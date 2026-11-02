Μαύρα σύννεφα πάνω από τον Τραμπ, διπλό πλήγμα στις ενδιάμεσες εκλογές – Πρόβλεψη Washington Post για σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών

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Απώλεια 20 εδρών για το GOP στη Βουλή των Αντιπροσώπων και επικράτηση των Δημοκρατικών στη Γερουσία βλέπει η Washngton Post. Η χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ, οι δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης πολιτικής ανατροπής στις ΗΠΑ.

Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκλογική ανάλυση, που δημοσιεύεται στην Washington Post, ο πολιτικός αναλυτής Henry Olsen παρουσιάζει την τελική του εκτίμηση για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, προβλέποντας σημαντικές απώλειες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και πιθανή απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να καταγράψουν σημαντική νίκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κερδίζοντας περίπου 20 επιπλέον έδρες, ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η χαμηλή δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, η δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους της αμερικανικής κοινής γνώμης και οι τάσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τους Ρεπουμπλικανούς.

Το βασικό ερώτημα, όπως επισημαίνεται, δεν είναι πλέον εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη εκλογική βραδιά, αλλά πόσο μεγάλη θα είναι η έκταση των απωλειών του.

Η τελική πρόβλεψη για το Κογκρέσο

Ο αναλυτής της Washington Post εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Γερουσία: Οι Δημοκρατικοί στις 52 έδρες

52 – 48

Δημοκρατικοί: 52

Ρεπουμπλικανοί: 48

Οι πέντε πολιτείες στις οποίες προβλέπει νίκη των Δημοκρατικών:

Αλάσκα

Μέιν

Βόρεια Καρολίνα

Οχάιο

Τέξας

Βουλή των Αντιπροσώπων: 235 έδρες για τους Δημοκρατικούς

235 – 200

Δημοκρατικοί: 235

Ρεπουμπλικανοί: 200

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται 218 έδρες για την πλειοψηφία.

Η πρόβλεψη τους δίνει πλειοψηφία 17 εδρών.

Το εκτιμώμενο ποσοστό τους στην εθνική λαϊκή ψήφο είναι 53,25%.

Η δημοτικότητα του Τραμπ αποτελεί βασικό παράγοντα

Ο Henry Olsen επισημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλή δημοτικότητα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, το ποσοστό αποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των εγγεγραμμένων και πιθανών ψηφοφόρων βρίσκεται στο 38,8%.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής που έχει καταγραφεί για πρόεδρο των ΗΠΑ λίγο πριν από ενδιάμεσες εκλογές.

Παράλληλα, ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του RealClearPolitics για την πρόθεση ψήφου στο Κογκρέσο εμφανίζει τους Δημοκρατικούς να προηγούνται με 8,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως υπογραμμίζεται ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν σημαντική ένδειξη της πολιτικής δυσκολίας που αντιμετωπίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή των ψηφοφόρων και από το κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική εκλογική δυναμική.

Γιατί οι δημοσκοπήσεις μπορεί να υποτιμούν τους Δημοκρατικούς

Υπάρχει ιστορική συσχέτιση ανάμεσα στη δημοτικότητα ενός προέδρου και στην εκλογική επίδοση του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Εξετάζοντας τις πέντε τελευταίες ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό της εθνικής ψήφου που συγκέντρωσε το κόμμα του εκάστοτε προέδρου δεν ξεπέρασε το ποσοστό αποδοχής του προέδρου κατά περισσότερο από 5,8 μονάδες.

Σε δύο περιπτώσεις, μάλιστα, η διαφορά ήταν μόλις 1,7 μονάδες: Στις εκλογές του 2018 επί Τραμπ και του 2010 επί Μπαράκ Ομπάμα.

Με βάση αυτή την ιστορική σχέση, υπολογίζεται ότι το 38,8% της δημοτικότητας του Τραμπ θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ποσοστό ψήφων για τους Ρεπουμπλικανούς μεταξύ 40,5% και 44,6%.

