Επιδοτήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Τι ισχύει με τις παρατάσεις και πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες

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Παρατείνονται έως τις 15 Νοεμβρίου οι επιδοτήσεις στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του αυξημένου επιδόματος θέρμανσης.

Με βάση τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις, τα νοικοκυριά θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τις εκπτώσεις στην αντλία, ενώ παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το νέο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με αυξημένα ποσά κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Η κυβέρνηση διατηρεί τις παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Πόσο μειώνονται οι τιμές σε βενζίνη, ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου διατηρούνται οι ακόλουθες ενισχύσεις:

Καύσιμο Κρατική επιδότηση Έκπτωση διυλιστηρίων Συνολική μείωση Πετρέλαιο θέρμανσης 20 λεπτά/λίτρο 20 λεπτά/λίτρο 40 λεπτά/λίτρο Πετρέλαιο κίνησης 15 λεπτά/λίτρο 5 λεπτά/λίτρο 20 λεπτά/λίτρο Αμόλυβδη 95 οκτανίων 10 λεπτά/λίτρο — 10 λεπτά/λίτρο

Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην τιμή πώλησης των καυσίμων και δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση από τους καταναλωτές.

Για παράδειγμα, η συνολική ελάφρυνση σε μια αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης αντιστοιχεί σε 400 ευρώ, σε σύγκριση με την τιμή που θα ίσχυε χωρίς τις συγκεκριμένες ενισχύσεις.

Αντίστοιχα, για γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης, η κρατική επιδότηση αντιστοιχεί σε 5 ευρώ, ενώ για την ίδια ποσότητα πετρελαίου κίνησης η συνολική μείωση φτάνει τα 10 ευρώ.

Το κόστος της νέας δεκαπενθήμερης παράτασης υπολογίζεται σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη συνέχιση των παρεμβάσεων μετά τις 15 Νοεμβρίου, ανάλογα με τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει το myΘέρμανση και πόσα χρήματα θα δοθούν

Παράλληλα με τις εκπτώσεις στα καύσιμα, ενεργοποιείται και το νέο επίδομα θέρμανσης.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 30%, με αποτέλεσμα:

Το κατώτατο ποσό να αυξάνεται από 100 σε 130 ευρώ .

. Το ανώτατο βασικό ποσό να ανεβαίνει από 800 σε 1.040 ευρώ .

. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το επίδομα να μπορεί να φτάσει τα 1.300 ευρώ .

. Σε ιδιαίτερα ψυχρούς οικισμούς, το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Η πρώτη πληρωμή, με τη μορφή προκαταβολής, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιδόματος αυξάνεται από 173 εκατ. ευρώ σε περίπου 225 εκατ. ευρώ, με το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα.

Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει.

για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει. 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική αντικειμενική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες, το όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πώς γίνεται η αίτηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Η πρόσβαση γίνεται από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, στην ενότητα «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «myΘέρμανση».

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να δηλωθούν:

Το είδος θέρμανσης για το οποίο ζητείται η ενίσχυση.

για το οποίο ζητείται η ενίσχυση. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Ο οικισμός και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή, όπου απαιτείται.

Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, εφόσον χρησιμοποιείται κοινός καυστήρας πετρελαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό λογαριασμό, στον οποίο εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Τυχόν λάθη μπορεί να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι η έκπτωση στην αντλία και το επίδομα θέρμανσης αποτελούν δύο διαφορετικά μέτρα. Η πρώτη εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή αγοράς του καυσίμου, ενώ το δεύτερο χορηγείται κατόπιν αίτησης, με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται από τη μειωμένη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν επιπλέον να λάβουν και το αυξημένο επίδομα.

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