔ και η ΕΛΑΣ καταγράφουν μικρές απώλειες, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται ελαφρώς, ενώ η η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής Οργάνωσης Κασιδιάρης πέφτει από το 4% στο 3,2%. Παράλληλα, ένα ποσοστό 68% ζητά αλλαγή διακυβέρνησης έναντι ενός 23% που θέλει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυβερνήσει.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,4%, υποχωρώντας κατά 0,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Απώλειες της ίδιας τάξης καταγράφει η ΕΛΑΣ, που είναι στο 13,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το ποσοστό του από 11,2% σε 11,4%.

Τέταρτο κόμμα είναι το ΚΚΕ, με αμετάβλητο το ποσοστό του (7,1%), ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8% (από 5,6%), η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7% (από 3,5%), η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2% (από 4%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1% (από 3%).

Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 15,9% και ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, σημείωσε πως λίγο πάνω από τους μισούς είχαν ψηφίσει τη ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές.

«Όχι» σε τρίτη ευκαιρία

Στο ερώτημα «στις εκλογές πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης στον Κ. Μητσοτάκη, ή πρέπει να έχουμε αλλαγή διακυβέρνησης» καταγράφονται οι εξής απαντήσεις:

Τρίτη ευκαιρία 23%

Αλλαγή διακυβέρνησης 68%

ΔΓ/ΔΑ 9%

«Αγκάθι» διαρκείας η ακρίβεια

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό είναι λόγω της ακρίβειας να περιορίσετε την αγορά βασικών αγαθών για την οικογένειά σας το χειμώνα που έρχεται» καταγράφονται τα εξής:

ΠΟΛΥ 15%

ΑΡΚΕΤΑ 40%

ΛΙΓΟ 29%

ΚΑΘΟΛΟΥ 13%

ΔΓ/ΔΑ 3%



Η κυβέρνηση ευθύνεται για την ακρίβεια λέει το 45% στη δημοσκόπηση, 4 στους 10 δεν έχουν 500 ευρώ στην άκρη.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια» καταγράφονται οι εξής απαντήσεις:

Η κυβέρνηση και η πολιτική της 45%

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση 29%

Κερδοσκοπία κάποιων επιχειρήσεων 15%

Μικρός αριθμός ελέγχων 9%

ΔΓ/ΔΑ 2%

Στο ερώτημα «εάν προκύψει στην οικογένειά σας μία έκτακτη δαπάνη 500 ευρώ, έχετε στην άκρη διαθέσιμα χρήματα για να την καλύψετε;» καταγράφονται οι εξής απαντήσεις:

ΝΑΙ 56%

ΟΧΙ 38%

ΔΓ/ΔΑ 6%

Στο ερώτημα «ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα αισθάνεστε περισσότερο για την πολιτική ζωή» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 42%

ΟΡΓΗ 27%

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ 8%

ΕΛΠΙΔΑ 8%

ΣΙΓΟΥΡΙΑ 7%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 4%

Στο ερώτημα «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης» καταγράφονται τα εξής:

ΠΟΛΥ/ΑΡΚΕΤΑ 19% (από 20% τον Σεπτέμβριο)

ΛΙΓΟ 24% (από 21% τον Σεπτέμβριο)

ΚΑΘΟΛΟΥ 55% (από 58% τον Σεπτέμβριο)

ΔΓ/ΔΑ 2% (από 1% τον Σεπτέμβριο)

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