Συντάξεις: Δημογραφική βόμβα απειλεί τα ασφαλιστικά συστήματα και οδηγεί τα ταμεία σε επικίνδυνες επενδυτικές επιλογές

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Μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση βρίσκονται τα συνταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες. Με λιγότερους εργαζομένους να καταβάλλουν εισφορές και περισσότερους συνταξιούχους να εισπράττουν παροχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η εξίσωση γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις σημερινές συντάξεις, αλλά κυρίως εκείνες που θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν οι επόμενες γενιές.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της απειλής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Συντάξεων Mercer CFA Institute για το 2026, από τα 55 συνταξιοδοτικά συστήματα που εξετάστηκαν, τα 43 λειτουργούν σε χώρες με δείκτη γονιμότητας χαμηλότερο από τα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, επίπεδο που θεωρείται απαραίτητο για την αναπλήρωση του πληθυσμού. Σε 23 περιπτώσεις, μάλιστα, ο δείκτης βρίσκεται κάτω από το 1,5.

Την ίδια στιγμή, το προσδόκιμο ζωής μετά τα 65 έτη στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές έχει αυξηθεί κατά 50,9% από το 1950, φθάνοντας περίπου τα 20 επιπλέον χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα ασφαλιστικά συστήματα καλούνται να χρηματοδοτούν συντάξεις για πολύ περισσότερα χρόνια, με αναλογικά μικρότερο αριθμό ασφαλισμένων.

Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότερες υποχρεώσεις

Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα πιεστικό στα διανεμητικά συστήματα, όπου οι εισφορές των σημερινών εργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Όσο περιορίζεται η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους, τόσο αυξάνεται η ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με τις τελευταίες αναλογιστικές προβλέψεις, τα αποθεματικά του βασικού ταμείου συντάξεων γήρατος και επιζώντων εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2032. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματη διακοπή των συντάξεων, αλλά σοβαρό χρηματοδοτικό έλλειμμα εάν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις.

Ο Σεμπαστιάν Μπετερμιέ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Διαχείρισης Συντάξεων, χαρακτηρίζει τη δημογραφική πίεση «ωρολογιακή βόμβα», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι που εισπράττουν συντάξεις για σχεδόν μισό αιώνα.

Τα ταμεία στρέφονται σε επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου

Η πίεση δεν περιορίζεται στα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα. Ακόμη και τα κεφαλαιοποιητικά ταμεία, που επενδύουν τις εισφορές για τη χρηματοδότηση μελλοντικών παροχών, αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες.

Στην Αυστραλία, περίπου το ένα τρίτο των συνταξιοδοτικών ταμείων εμφάνισε αρνητικές καθαρές ταμειακές ροές από εισφορές και παροχές σε περίοδο τριών ετών, καθώς οι πληρωμές προς τους συνταξιούχους ξεπέρασαν τα νέα κεφάλαια που εισέρχονταν στα ταμεία.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, ορισμένα ταμεία αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις σε μετοχές, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, υποδομές και ιδιωτική πίστωση, αναλαμβάνοντας όμως μεγαλύτερους επενδυτικούς κινδύνους.

Στις ΗΠΑ, τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία πολιτειών και τοπικών αρχών διατηρούν μόλις το 20% των περιουσιακών τους στοιχείων σε ομόλογα, με το υπόλοιπο να κατευθύνεται κυρίως σε μετοχές και εναλλακτικές επενδύσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος της δημογραφικής κρίσης. Διότι, εάν οι εισφορές δεν επαρκούν και οι επενδυτικές αποδόσεις αποδειχθούν χαμηλότερες από τις προσδοκίες, οι επιλογές περιορίζονται: πρόσθετη χρηματοδότηση, υψηλότερες εισφορές, αλλαγές στις παροχές ή παράταση του εργασιακού βίου.

Η δημογραφική κρίση μετατρέπεται έτσι σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, με το βάρος να μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στις νεότερες γενιές.

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