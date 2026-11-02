«Θα συντριβούμε στο έδαφος – Δεν έχουμε άλλο χρόνο». Ο συγκλονιστικός διάλογος των πιλότων με τον Πύργο Ελέγχου πριν από τη συντριβή του Learjet (video)

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Μια από τις πιο δραματικές ηχογραφήσεις επικοινωνίας αεροσκάφους με Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφηκε από το φρικιαστικό δυστύχημα χθες στη Φλόριντα, που είχε απολογισμό 9 νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς, κοντά στην πόλη Γκρίνακρς.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Οστιν του Τέξας και είχε προορισμό τις Μπαχάμες.

Η συντριβή του στο έδαφος καταγράφηκε από κάμερες και ήταν σοκαριστική καθώς φαινόταν σαν να πέφτει πύραυλος. Μάλιστα από την πρόσκρουση προκλήθηκε και κρατήρας.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Ολα έγιναν μέσα σε δύο λεπτά καθώς το learjet έχανε έδαφος λόγω καιρικών συνθηκών και αναταράξεων, καθώς είχε σχηματιστεί πάγος.

Ο διάλογος μιας γυναίκας του πληρώματος με τον Πύργο Ελέγχου ήρθε στη δημοσιότητα και είναι συγκλονιστικός.

Αν και ξεκινάει ως μια συνηθισμένη συνομιλία, μετατρέπεται σε κατάσταση απόλυτης έκτακτης ανάγκης, με την γυναίκα δευτερόλεπτα πριν την συντριβή, να συνειδητοποιεί με μία φωνή, ότι δεν έχουν καμία τύχη να σωθούν.

Ο διάλογος που σοκάρει

Στην αρχική επικοινωνία, ο ελεγκτής ζητά πληροφορίες για την εξωτερική θερμοκρασία.

Η απάντηση από το πιλοτήριο αναφέρει θερμοκρασία περίπου -47 βαθμών Κελσίου, ενώ το πλήρωμα ενημερώνει ότι προσπαθεί να διαχειριστεί τον πάγο και τις αναταράξεις.

Λίγο αργότερα, το πλήρωμα αναφέρει ότι εισέρχεται σε περιοχή με βροχόπτωση και ζητά να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες πτήσης.

Ο ελεγκτής απαντά δίνοντας οδηγίες για την άνοδο.

Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Η κάθοδος γίνεται ανεξέλεγκτη και το τέλος έρχεται μοιραία.

«Κατεβαίνουμε με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, Mayday! Κατεβαίνουμε με 10.000 πόδια το λεπτό» ακούγεται να λέει η πιλότος.

Ο ελεγκτής αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης και απαντά:

«November seven two two Bravo Delta, κατανοητό. Δηλώστε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Το πλήρωμα επανέρχεται με ακόμη πιο ανησυχητική ενημέρωση.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό. Θα συντριβούμε στο έδαφος»

Ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει την επικοινωνία με το αεροσκάφος και να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται το πλήρωμα όμως από το πιλοτήριο ακούγεται ξανά η πιλότος: «Θα συντριβούμε στο έδαφος».

«November two Bravo Delta, είμαι εδώ μαζί σας. Μιλήστε μου» λέει ξανά ο υπάλληλος στον πύργο ελέγχου για να ακούσει την απάντηση: «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια το λεπτό και έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών».

Ακολουθεί μία κραυγή μέσα από το πιλοτήριο.

Η φράση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Reuters ως το τελευταίο μήνυμα από το πιλοτήριο ήταν: «Δεν έχουμε άλλο χρόνο».

“We’re out of time.” Those may be some of the last words heard from the cockpit of the private jet that plunged into a Florida neighborhood Sunday. Audio circulating online appears to capture the pilots of the Learjet 60 talking with air traffic control before the crash in Greenacres, Palm Beach County. The FAA says nine people were on board, flying from Austin, Texas, to the Bahamas. Instead of a vacation, the jet dropped from cruising altitude almost straight down and exploded into a mobile home park just before 1 p.m. Reports say none of the nine survived. Nine families woke up expecting a trip to paradise, and tonight they’re getting the worst call of their lives. The NTSB is now trying to figure out what went so wrong, so fast. What do you think could cause a jet to fall out of the sky that quickly? — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 1, 2026

Οι ελεγκτές δεν λαμβάνουν άλλη απάντηση. Το Learjet συντρίβεται στο έδαφος…

Βίντεο σοκ από την πρόσκρουση

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία το αεροσκάφος πέφτει σχεδόν κατακόρυφα προς το έδαφος.

Το Learjet προσκρούει κοντά σε δρόμο και σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά.

Η πρόσκρουση αφήνει μεγάλο κρατήρα στο σημείο, ενώ συντρίμμια διασκορπίζονται στην ευρύτερη περιοχή.

Thousands of people watched the video of the Florida jet crash and asked the same thing: where’s the plane? Here’s why you can’t see it: • It fell almost straight down. Unofficial flight tracking shows the Learjet dropped from over 35,000 feet nearly vertical, possibly at several hundred miles per hour. • It shattered on impact. Planes are mostly lightweight aluminum, and hitting the ground nose-first at that speed breaks a jet into thousands of small pieces, many driven deep into the ground. That’s why there’s a crater in the road. • The fuel fire did the rest. Jet fuel ignited instantly, burning and melting much of what was left. • We’ve seen this before. Flight 93 in Shanksville on 9/11 left the same scene: a smoking crater with almost no recognizable wreckage. What most people don’t know: private and charter jets don’t follow the same safety rules as commercial airlines. Airlines operate under the strictest FAA standards for pilot training, rest, and maintenance. Charter flights follow a lighter set of rules, and privately flown jets have even fewer requirements. The NTSB will now collect every fragment to find out what happened in those final seconds. Praying for all 9 families. Should private jets face the same safety rules as commercial airlines? — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 1, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην είσοδο οικισμού με τροχόσπιτα και κατοικίες, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε δύο χώρους προσωρινής φιλοξενίας.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, βρέθηκε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος και μίλησε για την εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές.

«Ήταν μια καταστροφή τεράστιας έκτασης. Όταν βλέπεις το βίντεο, είναι κάτι που σε συγκλονίζει. Έμοιαζε με πύραυλο που κατέβαινε προς το έδαφος, με μια τεράστια έκρηξη και συντρίμμια να εκτοξεύονται παντού».

The wreckage from the Learjet 60 that crashed straight down in Florida… https://t.co/aYdJzyMPPM — Kangmin Lee | 이강민 (@kangminlee) November 1, 2026

Ψάχνοντας τα αίτια της τραγωδίας

Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αμερικανικές αρχές είναι τι προκάλεσε την ξαφνική και ανεξέλεγκτη κάθοδο του Learjet.

Οπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πλήρωμα είχε κάνει λόγο για σχηματισμό πάγου στο αεροσκάφος και αναταράξεις, ενώ λόγω της βροχόπτωσης έκανε προσπάθεια να ανέβει σε ύψος, όμως άρχισε να χάνει απότομα.

Η ταχύτητα καθόδου έφτασε, σύμφωνα με τα δεδομένα της Flightradar24, σε επίπεδα που ξεπέρασαν τα 32.000 πόδια ανά λεπτό.

Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή επικρατούσαν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) ξεκίνησε επίσημη έρευνα, με τη συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Οι ταυτότητες των εννέα θυμάτων δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

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