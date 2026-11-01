«Έχω πάθει σοκ, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες» – Οι διάλογοι του ζευγαριού της ΜΚΟ για τα χρήματα, τις τραπεζικές μεταφορές και τις προσωπικές δαπάνες

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Στο επίκεντρο των καταγεγραμμένων συνομιλιών βρίσκονται οι συζητήσεις της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ με τον ίδιο, αλλά και με τη μητέρα της και υπάλληλο κλινικής αισθητικής.

Στους διαλόγους διαπιστώνει κανείς πως οι δυο τους ζούσαν μια υπερπολυτελή ζωή με τα χρήματα που άρπαζαν από δωρεές η προσπάθειά της να υπολογίσει τις χρηματικές συναλλαγές και τα έξοδα των προηγούμενων ημερών, εκφράζοντας την έκπληξή της για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε τραπεζικές μεταφορές, σε χρήματα που αναζητούνται, σε οφειλές προς την εφορία, αλλά και σε προσωπικές αγορές και αισθητικές θεραπείες.

Σε ένα από τα αποσπάσματα, η γυναίκα εμφανίζεται να δηλώνει ότι έχει σοκαριστεί από το ύψος των εξόδων, ενώ ο πρόεδρος της ΜΚΟ προσπαθεί να διευκρινίσει τα ποσά που της έχει μεταφέρει. Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορές σε προκαταβολές και οικονομικές εκκρεμότητες.

Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,

Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα»

Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορές σε τραπεζικές μεταφορές, οικονομικές υποχρεώσεις προς την εφορία και χρήματα που η γυναίκα προσπαθεί να εντοπίσει. Η ίδια εμφανίζεται να αναζητά πού έχουν καταλήξει τα ποσά, ενώ ο πρόεδρος της ΜΚΟ επικαλείται χρήματα που της είχε μεταφέρει και ζητά να ελεγχθούν οι τραπεζικές κινήσεις.

Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο.

Σε άλλο σημείο της ίδιας επικοινωνίας, η σύντροφος του προέδρου προσπαθεί να πραγματοποιήσει τραπεζικό έμβασμα ύψους 5.000 ευρώ, εξηγώντας ότι πρέπει να καλυφθεί άμεσα υποχρέωση προς την εφορία. Παράλληλα, αναφέρεται σε δυσκολίες με τις τραπεζικές μεταφορές και σε επιπλέον χρήματα που πρόκειται να μεταφέρει την επόμενη ημέρα.

Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η …. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

Πρόεδρος: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Πρόεδρος: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο … μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, … και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «ΜΑΡΚ». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

Πρόεδρος: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

Η γυναίκα συνεχίζει να υπολογίζει τα έξοδά της, κάνοντας παράλληλα αναφορά στα χρήματα που έχει διαθέσει για θεραπείες και στην προσπάθειά της να ολοκληρώσει την τραπεζική συναλλαγή των 5.000 ευρώ.

Σύντροφος: Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε…

«Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα» – Η συνομιλία με τη μητέρα της

Σε διαφορετική καταγεγραμμένη συνομιλία, η σύντροφος του επικεφαλής της ΜΚΟ συνομιλεί με τη μητέρα της και αναφέρεται σε χρηματικά ποσά που, όπως υποστηρίζει, έχει χαρίσει σε συγγενικά της πρόσωπα. Μάλιστα, επικαλείται συγκεκριμένα το ποσό των 50.000 ευρώ, θέλοντας να τονίσει ότι δεν την απασχολεί το οικονομικό σκέλος όταν πρόκειται για τα ανίψια της.

«Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα ακόμη απόσπασμα των συνομιλιών που περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας.

Στο ίδιο υλικό καταγράφονται επίσης συζητήσεις σχετικά με δωρεές γνωστού τραγουδιστή και πρωταθλήτριας του τένις προς την οργάνωση. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονται ως δωρητές και όχι ως εμπλεκόμενοι στην ερευνώμενη απάτη.

«Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί» – Η συζήτηση για τις αισθητικές θεραπείες

Μία ακόμη συνομιλία αφορά την επικοινωνία της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ με υπάλληλο κλινικής, με αντικείμενο αισθητικές θεραπείες. Η γυναίκα περιγράφει τις αλλαγές που επιθυμεί να κάνει στην εμφάνισή της, ζητώντας να ενημερωθεί για τις δυνατότητες που υπάρχουν και να δει προηγούμενες δουλειές της γιατρού. Στην επικοινωνία της ξεκαθαρίζει ότι το οικονομικό κόστος δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα, καθώς βασική της επιθυμία είναι να αισθανθεί ξανά όμορφα με την εμφάνισή της.

«Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για τη δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω».

Η συνομιλία αυτή προστίθεται στα υπόλοιπα αποσπάσματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και αφορούν οικονομικές συναλλαγές, προσωπικές δαπάνες και αγορές της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ.

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