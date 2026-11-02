CNN: Η ώρα της κρίσης για τον Τραμπ και το μέλλον του MAGA – Το στοίχημα της εξουσίας, οι ενδιάμεσες εκλογές και η μάχη για το 2028

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Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν πάντα μια ετυμηγορία για τον εν ενεργεία πρόεδρο. Ωστόσο, η αναμέτρηση του 2026 ενδέχεται να αποτελέσει κάτι σπανιότερο και πολύ πιο σημαντικό: Ο καταλύτης που θα δείξει τον δρόμο προς μια νέα εποχή.

Η εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης είναι καθοριστική για την προεδρία και την πολιτική παρακαταθήκη του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί είτε να διατηρήσει το κίνημα MAGA στην κυρίαρχη θέση που κατέχει στην αμερικανική δημόσια ζωή εδώ και μία δεκαετία είτε να σηματοδοτήσει την αρχή της παρακμής του.

Μπορεί επίσης να προσφέρει στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία της πολιτικής τους αναγέννησης, δύο χρόνια μετά τη συντριπτική ήττα τους στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Και για τα δύο κόμματα, το αποτέλεσμα θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδρομής προς τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν την πρώτη ευκαιρία για τους ψηφοφόρους να επιβάλουν συνταγματικούς περιορισμούς σε έναν πρόεδρο που ασκεί την εξουσία χωρίς φραγμούς και ο οποίος έχει την πιο επιθετική αντίληψη περί εκτελεστικής εξουσίας στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας την Τρίτη, ο Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα τεράστιο κύμα ερευνών και κοινοβουλευτικών ελέγχων: για τη συμπεριφορά του, τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, τις καταγγελίες περί διαφθοράς στην κυβέρνηση, το φιλόδοξο σχέδιό του για την κατασκευή μνημείων της πολιτικής του κληρονομιάς, την αναταραχή στο Πεντάγωνο, αλλά και την προσωπική του περιουσία, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Οι Δημοκρατικοί προηγούνται των Ρεπουμπλικανών σε πέντε από τις επτά πολιτείες όπου διεξάγονται αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό ποιο κόμμα θα αποκτήσει τον έλεγχο της Γερουσίας, σύμφωνα με την τελευταία σειρά δημοσκοπήσεων των The New York Times και του Πανεπιστημίου Siena.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι εκλογές αποτελούν επίσης δημοψήφισμα για σχεδόν δύο χρόνια βαθιά διχαστικής διακυβέρνησης. Σε αυτό το διάστημα, ο Τραμπ επιχείρησε να διαλύσει μεγάλα τμήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και χρησιμοποίησε την εξουσία του αξιώματός του για να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους.

Στο εξωτερικό, αντικατέστησε την παραδοσιακή αμερικανική ηγετική παρουσία στον κόσμο με τον εθνικισμό του «Πρώτα η Αμερική», ξεκινώντας παράλληλα έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ανέπτυξε στενές σχέσεις με τους αυταρχικούς ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, ενώ προχώρησε σε δολοφονίες ανθρώπων που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό και την Καραϊβική.

Ωστόσο, πολλά διακυβεύονται και για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι επιχείρησαν να αποκαταστήσουν την εικόνα ενός κόμματος που είχε πληγεί από τον υψηλό πληθωρισμό, την ανεπαρκή φύλαξη των συνόρων επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, αλλά και το χάος που προκάλεσε η αποτυχημένη προσπάθειά του να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία.

Για να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι κάτι περισσότερο από ένα αντιτραμπικό κόμμα. Πρέπει να παρουσιάσουν απτά αποτελέσματα σε μια περίοδο καταιγιστικών πολιτικών εξελίξεων, παρά τη λυσσαλέα αντίσταση ενός προέδρου που δεν θα διστάσει να συγκρουστεί μαζί τους. Αν αποτύχουν, το εκλογικό σώμα ενδέχεται να τους τιμωρήσει στις εκλογές του 2028.