Εάν οι τρίτοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν ποσοστά ανάλογα με εκείνα προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ποσοστό μεταξύ 51% και 52%.

Σε ένα διαφορετικό σενάριο, το ποσοστό τους θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 52,6%, δημιουργώντας διαφορά περίπου οκτώ μονάδων.

Το ενδεχόμενο μιας ακόμη μεγαλύτερης διαφοράς δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Οι προεκλογικές δαπάνες δείχνουν τη σημασία της αναμέτρησης

Ένα ακόμη στοιχείο είναι η κατανομή των προεκλογικών δαπανών.

Οι Δημοκρατικοί επενδύουν σημαντικά χρηματικά ποσά σε εκλογικές περιφέρειες της Βουλής τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά 10 έως 20 μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι Ρεπουμπλικανοί αναγκάζονται να ακολουθήσουν, αυξάνοντας επίσης τις δαπάνες τους για να υπερασπιστούν τις έδρες τους.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις αναμετρήσεις για τη Γερουσία σε τρεις πολιτείες που είχαν ψηφίσει έντονα υπέρ του Τραμπ το 2024:

Κάνσας: Ο Τραμπ είχε επικρατήσει με 16 μονάδες.

Ο Τραμπ είχε επικρατήσει με 16 μονάδες. Νότια Καρολίνα: Είχε επικρατήσει με 18 μονάδες.

Είχε επικρατήσει με 18 μονάδες. Νεμπράσκα: Είχε επικρατήσει με 21 μονάδες.

Το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν αμφίρροπες αναμετρήσεις ακόμη και σε αυτές τις πολιτείες αποτελεί ένδειξη της έκτασης της πολιτικής μεταβολής.

Προβάδισμα 9,25 μονάδων για τους Δημοκρατικούς

Αξιολογώντας τα διαφορετικά μοντέλα και τα ιστορικά δεδομένα, η WP καταλήγει σε μια συγκεκριμένη εκτίμηση.

Εκτιμώμενο προβάδισμα Δημοκρατικών στην εθνική ψήφο

+9,25 μονάδες

Η εφημερίδα εκτιμά ότι με αυτή τη διαφορά οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν περίπου 230 εκλογικές περιφέρειες, ενώ η τελική κατανομή θα μπορούσε να τους δώσει ακόμη περισσότερες έδρες.

Στο αισιόδοξο για τους Δημοκρατικούς σενάριο, εάν η διαφορά φτάσει τις 10,3 μονάδες, το μοντέλο του Olsen τούς δίνει προβάδισμα σε 237 περιφέρειες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, καταλήγει στην πρόβλεψη των 235 εδρών για τους Δημοκρατικούς, έναντι 200 για τους Ρεπουμπλικανούς.

Δεν αποκλείει, ωστόσο, ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα για τους Δημοκρατικούς, με συνολική δύναμη 240 έως 250 εδρών.

Οι πολιτείες που μπορούν να ανατρέψουν τις προβλέψεις

Ο Olsen αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

Ένα από τα ενδεχόμενα είναι οι δημοσκοπήσεις να υποτιμούν την εκλογική δύναμη των Ρεπουμπλικανών, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Επικαλείται, μάλιστα, την ανάλυση του Ρεπουμπλικανού στρατηγικού αναλυτή Patrick Ruffini, σύμφωνα με την οποία η πραγματική δυναμική των Ρεπουμπλικανών μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.

Η εταιρεία του Ruffini εμφανίζει τους Δημοκρατικούς να προηγούνται με μόλις πέντε μονάδες στην εθνική πρόθεση ψήφου για τη Βουλή.

Εάν αυτή η εκτίμηση αποδειχθεί ακριβέστερη, τότε το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό.

