Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί «σαρώνουν» στις Πολιτείες – κλειδιά – Δημοσκόπηση των New York Times

Takeaways by to pontiki AI Δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Σιένα καταγράφει προβάδισμα των Δημοκρατικών σε επτά κρίσιμες πολιτείες για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών.

Η χαμηλή δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ και η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τη διαχείριση της οικονομίας πλήττουν σημαντικά τους Ρεπουμπλικανούς στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι Δημοκρατικοί αντλούν δυναμική από την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στη διαχείριση του κόστους ζωής, καθώς και από την υποστήριξη των νέων, των Λατίνων και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

Παρά το προβάδισμα, οι Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις, καθώς παραμένει σημαντικός αριθμός αναποφάσιστων και οι ψηφοφόροι που αποφάσισαν πρόσφατα τείνουν να στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς.

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Μεγάλους μπελάδες για τον Ντόναλντ Τραμπ προοιωνίζεται δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Σιένα μια ημέρα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η οποία δίνει προβάδισμα των Δημοκρατικών και στις επτά πολιτείες-κλειδιά που θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί διατηρούν σημαντικό προβάδισμα στο Τέξας, όπου δεν έχει εκλεγεί Δημοκρατικός στη Γερουσία από το 1988, καθώς και στο Κάνσας, όπου αυτό έχει να συμβεί από το 1932. Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί πρέπει να διατηρήσουν όλες τις έδρες που ήδη κατέχουν και να κερδίσουν τουλάχιστον τέσσερις από τις έδρες που σήμερα ανήκουν στους Ρεπουμπλικανούς. Οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών προηγούνται σε Μίσιγκαν, Κάνσας, Μέιν, Οχάιο, Τέξας, Αλάσκα ενώ έχουν οριακό προβάδισμα στην Αϊόβα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δυσαρέσκεια για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και η απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία πλήττουν τους Ρεπουμπλικανούς καθώς μόλις το 38% των πιθανών ψηφοφόρων στις επτά πολιτείες που περιλαμβάνονται στην έρευνα ενέκρινε την απόδοση του προέδρου στο αξίωμά του. Όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ «πρόκειται για ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό, δεδομένου ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει τις πέντε από αυτές τις πολιτείες με διψήφια διαφορά μόλις πριν από δύο χρόνια».

Κατά το δημοσίευμα, «η ενισχυμένη δυναμική των Δημοκρατικών οφείλεται στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων προς το κόμμα όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομίας, το σημαντικότερο ζήτημα που καθορίζει φέτος την εκλογική συμπεριφορά. Οι Δημοκρατικοί προηγούνται με εννέα ποσοστιαίες μονάδες στο ζήτημα του κόστους ζωής στις πολιτείες-κλειδιά, ενώ έχουν το προβάδισμα σε αυτόν τον κρίσιμο δείκτη και στις επτά πολιτείες».

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι λόγοι ανησυχίας για τους Δημοκρατικούς: εξακολουθούν να υπάρχουν αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, ενώ όσοι έκαναν την επιλογή τους μόλις τον τελευταίο μήνα προτίμησαν τους Ρεπουμπλικανούς με διαφορά εννέα ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα των υποψηφίων των Δημοκρατικών είναι, πάντως, ότι προηγούνται μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων και στις επτά πολιτείες που εξετάστηκαν.

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η ενίσχυση της δυναμικής των Δημοκρατικών οφείλεται στους νέους και τους Λατίνους, καθώς και στη αδυναμία των Ρεπουμπλικανών να κινητοποιήσουν την παραδοσιακή εκλογική τους βάση, δηλαδή τους λευκούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης. Οι New York Times είχαν πραγματοποιήσει δημοσκοπήσεις και στις επτά πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Στην τελευταία έρευνα, οι Δημοκρατικοί βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σε έξι πολιτείες (Αϊόβα, Κάνσας, Μέιν, Μίσιγκαν, Οχάιο και Τέξας), ενώ έχασαν έδαφος μόνο στην Αλάσκα.

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