Η ημέρα των εκλογών μπορεί επίσης να εξελιχθεί σε δοκιμασία αντοχής για την ίδια την αμερικανική δημοκρατία. Ο Τραμπ έχει ήδη αμφισβητήσει τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στην Αλάσκα και την Καλιφόρνια, προκαλώντας συγκρίσεις με την προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών μόνο εφόσον ο ίδιος κρίνει ότι ήταν δίκαιες.

Πάνω απ’ όλα, όμως, οι εκλογές αποτελούν μια ευκαιρία για τους πολιτικούς να ακούσουν τους πολίτες, τους οποίους συχνά μοιάζουν να ξεχνούν ότι εκπροσωπούν. Εκατομμύρια Αμερικανοί αναζητούν απεγνωσμένα ανακούφιση από το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ αισθάνονται ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην επαγγελματική τους ασφάλεια.

Η αλλόκοτη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ

Ο Τραμπ είναι ο πιο ανορθόδοξος πρόεδρος της σύγχρονης εποχής. Ωστόσο, η απόφασή του να μετατρέψει τις εκλογές σε προσωπικό δημοψήφισμα για τις επιδόσεις του, εν μέσω ενός εξαιρετικά αντιδημοφιλούς πολέμου και της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τις αποφάσεις του, ήταν μια κίνηση που ξεπέρασε ακόμη και τα δικά του πολιτικά πρότυπα.

Η αλλοπρόσαλλη τελική προεκλογική του εκστρατεία, με περιοδείες σε αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες των Ρεπουμπλικανών σε πολιτείες που παραδοσιακά ψηφίζουν το κόμμα του, περιλάμβανε σχεδόν τα πάντα, εκτός από το σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους: την οικονομία και την ακρίβεια.

Ο Τραμπ καυχήθηκε για τη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο, επαίνεσε με παράδοξο τρόπο τα οπίσθια του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή του Οχάιο, Τζον Χάστεντ, ενώ εξαπέλυσε μερικές από τις πιο απροκάλυπτα αντιμουσουλμανικές και μισαλλόδοξες επιθέσεις που έχουν ακουστεί σε προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος αγνόησε τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται σημαντικά στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και απειλούν να εκτοπίσουν πολλούς Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές σε πολιτείες τις οποίες ο ίδιος είχε κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Αντίθετα, προέβλεψε θρίαμβο των Ρεπουμπλικανών την Τρίτη το βράδυ.

«Η ψήφος υπέρ οποιουδήποτε Δημοκρατικού, οπουδήποτε στη χώρα, είναι ψήφος υπέρ μιας παρανοϊκής ομάδας εξτρεμιστών που θα μπορούσε πραγματικά να μας βλάψει. Και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε τίποτα να μας βλάψει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την καλύτερη χώρα στον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ στην Αϊόβα.

Δίπλα του, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δεσμεύτηκε: «Θα νικήσουμε και θα σοκάρουμε τον κόσμο το βράδυ της Τρίτης. Το πιστεύω».

Ωστόσο, εάν οι ψηφοφόροι αντιδράσουν αρνητικά στην εικόνα μιας νέας οικονομικής «χρυσής εποχής» που παρουσιάζει ο Τραμπ, αλλά και στην εμφανή αδιαφορία του για τις καθημερινές τους δυσκολίες, ο πρόεδρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή πολιτική απομόνωση — ακόμη και για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές ποινικές υποθέσεις.

Η επιλογή του να προσωποποιήσει τόσο έντονα την προεκλογική εκστρατεία θα μπορούσε να μετατρέψει μια εκλογική ήττα σε προσωπικό πολιτικό πλήγμα, ιδίως εάν ηττηθούν οι υποψήφιοι της Γερουσίας που ο ίδιος επέλεξε και στήριξε, σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Τζόρτζια.

Η αντίληψη ότι ο τραμπισμός έχει αλλάξει οριστικά την αμερικανική πολιτική θα τεθεί υπό αμφισβήτηση, ενώ το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα βρεθεί μπροστά σε μια βαθιά εσωτερική αναζήτηση για το μέλλον και τον προσανατολισμό του.

Και την επόμενη χρονιά, η πολιτική απομόνωση του Τραμπ θα γίνει ακόμη εντονότερη, καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη συνεχή πίεση των ερευνών των Δημοκρατικών, μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου ενός Κογκρέσου που μέχρι σήμερα λειτουργεί ως άνευ όρων υποστηρικτής του.