Οι Δημοκρατικοί θα εξασφάλιζαν πιθανότατα μια μικρή πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς όμως να καταφέρουν να κατακτήσουν τη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις έδρες τους στην Αϊόβα, το Κάνσας, τη Νεμπράσκα και τη Νότια Καρολίνα, ενώ θα είχαν σημαντικές πιθανότητες να κρατήσουν και το Μέιν και την Αλάσκα.

Στο Τέξας, η υποψηφιότητα του Δημοκρατικού James Talarico θα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ρεπουμπλικανός Ken Paxton.

Στο Οχάιο, αντίστοιχα, η αναμέτρηση του Δημοκρατικού Sherrod Brown θα παρέμενε εξαιρετικά αμφίρροπη.

Σε αυτό το σενάριο, οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να διατηρήσουν 52 ή ακόμη και 53 έδρες στη Γερουσία.

Ο Τραμπ μπορεί να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά όχι απαραίτητα την πολιτική του επιρροή

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ανάλυσης είναι ότι μια πιθανή εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της πολιτικής εποχής Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο Μπιλ Κλίντον και ο Μπαράκ Ομπάμα αντιμετώπισαν επίσης σημαντικές απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές, χωρίς αυτό να τους εμποδίσει να διατηρήσουν την πολιτική τους επιρροή.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει βρεθεί σε ανάλογη κατάσταση και στο παρελθόν, μετά τις εκλογικές ήττες του 1976 και του 2008.

Και στις δύο περιπτώσεις, κατάφερε να ανακάμψει και να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της αμερικανικής πολιτικής.

Επομένως, μια ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με το τέλος του κινήματος MAGA.

Βανς και Ρούμπιο στο προσκήνιο της επόμενης ημέρας

Εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του για να επαναπροσδιορίσει την πολιτική στρατηγική του.

Σύμφωνα με την ανάλυση της WP, θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε ζητήματα που απασχολούν ευρύτερα την αμερικανική κοινωνία:

Αύξηση των πραγματικών μισθών για όλες τις κοινωνικές τάξεις.

για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τερματισμό της αμερικανικής εμπλοκής σε πολέμους επιλογής.

Ασφάλεια των αμερικανικών συνόρων.

Επαναπροσδιορισμό του αμερικανικού πατριωτισμού, με απόρριψη των υπερβολών της woke κουλτούρας, χωρίς εγκατάλειψη των κοινωνικών κατακτήσεων των τελευταίων 60 ετών.

Ωστόσο, η πολιτική προσέγγιση του Τραμπ χαρακτηρίζεται περισσότερο από την επιβολή και τις εντολές παρά από την προσπάθεια πειθούς.

Στο πλαίσιο αυτό, δύο πρόσωπα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική πορεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος:

Τζέι Ντι Βανς , αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών.

Και οι δύο θα μπορούσαν να αναλάβουν τη συνέχιση και την πολιτική αναδιαμόρφωση του σχεδίου που εκπροσωπεί σήμερα ο Τραμπ.

Το πολιτικό μήνυμα της Washington Post

Στο καταληκτικό σημείο του άρθρου του, ο Henry Olsen επιστρέφει στην αλληγορία της Οδύσσειας.

Όπως ο Οδυσσέας χρειάστηκε να αποδεχθεί τη βούληση των θεών προκειμένου να επιστρέψει στην Ιθάκη, έτσι και ο Τραμπ, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, θα πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία της κοινής γνώμης και να προσαρμόσει την πολιτική του στρατηγική.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο να χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ενώ ο πρόεδρός του θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σοβαρή πολιτική δοκιμασία.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι Ρεπουμπλικανοί θα καταφέρουν να ανασυνταχθούν και να βρουν έναν νέο δρόμο προς την πολιτική ανάκαμψη ή εάν θα επιλέξουν να αγνοήσουν τα μηνύματα της κάλπης.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ανάλυση της Washington Post, οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν μια κρίσιμη δοκιμασία όχι μόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για τη μελλοντική φυσιογνωμία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

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