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02.11.2026 13:02

Εφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τουλάχιστον 11 συλλήψεις

02.11.2026 13:02
dimarxeio-katerinis

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Σε τουλάχιστον έντεκα συλλήψεις έχουν προχωρήσει στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από έφοδο που πραγματοποίησαν στην Πολεοδομία της Κατερίνης σήμερα, Δευτέρα, το πρωί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 από τους συλληφθέντες είναι υπάλληλοι της Πολεοδομίας , μεταξύ τους και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, ενώ οι επτά, ιδιώτες.

Η έφοδος των «Αδιάφθορων» ακολουθεί τουλάχιστον έξι μήνες ερευνών, οι οποίες ξεκίνησαν ύστερα από σχετική καταγγελία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε το έναυσμα για την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χρήματα που φέρονται να δίνονταν για εξυπηρετήσεις και παρεμβάσεις σε πολεοδομικές υποθέσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών και των υπηρεσιακών στελεχών, καθώς και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την πολύμηνη παρακολούθηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, μηχανικοί –στελέχη της Πολεοδομίας– εισέπρατταν αμοιβές, προκειμένου να διεκπεραιώνουν κατά προτεραιότητα φακέλους για οικοδομικές άδειες, ενώ φέρεται να λάμβαναν και ιδιωτικό έργο, χρησιμοποιώντας τις σφραγίδες άλλων μηχανικών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το κτίριο της Πολεοδομίας να είναι προσβάσιμο μόνο στα αρμόδια κλιμάκια που διενεργούν την έρευνα.

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