Μια νίκη των Δημοκρατικών θα εξελιχθεί σε κρίσιμη δοκιμασία

Μια καλή εκλογική βραδιά για τους Δημοκρατικούς θα ισοδυναμούσε με πολιτικό σεισμό, μόλις δύο χρόνια αφότου ο Τραμπ πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές επιστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ, νικώντας την υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, και εξασφαλίζοντας μια δεύτερη, μη συνεχόμενη προεδρική θητεία.

Ωστόσο, ακόμη κι αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντική πολιτική ισχύ, καθώς και εκτεταμένες συνταγματικές αρμοδιότητες στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.

Η ιστορία του Τραμπ, ο οποίος συστηματικά περιφρονεί τους θεσμικούς ελέγχους και τις ισορροπίες εξουσίας, δείχνει ότι θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις εξουσίες του. Αναμένονται, επομένως, σφοδρές συγκρούσεις για τον πόλεμο, τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τη χάραξη πολιτικής.

Εάν, όμως, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την καθαρή αύξηση των τεσσάρων εδρών που χρειάζονται για να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν την προσπάθεια του Τραμπ να ολοκληρώσει τον συντηρητικό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης, καθώς και να εμποδίσουν ενδεχόμενο διορισμό νέου δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι ενδεχόμενες δημοκρατικές πλειοψηφίες θα μπορούσαν επίσης να αμφισβητήσουν τη στάση του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο διεξάγει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αλλά και να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εάν η σύγκρουση δεν έχει τερματιστεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των νέων μελών του Κογκρέσου, στις 3 Ιανουαρίου.

«Αυτή τη στιγμή, το ζήτημα αφορά τη σταθεροποίηση της ίδιας της χώρας και την εξασφάλιση ενός αντίβαρου όχι μόνο σε μια ανεξέλεγκτη και διεφθαρμένη προεδρία, αλλά και στην ακρίβεια που βιώνουν όλοι», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπράιαν Σατς, μιλώντας στην Κέισι Χαντ του CNN.

«Το ντίζελ, η βενζίνη, τα αγροτικά προϊόντα, τα καταναλωτικά αγαθά… τα πάντα έχουν ακριβύνει. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να δει εμάς να κάνουμε όχι τα πάντα, αλλά μερικά συγκεκριμένα πράγματα που θα ανακουφίσουν τον πόνο που βιώνει».

Ωστόσο, αν και η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου θα μπορούσε να μετατρέψει τον Τραμπ σε έναν πρόεδρο με περιορισμένη πολιτική επιρροή, είναι απίθανο ο ίδιος να συμπεριφερθεί ως τέτοιος.

Η εμπειρία της πρώτης του θητείας προμηνύει σφοδρές νομικές συγκρούσεις γύρω από τις κλητεύσεις του Κογκρέσου και τις προσπάθειες των Δημοκρατικών ερευνητών να διεισδύσουν βαθιά στα άδυτα της κυβέρνησης, αναζητώντας στοιχεία για τα οικονομικά συμφέροντα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του.

Η εξουσία του προεδρικού βέτο, καθώς και η απαίτηση εξασφάλισης 60 ψήφων στη Γερουσία για την ψήφιση σημαντικών νομοθετημάτων, σημαίνουν ότι ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να περιορίζει τις φιλοδοξίες των Δημοκρατικών για σαρωτικές αλλαγές.

Τα μηνύματα για το 2028 έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών θα επηρεάσουν καθοριστικά και την προεδρική αναμέτρηση του 2028, η οποία αναμένεται να αρχίσει να παίρνει μορφή σχεδόν αμέσως μετά την καταμέτρηση των ψήφων.

Μια συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες για το κατά πόσο ο τραμπισμός μπορεί να επιβιώσει πολιτικά μετά το τέλος της καριέρας του ίδιου του Τραμπ.

