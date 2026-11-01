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01.11.2026 21:21

Μυτιλήνη: Δύο συλλήψεις για πυροβολισμό με όπλο και τραυματισμό 39χρονου

01.11.2026 21:21
PERIPOLIKO+NYXTA

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Συνελήφθησαν, στη Μυτιλήνη, δυο άνδρες 37 και 22 χρόνων, γιατί ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με 39χρονο, στο κέντρο της πόλης, τον οποίο, ο 37χρονος τραυμάτισε με αεροβόλο όπλο σε διάφορα σημεία του σώματός του μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι.

Ο 22χρονος του επιτέθηκε επίσης και τον τραυμάτισε χτυπώντας τον με τα χέρια του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξη αεροβόλα όπλα και μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία κατείχε ο 37χρονος.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο εισαγγελέας Μυτιλήνης στον οποίον προσήχθησαν οι κατηγορούμενοι, μετέτρεψε την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη διατηρώντας τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

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