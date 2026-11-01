Τιμολόγια ρεύματος: Οι νέες χρεώσεις της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο – Στα 13 λεπτά η κιλοβατώρα στο μπλε τιμολόγιο

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Νέα προσφορά για σταθερό («μπλε») τιμολόγιο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στα «πράσινα» ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ για τον Νοέμβριο.

Τα νέα τιμολόγια εφαρμόζονται σε περίοδο σημαντικής αύξησης των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας κυρίως της ανόδου του κόστους του φυσικού αερίου που ξεπέρασε στην ευρωπαϊκή αγορά τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Γεγονός που οδήγησε την τιμή χονδρικής για το ρεύμα τον Οκτώβριο στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ:

«Παρά τη νέα αύξηση κατά 26% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο, η ΔΕΗ κάνει τη διαφορά και κρατάει χαμηλά την τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online στα 0,130Euro/kWh, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος. Με αυτό τον τρόπο, η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Η ΔΕΗ για το μήνα Νοέμβριο εφαρμόζει έκπτωση 88,3% στην ονομαστική τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της το οποίο διαμορφώνεται στα 0,169 Euro/kWh, από 0,15913 Euro/kWh τον Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση μόλις 6,2% και απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της κατά 26% αύξησης στη χονδρική.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, ώστε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Στο χαρτοφυλάκιο σταθερών προϊόντων περιλαμβάνονται τα ΔΕΗ myHome Enter, ΔΕΗ myHome EnterTwo, ΔΕΗ myHome Maxima και ΔΕΗ myHome Plan, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης και ανάγκες προγραμματισμού του ενεργειακού κόστους.

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ενέργειας, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση».

Αναμένονται οι ανακοινώσεις των τιμολογίων από το σύνολο των προμηθευτών.

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