Πιθανοί υποψήφιοι για το προεδρικό χρίσμα, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δύσκολο δίλημμα να αποστασιοποιηθούν πολιτικά από έναν πρόεδρο που εξακολουθεί να αποτελεί ήρωα για τη βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά έχει χάσει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, την εμπιστοσύνη της υπόλοιπης χώρας σχεδόν σε όλα τα ζητήματα.

Οι Δημοκρατικοί που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές θα αναλύσουν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, αναζητώντας τα μηνύματα και τις πολιτικές θέσεις που μπορούν να τους οδηγήσουν στη νίκη.

Σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο γερουσιαστής της Τζόρτζια Τζον Όσοφ και ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο, θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά το πολιτικό τους προφίλ εάν πετύχουν ευρείες νίκες στις εκλογές επανεκλογής τους.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται επίσης να αναζωπυρώσει τη συζήτηση στο εσωτερικό των Δημοκρατικών για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος.

Εάν προοδευτικοί υποψήφιοι, όπως ο υποψήφιος για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, επικρατήσουν στις εκλογές τους, ηγέτες της προοδευτικής πτέρυγας, όπως η βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, θα υποστηρίξουν ότι η αμερικανική κοινωνία είναι πλέον έτοιμη να αγκαλιάσει πιο αριστερές πολιτικές στην υγεία και την οικονομία.

Το χάσμα ανάμεσα στους προοδευτικούς και τους μετριοπαθείς Δημοκρατικούς έγινε εμφανές την Κυριακή, όταν η ηττημένη στις προκριματικές εκλογές του Μίσιγκαν, Χέιλι Στίβενς, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή κίνηση: στήριξε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς αντί του Ελ-Σαγιέντ, φαινομενικά λόγω διαφωνιών γύρω από το Ισραήλ.

Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες δεν έχουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα των Δημοκρατικών να αλλάξουν ουσιαστικά την πορεία της χώρας. Επομένως, μια εκλογική νίκη το 2026 θα αποτελέσει για το κόμμα μια πρόβα ενόψει του 2028.

«Οι Δημοκρατικοί πρέπει να αποδείξουν το 2027 ότι πράγματι κέρδισαν», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ραμ Εμάνουελ.

«Είμαι υπέρ των ολοκληρωμένων ακροάσεων, του να ακολουθήσουμε το χρήμα, να ερευνήσουμε τα πάντα. Τη Βενεζουέλα… τα ρωσικά χρήματα, το πετρέλαιο, όλες αυτές τις συμφωνίες», ανέφερε ο Εμάνουελ, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2028.

«Αλλά αν δεν προχωρήσεις σε μεταρρύθμιση της δεοντολογίας και της διαφάνειας, δεν έχεις προσφέρει καμία αλλαγή. Αν δεν πετύχεις αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν έχεις αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας».

Αυτός είναι ο κίνδυνος για την ηγεσία των Δημοκρατικών: η αδιαλλαξία του Τραμπ και η εξουσία του να ασκεί βέτο θα μπορούσαν να τους εγκλωβίσουν σε έναν ατέρμονο κύκλο ψήφισης νομοσχεδίων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα οποία τελικά δεν θα καταφέρνουν να εφαρμοστούν.

Και αυτό δεν πρόκειται να εντυπωσιάσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Αλλά αυτά αφορούν την επόμενη χρονιά, εφόσον οι Δημοκρατικοί κερδίσουν. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκλογική αναμέτρηση και να αναδειχθούν τα αποτελέσματά της. Και ο Τραμπ εξακολουθεί να μοιάζει σαν να μην αντιλαμβάνεται το μήνυμα.

Σε ένα χαρακτηριστικό δείγμα της πολιτικής του αποσύνδεσης από την πραγματικότητα, θα εκφωνήσει την τελική προεκλογική του ομιλία τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, στο Reflecting Pool του National Mall, το οποίο μόλις ανακαινίστηκε με τεράστιο κόστος και αποτελεί ένα ακόμη σύμβολο της εμμονής του με την προσωπική του πολιτική παρακαταθήκη.

Σε μια περίοδο κατά την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί αναζητούν απτή οικονομική ανακούφιση, η εκδήλωση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει την πιο εύγλωττη εξήγηση για τους λόγους που ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια οδυνηρή εκλογική τιμωρία.

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